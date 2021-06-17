NB-IoT Narrow Band IoT узкополосный интернет вещей
NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Развитие мобильной связи 5G, облачных и периферийных вычислений приведет к построению децентрализованных коммуникационных сетей, интегрирующих устройства Интернета вещей. Одной из самых перспективных технологий в этом направлении является технология С-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).
NB-IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 17
|Иревли Сергей 21 9
|Лацанич Василь 104 6
|Ушацкий Андрей 102 5
|Егоров Игорь 41 5
|Телков Алексей 23 4
|Эмдин Сергей 68 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 4
|Талдыкина Наталья 28 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
|Ротенберг Аркадий 45 3
|Халин Дмитрий 55 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Корня Алексей 73 3
|Шоржин Валерий 33 3
|Аветисян Армен 44 3
|Фещенко Марина 14 3
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 3
|Путин Владимир 2542 3
|Лысенко Эдуард 238 3
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Шульгинов Роман 14 2
|Козлов Михаил 167 2
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 15 2
|Колесников Андрей 82 2
|Бочаров Алексей 12 2
|Шайхутдинов Роман 108 2
|Коробов Евгений 28 2
|Каторов Станислав 3 2
|Воробьев Андрей 150 2
|Ping Guo - Пин Го 23 2
|Синицын Андрей 2 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Хомутинников Александр 2 2
|Новиков Олег 6 2
|Казарин Станислав 115 2
|Бакумено Андрей 2 2
|Птуха Юрий 2 2
|Шадаев Максут 460 2
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