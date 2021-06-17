NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Развитие мобильной связи 5G, облачных и периферийных вычислений приведет к построению децентрализованных коммуникационных сетей, интегрирующих устройства Интернета вещей. Одной из самых перспективных технологий в этом направлении является технология С-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).