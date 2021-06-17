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NB-IoT Narrow Band IoT узкополосный интернет вещей

NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей

NB-IoT - энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных.  Развитие мобильной связи 5G, облачных и периферийных вычислений приведет к построению децентрализованных коммуникационных сетей, интегрирующих устройства Интернета вещей. Одной из самых перспективных технологий в этом направлении является технология С-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).


17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT
29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей
06.10.2020 МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла»
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT
21.08.2019 МТС расширила сеть NB-IoT для интернета вещей в промышленных городах Томской области
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области
08.07.2019 «Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей
02.07.2019 «Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области
15.05.2019 МТС предоставит SIM-карты для интернета вещей за один рубль
26.04.2019 «Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей
06.03.2019 МТС завершила тестирование международного роуминга в сети NB-IoT
14.12.2018 МТС представила в Татарстане решение «умного города» на сети NB-IoT
13.12.2018 МТС запускает специальный NB-IoT тариф для интернета вещей
29.11.2018 «Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей
26.11.2018 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» протестировали «интернет вещей» для ЖКХ
22.10.2018 МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей
16.10.2018 «Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT
12.10.2018 «Мегафон» представил первый тариф для управления устройствами NB-IoT
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей
25.06.2018 «Билайн» начал тестировать решения в области интернета вещей в Москве
05.06.2018 МТС и Сколково объявили стратегическое партнерство в области развития «умного города»
12.02.2018 2TEST представил новое решение для тестирования NB-IoT
28.12.2017 В России легализуют беспроводной интернет вещей
07.12.2017 В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей»
02.08.2017 «Мегафон» и Qualcomm протестировали узкополосный интернет вещей
09.03.2017 «Мегафон» протестировал работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT
02.11.2016 МТС и Nokia протестировали радиоинтерфейс NB-IoT для интернета вещей

Публикаций - 190, упоминаний - 445

NB-IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 79
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 27
Huawei 3222 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 15
ZTE Corporation 685 13
China Mobile 368 12
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 44 9
Intel Corporation 11262 8
Cisco Systems 4720 7
Sigfox 11 7
Samsung Electronics 9333 7
Microsoft Corporation 22497 6
АТБ Электроника 11 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 5
ГЛОНАСС АО 85 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Telefonica - Telefónica España 501 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 4
China Telecom 243 4
Vodafone Group 1318 4
Orange S.A. 982 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 88 4
АФК Система ПАО 1638 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Прогноз 957 4
Google LLC 10352 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 3
6072 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 18 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Qualcomm Technologies 1639 3
Ростех - РТ-Инвест 53 3
Telia Company - TeliaSonera 802 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 5
Кировский завод 29 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Россети Ленэнерго 786 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
SoftBank Group 236 3
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 4 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 31 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Открытие ФК 2713 2
Ford 386 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 1
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 36 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
Газпром нефть 439 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания 2 1
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
Газпром межрегионгаз 60 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 10 1
Транснефть 232 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
Hunkemoller - Hunkemöller 4 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 20 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 1 1
CITIC Capital Holdings 5 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
Правительство Москвы 1640 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 26 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 7 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
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Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 7
Недвижимость - Real estate - Realty 1713 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 225 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 4
Экономический эффект 694 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 16 3
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 3
Энергетика - Energy - Energetically 756 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Ведомости 375 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
Росбалт ИА 60 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
91Mobiles 590 1
Россия К - телеканал 13 1
500 Startups 4742 13
Ericsson Mobility Report 33 9
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Juniper Research 468 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
IoT Analytics 4 1
GSMA Intelligence 8 1
comScore 354 1
comScore World Metrix 11 1
VMR - Verified Market Research 4 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 12
Академгородок Новосибирск 82 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Ericsson Academy 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
Индустрия 4.5G Саммит 3 3
Технопром - форум технологического развития 6 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
InnoTrans 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
Электрические сети - международный форум 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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