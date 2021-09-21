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CyberPlat
КиберПлат


21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 4
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 5
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 5
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
03.12.2019 «Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России 2
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
02.10.2017 В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир» 3
16.06.2017 Грузоперевозчики смогут пополнить расчетную запись «Платон» в «Евросети» 2
30.03.2017 Система CyberFT включена в Реестр российского ПО 1
27.02.2017 CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон» 10
03.02.2017 CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана 2
12.01.2017 В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat 6
05.10.2016 CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ 5
25.07.2016 Банк «Платина» запустил услугу по открытию счета онлайн 2
19.07.2016 Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat 5
04.07.2016 «Ростелеком» упрощает проведение платежей за услуги связи 1
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн 3
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
19.05.2016 CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана 3
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2 4
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
06.04.2016 CyberPlat и Сбербанк в Казахстане договорились о стратегическом сотрудничестве 7
01.03.2016 Сеть CyberPlat достигла 910 тыс. точек приема платежей 5
24.12.2015 CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети» 5
23.12.2015 «Стрелку» можно пополнить с мобильного счета МТС 1
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 1
26.11.2015 «КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств 1
18.11.2015 Путина призвали отрегулировать в России электронную коммерцию 1
06.11.2015 Число пользователей «Стрелки» превысило 900 тысяч человек 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
22.10.2015 CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц» 2
21.10.2015 Число точек пополнения «Стрелки» превысило 37 тысяч 1
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами 1
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат» 1
24.06.2015 МТС прекратит прием платежей и продажу контрактов в салонах «Связной» 1
09.06.2015 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб» 2

Публикаций - 201, упоминаний - 516

CyberPlat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 14
Webmoney 329 12
Yandex - Яндекс 4099 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 5
Золотая Корона 280 3
Qrator Labs 89 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 3
Гарда Технологии 38 3
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 2
СМАРТС Компания 203 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
PayPal 438 2
Ростелеком Связьинвест 692 1
Telefonica - Telefónica España 168 1
Verisign 58 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
Авантаж 48 1
МегаФон Ритейл 55 1
NTT DoCoMo 157 1
Скай Линк - Skylink 498 1
CyberPlat Казахстан 1 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
ДиалогНаука 87 1
НТВ-Плюс 174 1
FogSoft - ФогСофт 42 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 1
Nortel Networks 219 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Tiscali 5 1
Доверенная среда 8 1
Softkey - Софткей 113 1
Qiwi 783 37
Visa International 1344 18
Евросеть 883 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 13
Альфа-Банк 1123 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 11
Связной ГК 877 10
Юнистрим - Unistream 167 8
Почта России ПАО 1570 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Мострансавто 59 6
Уралсиб Банк 389 6
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Рапида НКО - платежные система 70 5
Assist - Ассист 123 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Lamoda 83 3
Газпром межрегионгаз 30 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Аэрофлот 492 2
Русский стандарт Банк 302 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Газпром межрегионгаз поставка 27 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 82 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Wildberries 128 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
X5 Group 599 2
МТС банк 254 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 5
МВД РФ Управление К 38 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Федеральное казначейство России 766 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
МособлЕИРЦ 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Правительство Московской области 48 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Правительство РФ 2200 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
Сервер - Серверные платформы 168 1
Website - Вебсайт 115 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 14
Google Android 10750 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Стрелка - Транспортная карта 113 7
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
MasterCard MoneySend 39 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
PayOnline - электронная платёжная система 51 2
Qiwi Кошелек 154 2
MasterCard Maestro 112 2
Тройка - транспортная карта 34 2
CyberPlat CyberFT 3 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Microsoft Skype 1462 2
Qrator Radar 8 2
МТС SIM-карты 35 1
Google YouTube - Видеохостинг 1706 1
Visa Electron 49 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 1
Intel Express 3 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Visa Verified By Visa 33 1
Qiwi Терминалы 100 1
CSI Set Prisma 12 1
Spamdot.biz 4 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Crutop 8 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
Linux OS 4243 1
VK - Mail.ru Одноклассники 853 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
Грибов Андрей 62 48
Кузнецов Владимир 17 8
Мирошников Борис 29 5
Ким Борис 65 3
Кузьменко Валерия 58 2
Попов Алексей 310 2
Шалина Мария 13 2
Буяджи Павел 17 2
Романенко Андрей 76 2
Путин Владимир 1820 2
Торбахов Александр 54 2
Крок Александр 2 1
Лукашенко Александр 39 1
Нечовод Дмитрий 2 1
Илюхин Олег 16 1
Сычков Александр 1 1
Петровский Евгений 2 1
Чекмарев Александр 2 1
Гусев Игорь 8 1
Чучкин Игорь 4 1
Вишневский Игорь 2 1
Журавлев Артем 2 1
Федоров Вячеслав 3 1
Чернов Роман 3 1
Рудычева Наталья 81 1
Рубацкий Александр 1 1
Бахвалов Андрей 18 1
Гостев Александр 54 1
Кистень Алексей 1 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Козырев Алексей 270 1
Галушкин Олег 168 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Орловский Виктор 229 1
Шадаев Максут 384 1
Врублевский Павел 75 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Сачков Илья 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 13
Казахстан - Республика 2621 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 7
Украина 3347 7
Грузия 690 6
Азия - Азиатский регион 1512 4
Европа 3730 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Нидерланды 970 4
Япония 2760 3
Индия - Республика 2161 3
Восточная Европа 1669 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Молдавия - Республика Молдова 428 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 2
Армения - Республика 687 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
США - Нью-Йорк 1087 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Сибирь 872 2
Россия - Калужская область 570 2
Румыния 342 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Европа Юго-Восточная 37 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 1
Россия - Тульская область 752 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Южная Корея - Республика 1450 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Русский язык 970 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Цензура - Свобода слово 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Regnum - Регнум 4 2
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 274 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
ТНТ - Телеканал 94 1
The Washington Post 109 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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