Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CyberPlat
КиберПлат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 516
CyberPlat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Грибов Андрей 62 48
|Кузнецов Владимир 17 8
|Мирошников Борис 29 5
|Ким Борис 65 3
|Кузьменко Валерия 58 2
|Попов Алексей 310 2
|Шалина Мария 13 2
|Буяджи Павел 17 2
|Романенко Андрей 76 2
|Путин Владимир 1820 2
|Торбахов Александр 54 2
|Крок Александр 2 1
|Лукашенко Александр 39 1
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Илюхин Олег 16 1
|Сычков Александр 1 1
|Петровский Евгений 2 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Гусев Игорь 8 1
|Чучкин Игорь 4 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Журавлев Артем 2 1
|Федоров Вячеслав 3 1
|Чернов Роман 3 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Гостев Александр 54 1
|Кистень Алексей 1 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Козырев Алексей 270 1
|Галушкин Олег 168 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Орловский Виктор 229 1
|Шадаев Максут 384 1
|Врублевский Павел 75 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Сачков Илья 105 1
|CNews Analytics 1988 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757138, в очереди разбора - 660828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757138, в очереди разбора - 660828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru