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B2B-Center
Центр развития экономики


18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 10
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
26.01.2021 ГК ФСК запустила корпоративную площадку для закупок на базе B2B-Center 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
07.07.2020 «Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center 2
08.06.2020 B2B-Center запустил облачный сервис Anyport 2
22.04.2020 B2B-Center запустил облачную электронную подпись 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 4
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
02.12.2019 «Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупки 1
07.10.2019 «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center 1
16.09.2019 Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center 2
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
12.02.2019 ВТБ и Москва интегрировали «ВТБ Бизнес-Коннект» и портал поставщиков 1
25.12.2018 «Росатом» открыл интернет-магазин для малых закупок 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 3
05.02.2018 Selectel запустила электронную площадку для закупок на базе B2B-Center 2
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
24.07.2017 B2B-Center автоматизировал возврат дебиторской задолженности 1
31.05.2017 ЕТС и B2B-Center создадут электронную торговую площадку в Казахстане 1
26.04.2017 Торговая сеть «Пятерочка» переводит закупки товаров и услуг на электронную площадку B2B-Center 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 1
23.03.2017 Бот-переводчик закупок на B2B-Center привлечет иностранных поставщиков 3
17.03.2017 Объем электронных закупок российских компаний на площадке B2B-Center вырос в 2016 г. на 15% 3
20.02.2017 B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн» 3
09.01.2017 B2B-Center оптимизировала облачный сервис «Мои поставщики» 1
07.11.2016 «Омск Карбон Групп» переводит закупки на электронную площадку B2B-Center 2
17.10.2016 B2B-Center и Nest Lab подберут партнеров для роботизации разработки месторождений 2
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1
29.06.2016 Электронная площадка B2B-Center автоматически оценит участников торгов по нескольким критериям 1
27.06.2016 Сеть кофеен «Шоколадница переводит закупки в электронную форму 2
28.03.2016 «Дальневосточная распределительная сетевая компания» около 90% закупок товаров и услуг в 2015 г. провела на площадке B2B-Center 1
23.03.2016 Объем интернет-закупок российских компаний в 2015 г. вырос на 22% 3
10.03.2016 «Кордиант» внедрил облачное решение для управления нормативно-справочной информацией 2
26.02.2016 Mail.ru Group продала HeadHunter на год позже и в 1,5 раза дешевле, чем хотела 1
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме 3
26.01.2016 B2B-Center и XBNiao создадут совместные предприятия для развития корпоративной электронной торговли между Россией и Китаем 1

Публикаций - 136, упоминаний - 283

B2B-Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 5
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Softline - Софтлайн 1474 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 4
Google LLC 7144 3
Microsoft Corporation 11060 3
СКБ Контур 416 3
SAP SE 3211 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
АТОЛ ГК 168 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
Mindbox 11 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Selectel - Селектел 137 2
IBM 3537 2
3733 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Alibaba Group 298 2
Онланта 75 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Тензор 44 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Roistat 6 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Caravan - Караван 13 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 17 1
Forus - Форус 8 1
RetailCRM 21 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Держава АКБ 15 1
Уралсиб Банк 389 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
Макфа - Makfa 3 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Комус 25 1
АвтоВАЗ 118 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
DST Global 165 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Северсталь ПАО 204 1
AliExpress 275 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Роснефть НК 367 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Счётная палата РФ 460 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Правительство РФ 2201 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Kubernetes 307 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
amoCRM 39 4
Google Android 10750 3
Microsoft Office 365 769 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Microsoft Windows 852 1
SQL - Язык программирования 432 1
Apple macOS 922 1
Java - Язык программирования 1175 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Statista 81 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Node.js - программная платформа 58 1
ВТБ Бизнес-Коннект 3 1
Oracle NetSuite 20 1
SAP SaaS 1 1
Naumen ITSM365 9 1
Softline Cloud 10 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Caravan Aero 9 1
SugarCRM 28 1
Salesforce CRM 18 1
Microsoft Office 1934 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Google Gmail 603 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
CloudМТS 19 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 178 1
Aladdin JC-WebClient 15 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iOS 5741 1
Бойко Андрей 37 10
Бойко Александр 19 2
Аниканова Мария 3 2
Козловский Андрей 10 2
Соковнин Виктор 1 1
Самоукин Сергей 7 1
Боровиков Иван 2 1
Ведехин Игорь 23 1
Тюрина Мария 39 1
Казанцев Дмитрий 2 1
Адеев Николай 5 1
Костерева Катерина 10 1
Сухадольский Георгий 4 1
Батлер Евгений 2 1
Другалев Станислав 8 1
Ефанова Мария 1 1
Бессарабский Алексей 29 1
Дегтерев Алексей 1 1
Када Алексей 2 1
Ткаченко Александр 3 1
Варення Александр 1 1
Демидов Михаил 124 1
Таврин Иван 83 1
Самойлов Юрий 55 1
Петров Михаил 88 1
Пак Олег 90 1
Мотовилов Олег 58 1
Калинин Александр 95 1
Макаров Алексей 49 1
Евраев Михаил 222 1
Кириченко Игорь 41 1
Соколова Ольга 20 1
Вершков Сергей 5 1
Горохов Евгений 27 1
Новиков Юрий 6 1
Новиков Александр 24 1
Ульянов Алексей 2 1
Балачихин Андрей 1 1
Токовинин Михаил 4 1
Шелеметьев Михаил 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Украина 3361 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Казахстан - Республика 2627 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Европа 3745 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Владивосток 864 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews Analytics 1988 7
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CNews SaaS рейтинг 15 4
Gartner 2190 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Frost & Sullivan 101 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
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