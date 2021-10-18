Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
B2B-Center
Центр развития экономики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 136, упоминаний - 283
B2B-Center упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бойко Андрей 37 10
|Бойко Александр 19 2
|Аниканова Мария 3 2
|Козловский Андрей 10 2
|Соковнин Виктор 1 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Боровиков Иван 2 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Тюрина Мария 39 1
|Казанцев Дмитрий 2 1
|Адеев Николай 5 1
|Костерева Катерина 10 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Батлер Евгений 2 1
|Другалев Станислав 8 1
|Ефанова Мария 1 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Дегтерев Алексей 1 1
|Када Алексей 2 1
|Ткаченко Александр 3 1
|Варення Александр 1 1
|Демидов Михаил 124 1
|Таврин Иван 83 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Петров Михаил 88 1
|Пак Олег 90 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Калинин Александр 95 1
|Макаров Алексей 49 1
|Евраев Михаил 222 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Соколова Ольга 20 1
|Вершков Сергей 5 1
|Горохов Евгений 27 1
|Новиков Юрий 6 1
|Новиков Александр 24 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Балачихин Андрей 1 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Шелеметьев Михаил 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru