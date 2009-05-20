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Телефон Телефонная связь голосовая связь голосовая почта



20.05.2009 «МегаФон» отменил поминутную оплату «Голосовой почты»
21.05.2008 Сообщения голосовой почты можно получить в виде SMS
26.11.2002 В "Сонете" вводится плата за услуги голосовой почты
18.12.2001 Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты
11.12.2001 50 тыс. абонентов голосовой почты Verizon потеряли свои сообщения
20.08.2001 "Беркут" установит центр коротких сообщений и голосовой почты в CDMA-сети приднестровского оператора "Интерднестрком"
13.08.2001 В США обсуждают вопрос создания голосовой почты для бездомных
15.01.2001 "МТС" модернизирует ПО системы факсимильно-голосовой почты
15.05.2000 Из-за технической ошибки пользователи Verizon Wireless остались без голосовой почты
19.04.2000 МТС расширила систему голосовой почты
09.06.1999 GTE будет предоставлять единую услугу электронной и голосовой почты и факсимильной связи
15.04.1999 NetPhone представила систему голосовой почты
24.03.1999 Glenayre и Nortel будут предоставлять интегрированные услуги голосовой почты и управления телефонными звонками

Публикаций - 467, упоминаний - 484
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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