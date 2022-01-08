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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Соотношение сторон экрана Отношение ширины кадра к высоте Форматное соотношение aspect ratio



08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
16.09.2021 Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений 1
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
30.06.2021 Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
11.05.2021 Huawei выпустила ноутбук на собственном процессоре и китайском Linux 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
30.03.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото 1
08.01.2021 Выпущен сверхдешевый смартфон-конструктор. Его можно собрать самостоятельно. Видео 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
23.10.2020 Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
12.10.2020 Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена 1
08.10.2020 МЧС купит на 53 миллиона ПК для работы с гостайной, но на импортных процессорах 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео 1
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
10.09.2020 Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X 1

Публикаций - 198, упоминаний - 202
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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