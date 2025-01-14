Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды





Паши снег - будешь с урожаем / 1931 Этот советский плакат отражает дух первой пятилетки (1928–1932 годы), когда одной из задач было повышение урожайности и создание устойчивой системы продовольственного обеспечения. Лозунг «Паши снег - будешь с урожаем» подчеркивает важность подготовки земли к сельскохозяйственным работам еще зимой. Эта агитация основывалась на идее, что зимняя вспашка (известная как “пашня по снегу”) помогает сохранить влагу в почве, что крайне важно в условиях засушливого климата. Хотя идея зимней вспашки была популярной в те времена, позднее она подвергалась критике. Однако в историческом контексте эта практика считалась передовой и способствовала повышению урожайности, особенно в условиях недостаточной механизации и засушливого климата. Паши снег - будешь с урожаем / 1931 Этот советский плакат отражает дух первой пятилетки (1928–1932 годы), когда одной из задач было повышение урожайности и создание устойчивой системы продовольственного обеспечения. Лозунг «Паши снег - будешь с урожаем» подчеркивает важность подготовки земли к сельскохозяйственным работам еще зимой. Эта агитация основывалась на идее, что зимняя вспашка (известная как “пашня по снегу”) помогает сохранить влагу в почве, что крайне важно в условиях засушливого климата. Хотя идея зимней вспашки была популярной в те времена, позднее она подвергалась критике. Однако в историческом контексте эта практика считалась передовой и способствовала повышению урожайности, особенно в условиях недостаточной механизации и засушливого климата. Сев - в считанные часы! (Решетников Б.) 1982 год Сев - в считанные часы! (Решетников Б.) 1982 год На полях трудись без простоев! (Морозов И.) 1987 год На полях трудись без простоев! (Морозов И.) 1987 год Овладевайте агротехникой! (Г. Шубина) 1955 год Овладевайте агротехникой! (Г. Шубина) 1955 год «Союз науки и труда — залог высоких урожаев!» Советский плакат об ускорении внедрения в производство научного труда. Корецкий В., 1948 год. «Союз науки и труда — залог высоких урожаев!» Советский плакат об ускорении внедрения в производство научного труда. Корецкий В., 1948 год. «НИВЕ ХЛЕБОРОДНОЙ - ЗАБОТУ ВСЕНАРОДНУЮ!» Р. Сурьянинов, 1968 год. «НИВЕ ХЛЕБОРОДНОЙ - ЗАБОТУ ВСЕНАРОДНУЮ!» Р. Сурьянинов, 1968 год. Ваш опыт, ваши знания — полям и фермам! (В. Воликов) 1963 год Ваш опыт, ваши знания — полям и фермам! (В. Воликов) 1963 год Отличные семена - каждому хозяйству! Плакат посвящён важности высококачественных сельскохозяйственных семян для коллективных и государственных хозяйств. Он отражает характерную для советской агитации тематику повышения эффективности сельского хозяйства, с акцентом на технологии и достижения в этой сфере. Б. Решетников, 1977г. Отличные семена - каждому хозяйству! Плакат посвящён важности высококачественных сельскохозяйственных семян для коллективных и государственных хозяйств. Он отражает характерную для советской агитации тематику повышения эффективности сельского хозяйства, с акцентом на технологии и достижения в этой сфере. Б. Решетников, 1977г. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «ГИДРОПОНИКЕ - ДОРОГУ!» Плодородит круглый год наш чудесный огород! «ГИДРОПОНИКЕ - ДОРОГУ!» Плодородит круглый год наш чудесный огород! Полям - рукотворные дожди! Плакат посвящен развитию сельского хозяйства в СССР, повышению урожайности полей посредством проведения результативных мелиоративных работ. Этот период был охарактеризован государством на XXV Съездом ЦК КПСС в 1976 г. как пятилетка "эффективности и качества". Р. Сурьянинов, 1977г. Полям - рукотворные дожди! Плакат посвящен развитию сельского хозяйства в СССР, повышению урожайности полей посредством проведения результативных мелиоративных работ. Этот период был охарактеризован государством на XXV Съездом ЦК КПСС в 1976 г. как пятилетка "эффективности и качества". Р. Сурьянинов, 1977г. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. «КОЛХОЗАМ, СОВХОЗАМ, МТС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!» В. Корецкий, 1950 год. «КОЛХОЗАМ, СОВХОЗАМ, МТС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!» В. Корецкий, 1950 год. «Трактор в деревне», 1925 год. Художник — Владимиров Иван Алексеевич. «Трактор в деревне», 1925 год. Художник — Владимиров Иван Алексеевич. Передовую технику - в умелые руки! Художник: Р. В. Сурьянинов, 1964г. Передовую технику - в умелые руки! Художник: Р. В. Сурьянинов, 1964г. Сельскохозяйственная техника. Подборщик-копнитель. (Анискин Е.) 1954 год Сельскохозяйственная техника. Подборщик-копнитель. (Анискин Е.) 1954 год В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь! (Денисовский Н.) 1974 год В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь! (Денисовский Н.) 1974 год «Дождь пошёл…», 1959 год. Фотография: Всеволод Тарасевич. Место съёмки: Ставропольский край, Георгиевский район, колхоз «Советская Россия» «Дождь пошёл…», 1959 год. Фотография: Всеволод Тарасевич. Место съёмки: Ставропольский край, Георгиевский район, колхоз «Советская Россия» «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. «МАШИНА КОНЧИЛА РАБОТУ - ПРОЯВИ О НЕЙ ЗАБОТУ!» М. Соловьёв, 1956 год. «МАШИНА КОНЧИЛА РАБОТУ - ПРОЯВИ О НЕЙ ЗАБОТУ!» М. Соловьёв, 1956 год. «В тракторной бригаде», 1976 Худ. Галбен Сергей Иванович «В тракторной бригаде», 1976 Худ. Галбен Сергей Иванович «Запрягайте, хлопцы, коней...» 1970 г. Сафаргалин Асхат Газизулинович (1922-1975) «Запрягайте, хлопцы, коней...» 1970 г. Сафаргалин Асхат Газизулинович (1922-1975) «Семья тракториста», 1961 г. Лихачёв Михаил Иванович Холст, масло 150 x 120 см Таганрогский художественный музей «Семья тракториста», 1961 г. Лихачёв Михаил Иванович Холст, масло 150 x 120 см Таганрогский художественный музей «РЕМОНТ НА ХОДУ», 1974 Худ. И. Сычев «РЕМОНТ НА ХОДУ», 1974 Худ. И. Сычев «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год «Добролёт. Аэрофотосъёмка. Съёмка с самолёта ускоряет землеустройство». Советский рекламный плакат. Обуланский М., 1925 год. «Добролёт. Аэрофотосъёмка. Съёмка с самолёта ускоряет землеустройство». Советский рекламный плакат. Обуланский М., 1925 год. Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя, в ответе. Советский плакат, 1985г. Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя, в ответе. Советский плакат, 1985г. "Ночная смена", 1957 год. Автор: Талалаев А.Н. "Ночная смена", 1957 год. Автор: Талалаев А.Н. «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства - средство агитации воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к политической или другой активности. Художник Говорков В. 1947 год «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства - средство агитации воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к политической или другой активности. Художник Говорков В. 1947 год Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г. Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г.