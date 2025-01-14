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Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды


 

Паши снег - будешь с урожаем / 1931 Этот советский плакат отражает дух первой пятилетки (1928–1932 годы), когда одной из задач было повышение урожайности и создание устойчивой системы продовольственного обеспечения. Лозунг «Паши снег - будешь с урожаем» подчеркивает важность подготовки земли к сельскохозяйственным работам еще зимой. Эта агитация основывалась на идее, что зимняя вспашка (известная как “пашня по снегу”) помогает сохранить влагу в почве, что крайне важно в условиях засушливого климата. Хотя идея зимней вспашки была популярной в те времена, позднее она подвергалась критике. Однако в историческом контексте эта практика считалась передовой и способствовала повышению урожайности, особенно в условиях недостаточной механизации и засушливого климата. Паши снег - будешь с урожаем / 1931 Этот советский плакат отражает дух первой пятилетки (1928–1932 годы), когда одной из задач было повышение урожайности и создание устойчивой системы продовольственного обеспечения. Лозунг «Паши снег - будешь с урожаем» подчеркивает важность подготовки земли к сельскохозяйственным работам еще зимой. Эта агитация основывалась на идее, что зимняя вспашка (известная как “пашня по снегу”) помогает сохранить влагу в почве, что крайне важно в условиях засушливого климата. Хотя идея зимней вспашки была популярной в те времена, позднее она подвергалась критике. Однако в историческом контексте эта практика считалась передовой и способствовала повышению урожайности, особенно в условиях недостаточной механизации и засушливого климата.
Сев - в считанные часы! (Решетников Б.) 1982 год Сев - в считанные часы! (Решетников Б.) 1982 год
На полях трудись без простоев! (Морозов И.) 1987 год На полях трудись без простоев! (Морозов И.) 1987 год
Овладевайте агротехникой! (Г. Шубина) 1955 год Овладевайте агротехникой! (Г. Шубина) 1955 год
«Союз науки и труда — залог высоких урожаев!» Советский плакат об ускорении внедрения в производство научного труда. Корецкий В., 1948 год. «Союз науки и труда — залог высоких урожаев!» Советский плакат об ускорении внедрения в производство научного труда. Корецкий В., 1948 год.
«НИВЕ ХЛЕБОРОДНОЙ - ЗАБОТУ ВСЕНАРОДНУЮ!» Р. Сурьянинов, 1968 год. «НИВЕ ХЛЕБОРОДНОЙ - ЗАБОТУ ВСЕНАРОДНУЮ!» Р. Сурьянинов, 1968 год.
Ваш опыт, ваши знания — полям и фермам! (В. Воликов) 1963 год Ваш опыт, ваши знания — полям и фермам! (В. Воликов) 1963 год
Отличные семена - каждому хозяйству! Плакат посвящён важности высококачественных сельскохозяйственных семян для коллективных и государственных хозяйств. Он отражает характерную для советской агитации тематику повышения эффективности сельского хозяйства, с акцентом на технологии и достижения в этой сфере. Б. Решетников, 1977г. Отличные семена - каждому хозяйству! Плакат посвящён важности высококачественных сельскохозяйственных семян для коллективных и государственных хозяйств. Он отражает характерную для советской агитации тематику повышения эффективности сельского хозяйства, с акцентом на технологии и достижения в этой сфере. Б. Решетников, 1977г.
«Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год. «Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!» Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая. Сачков В.В, 1986 год.
«ГИДРОПОНИКЕ - ДОРОГУ!» Плодородит круглый год наш чудесный огород! «ГИДРОПОНИКЕ - ДОРОГУ!» Плодородит круглый год наш чудесный огород!
Полям - рукотворные дожди! Плакат посвящен развитию сельского хозяйства в СССР, повышению урожайности полей посредством проведения результативных мелиоративных работ. Этот период был охарактеризован государством на XXV Съездом ЦК КПСС в 1976 г. как пятилетка "эффективности и качества". Р. Сурьянинов, 1977г. Полям - рукотворные дожди! Плакат посвящен развитию сельского хозяйства в СССР, повышению урожайности полей посредством проведения результативных мелиоративных работ. Этот период был охарактеризован государством на XXV Съездом ЦК КПСС в 1976 г. как пятилетка "эффективности и качества". Р. Сурьянинов, 1977г.
«Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён. «Себестоимость урожая снижай!» Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда. Сурьянинов В., год не определён.
«КОЛХОЗАМ, СОВХОЗАМ, МТС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!» В. Корецкий, 1950 год. «КОЛХОЗАМ, СОВХОЗАМ, МТС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!» В. Корецкий, 1950 год.
«Трактор в деревне», 1925 год. Художник — Владимиров Иван Алексеевич. «Трактор в деревне», 1925 год. Художник — Владимиров Иван Алексеевич.
Передовую технику - в умелые руки! Художник: Р. В. Сурьянинов, 1964г. Передовую технику - в умелые руки! Художник: Р. В. Сурьянинов, 1964г.
Сельскохозяйственная техника. Подборщик-копнитель. (Анискин Е.) 1954 год Сельскохозяйственная техника. Подборщик-копнитель. (Анискин Е.) 1954 год
В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь! (Денисовский Н.) 1974 год В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь! (Денисовский Н.) 1974 год
«Дождь пошёл…», 1959 год. Фотография: Всеволод Тарасевич. Место съёмки: Ставропольский край, Георгиевский район, колхоз «Советская Россия» «Дождь пошёл…», 1959 год. Фотография: Всеволод Тарасевич. Место съёмки: Ставропольский край, Георгиевский район, колхоз «Советская Россия»
«Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год. «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!» В. Тишкин, 1954 год.
«МАШИНА КОНЧИЛА РАБОТУ - ПРОЯВИ О НЕЙ ЗАБОТУ!» М. Соловьёв, 1956 год. «МАШИНА КОНЧИЛА РАБОТУ - ПРОЯВИ О НЕЙ ЗАБОТУ!» М. Соловьёв, 1956 год.
«В тракторной бригаде», 1976 Худ. Галбен Сергей Иванович «В тракторной бригаде», 1976 Худ. Галбен Сергей Иванович
«Запрягайте, хлопцы, коней...» 1970 г. Сафаргалин Асхат Газизулинович (1922-1975) «Запрягайте, хлопцы, коней...» 1970 г. Сафаргалин Асхат Газизулинович (1922-1975)
«Семья тракториста», 1961 г. Лихачёв Михаил Иванович Холст, масло 150 x 120 см Таганрогский художественный музей «Семья тракториста», 1961 г. Лихачёв Михаил Иванович Холст, масло 150 x 120 см Таганрогский художественный музей
«РЕМОНТ НА ХОДУ», 1974 Худ. И. Сычев «РЕМОНТ НА ХОДУ», 1974 Худ. И. Сычев
«Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год «Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!» Художник Анискин Е. 1959 год
«Добролёт. Аэрофотосъёмка. Съёмка с самолёта ускоряет землеустройство». Советский рекламный плакат. Обуланский М., 1925 год. «Добролёт. Аэрофотосъёмка. Съёмка с самолёта ускоряет землеустройство». Советский рекламный плакат. Обуланский М., 1925 год.
Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя, в ответе. Советский плакат, 1985г. Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя, в ответе. Советский плакат, 1985г.
"Ночная смена", 1957 год. Автор: Талалаев А.Н. "Ночная смена", 1957 год. Автор: Талалаев А.Н.
«Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г. «Ночь-работе не помеха!» "Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г.
«В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства - средство агитации воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к политической или другой активности. Художник Говорков В. 1947 год «В пору рабочую пашут и ночью!» Советский плакат об ударниках сельского хозяйства - средство агитации воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к политической или другой активности. Художник Говорков В. 1947 год
Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г. Механизируем колхозные фермы! Художник: Б. Березовский, 1950г.


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
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29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
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20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
12.11.2024 Ростелеком представил специальный проект «Территория» на конференции «CNews Forum: Информационные технологии завтра» 1
24.10.2024 «Первый Бит» создал «Единое окно» для 500 сотрудников научно-производственного объединения «Композит» 1
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21.08.2024 «МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте 1
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18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 1
24.06.2024 «БСГ» представила голосовую систему управления дождевальными машинами на базе технологий SberDevices 1
14.06.2024 МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области 1
07.06.2024 Холдинг «Т1» запускает цифровую платформу для компаний АПК 1
27.05.2024 Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП» 1
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства 2
06.05.2024 «Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане 1
27.04.2024 «Триколор» выпустит умные дом, кормушку и теплицу, работающие без интернета 2
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области 1
23.04.2024 Гражданские беспилотники могут увеличить на 360 тысяч тонн урожай в Самарской области 2
18.04.2024 Видеонаблюдение МТС проследит за производством спецтехники в Тюмени   1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
25.03.2024 Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения 1
15.03.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Каменке 1
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
04.03.2024 В России создали единую государственную цифровую платформу мониторинга транспорта 1
20.02.2024 Ученые с помощью ИИ определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году 1
09.02.2024 Холдинг «Т1» и «Сколково» выяснили перспективы применения агродронов в сельском хозяйстве 1
08.02.2024 Ученые создали алмазную подложку, покрытую пленкой карбида ниобия, для сверхпроводящих детекторов 1
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли 1

Публикаций - 112, упоминаний - 123

Сельское хозяйство и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 25
8213 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 15
Diasoft - Диасофт 870 14
Базальт СПО - BaseALT 655 14
R-Vision - Р-Вижн 153 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 12
SAP SE 5276 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 8
Microsoft Corporation 24624 8
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
МегаФон 8804 5
Intel Corporation 12197 5
Прогноз 1650 5
Yandex - Яндекс 7339 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 4
Google LLC 11775 3
Oracle Corporation 6687 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Цифра ГК 2426 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Умник 36 3
Telegram Group 1983 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Ланит Интеграция 190 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
РВК - Российская венчурная компания 549 10
Русагро Группа Компаний 277 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 9
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
ЭФКО ГК 22 3
Мортон 25 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - ИЭСК - Иркутская электросетевая компания 4 3
Альфа-Банк 1769 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Газпром ПАО 1342 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Почта России ПАО 2112 2
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ГосИнформСистемы 126 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 16
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 14
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 14
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 14
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 12
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 16
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 14
Новые облачные технологии - МойОфис 778 14
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 9
Cognitive Agro Pilot 37 9
1С:ERP Управление предприятием 550 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Linux OS 9936 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Microsoft Azure 1408 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Microsoft Office 3734 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 2
Luxms BI 75 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
Google Android 13994 2
Microsoft Windows 15656 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Ермаков Валерий 124 15
Суровец Дмитрий 76 14
Шадаев Максут 1008 14
Глазков Александр 137 14
Нестеров Алексей 143 14
Панченко Иван 138 14
Мельникова Алиса 90 14
Галкин Николай 104 14
Козырев Алексей 321 14
Шарак Андрей 62 14
Кирьянова Александра 135 14
Закоржевский Вячеслав 30 14
Урусов Виктор 127 14
Ермаков Иван 27 14
Кубарев Алексей 52 14
Трандин Сергей 91 14
Ларин Андрей 22 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Богдашов Валерий 20 14
Лазуков Станислав 29 14
Пирогова Ирина 28 14
Геллерман Михаил 34 14
Аникин Дмитрий 44 14
Давиденко Алексей 15 14
Анпилов Антон 17 14
Желтухин Вадим 31 14
Шустрова Наталья 14 14
Ускова Ольга 166 12
Биккулова Гульнара 23 7
Чернышева Наталья 5 3
Шадрин Константин 8 3
Томенко Виктор 11 2
Жвачкин Сергей 8 2
Минкин Юрий 14 2
Цветков Сергей 19 2
Квашнин Александр 3 2
Чебунина Ольга 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Земля - планета Солнечной системы 10374 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Европа 21767 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 5
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Америка Латинская 1812 4
Россия - СФО - Иркутская область 1087 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 4
Европа Восточная 3075 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 3
Европа Западная 1481 3
Россия - УФО - Курганская область 499 3
Россия - ПФО - Пензенская область 589 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Япония 13282 2
Америка - Американский регион 2160 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 28
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 16
Ботаника - Растения - Plantae 1041 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 15
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
Зоология - наука о животных 2603 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 7
Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 6
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 6
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Crunchbase 74 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
NBC News 182 1
IEEE Access 10 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Инновация года - награда 111 2
S&P 500 558 2
Internet Stock Report 994 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Moody's Investors Service 135 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 7
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 32 1
Алтайский региональный ИТ-форум 4 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 4 1
СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий - Сибирская государственная геодезическая академия - Институт геодезии и менеджмента 2 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Т1 Цифровая академия 44 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 15
CNews AWARDS - награда 519 15
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
Цифровая прокачка региона 29 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
1С:Проект года 23 1
Raiffeisen Award 5 1
Docflow 147 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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