Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды

Паши снег - будешь с урожаем / 1931
Этот советский плакат отражает дух первой пятилетки (1928–1932 годы), когда одной из задач было повышение урожайности и создание устойчивой системы продовольственного обеспечения.
Лозунг «Паши снег - будешь с урожаем» подчеркивает важность подготовки земли к сельскохозяйственным работам еще зимой. Эта агитация основывалась на идее, что зимняя вспашка (известная как “пашня по снегу”) помогает сохранить влагу в почве, что крайне важно в условиях засушливого климата.
Хотя идея зимней вспашки была популярной в те времена, позднее она подвергалась критике.
Однако в историческом контексте эта практика считалась передовой и способствовала повышению урожайности, особенно в условиях недостаточной механизации и засушливого климата.
Сев - в считанные часы!
(Решетников Б.) 1982 год
На полях трудись без простоев!
(Морозов И.) 1987 год
Овладевайте агротехникой!
(Г. Шубина) 1955 год
«Союз науки и труда — залог высоких урожаев!»
Советский плакат об ускорении внедрения в производство научного труда.
Корецкий В., 1948 год.
«НИВЕ ХЛЕБОРОДНОЙ - ЗАБОТУ ВСЕНАРОДНУЮ!»
Р. Сурьянинов, 1968 год.
Ваш опыт, ваши знания — полям и фермам!
(В. Воликов) 1963 год
Отличные семена - каждому хозяйству!
Плакат посвящён важности высококачественных сельскохозяйственных семян для коллективных и государственных хозяйств. Он отражает характерную для советской агитации тематику повышения эффективности сельского хозяйства, с акцентом на технологии и достижения в этой сфере.
Б. Решетников, 1977г.
«Наукой опыт умножая, твори громаду урожая!»
Советский плакат о необходимости участия в уборке урожая.
Сачков В.В, 1986 год.
«ГИДРОПОНИКЕ - ДОРОГУ!»
Плодородит круглый год наш чудесный огород!
Полям - рукотворные дожди!
Плакат посвящен развитию сельского хозяйства в СССР, повышению урожайности полей посредством проведения результативных мелиоративных работ. Этот период был охарактеризован государством на XXV Съездом ЦК КПСС в 1976 г. как пятилетка "эффективности и качества".
Р. Сурьянинов, 1977г.
«Себестоимость урожая снижай!»
Советский плакат для работниках сельского хозяйства о необходимости внедрении новых методов, способствующих росту производительности труда.
Сурьянинов В., год не определён.
«КОЛХОЗАМ, СОВХОЗАМ, МТС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!»
В. Корецкий, 1950 год.
«Трактор в деревне», 1925 год.
Художник — Владимиров Иван Алексеевич.
Передовую технику - в умелые руки!
Художник: Р. В. Сурьянинов, 1964г.
Сельскохозяйственная техника. Подборщик-копнитель.
(Анискин Е.) 1954 год
В полевую даль и ширь вышел трактор-богатырь!
(Денисовский Н.) 1974 год
«Дождь пошёл…», 1959 год. Фотография: Всеволод Тарасевич. Место съёмки: Ставропольский край, Георгиевский район, колхоз «Советская Россия»
«Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеем, и вспашем!»
В. Тишкин, 1954 год.
«МАШИНА КОНЧИЛА РАБОТУ - ПРОЯВИ О НЕЙ ЗАБОТУ!»
М. Соловьёв, 1956 год.
«В тракторной бригаде», 1976
Худ. Галбен Сергей Иванович
«Запрягайте, хлопцы, коней...» 1970 г.
Сафаргалин Асхат Газизулинович (1922-1975)
«Семья тракториста», 1961 г.
Лихачёв Михаил Иванович
Холст, масло
150 x 120 см
Таганрогский художественный музей
«РЕМОНТ НА ХОДУ», 1974
Худ. И. Сычев
«Работники сельского хозяйства! Собирайте лом чёрных и цветных металлов!»
Художник Анискин Е. 1959 год
«Добролёт. Аэрофотосъёмка. Съёмка с самолёта ускоряет землеустройство».
Советский рекламный плакат.
Обуланский М., 1925 год.
Село родное ближе всех на свете, ты за него, как за себя, в ответе.
Советский плакат, 1985г.
"Ночная смена", 1957 год.
Автор: Талалаев А.Н.
«Ночь-работе не помеха!»
"Ночь не помешает нам работать. Б. Решетников и А. Добров" 1956г.
«В пору рабочую пашут и ночью!»
Советский плакат об ударниках сельского хозяйства - средство агитации воздействующее на сознание людей с целью побуждения их к политической или другой активности.
Художник Говорков В. 1947 год
Механизируем колхозные фермы!
Художник: Б. Березовский, 1950г.
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