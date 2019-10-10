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Ростелеком ВолгаТелеком
Ростелеком ВолгаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 14
|Гирев Андрей 69 12
|Юрченко Евгений 94 12
|Путин Владимир 2158 11
|Кирюшин Геннадий 65 8
|Проскура Дмитрий 26 6
|Кириллов Александр 30 6
|Кочетков Владислав 222 6
|Петров Михаил 96 6
|Зайцева Анна 63 5
|Кореш Виктор 77 5
|Греф Герман 330 5
|Щеголев Игорь 677 5
|Приданцев Сергей 115 4
|Киселев Александр 86 4
|Колпаков Антон 46 4
|Яшин Валерий 65 3
|Родионов Иван 53 3
|Анкилов Константин 92 3
|Маевский Игорь 30 3
|Андреев Владимир 74 3
|Кузнецов Андрей 44 3
|Хасьянова Гульнара 115 3
|Малофеев Константин 98 3
|Брюквин Юрий 253 3
|Маевский Леонид 50 3
|Иванов Сергей 241 3
|Ульянов Владимир 153 2
|Галушко Евгений 10 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
|Мякишева Марина 84 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Шаронов Андрей 50 2
|Малявкин Александр 22 2
|Провоторов Александр 146 2
|Захаров Андрей 31 2
|Савельев Виталий 39 2
|Емельянов Антон 58 2
|Слизень Виталий 220 2
|Морошкин Александр 111 2
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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