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Ростелеком ВолгаТелеком



10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 2
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 1
21.09.2015 Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» 3
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко 1
22.10.2013 Назначен директор филиала «Ростелекома» в республике Марий Эл 1
16.05.2013 Александр Бычков назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 2
25.02.2013 Сергей Иванов назначен директором филиала «Ростелекома» в Чувашской Республике 1
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде 1
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
01.08.2012 Арбитражный суд отменил приказ Самарского УФАС о признании «Ростелекома» субъектом, доминирующим на рынке 3
23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 1
23.05.2012 В Leta — новый генеральный директор 1
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор 2
27.01.2012 Анна Толстоброва назначена директором Кировского филиала «Ростелекома» 2
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 2
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 2
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.10.2011 Андрей Баев назначен директором по управлению проектами «Ростелеком-Волга» 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 «Ростелеком» сменил директоров филиалов в Самаре и Удмуртской Республике 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
12.09.2011 Крупнейшие телеком-операторы России. Рейтинг 1
05.09.2011 «Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем» 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
19.08.2011 Александр Медюков возглавил филиал «Ростелекома» в Чувашской республике 2
10.08.2011 Абоненты «Симбирских Телекоммуникационных Систем» перешли на обслуживание в Ульяновский филиал «Ростелекома» 1
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 1
26.05.2011 МТС монополизирует телевидение Татарстана 1
23.05.2011 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам 1
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб. 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1

Публикаций - 509, упоминаний - 987

Ростелеком ВолгаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1650 143
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 104
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 96
Ростелеком ЦентрТелеком 502 92
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 76
Ростелеком Дальсвязь 450 73
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 64
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 58
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 34
СМАРТС Компания 490 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 22
АФК Система ПАО 1582 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 16
Центел - Центральный телеграф 315 16
РТКомм.ру 296 12
Синтерра - Synterra 732 12
Ростелеком НСС 74 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 11
Акадо Телеком - Комкор 770 10
Ситроникс - Sitronics 767 10
Rambler Group - Рамблер ГК 751 9
Oracle Corporation 5639 9
Cisco Systems 4542 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 603 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 8
Башинформсвязь 93 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 6
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 359 6
Siemens AG - Сименс Россия 2116 6
Казахтелеком 302 6
Huawei 3016 6
NVision Group - Энвижн Груп 609 6
Открытые технологии 426 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 5
Amdocs 123 5
Microsoft Corporation 20288 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 47
РТС - Фондовая биржа 316 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 14
Гипросвязь ПАО 69 12
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 83 12
ВТБ Банк Москвы 428 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 7
Почта России ПАО 1741 5
Связь-банк 103 5
Альфа-Групп 579 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 4
Marshall Capital Partners 65 4
Альфа-Банк 1279 3
Credit Suisse 104 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 2
Евросеть 1310 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 2
МДМ Банк 161 2
Интер РАО ПАО 246 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 2
IPOC 121 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Газпром ПАО 705 2
Уралсиб Банк 418 2
РЖД - Российские железные дороги 1261 2
Росгосстрах 210 2
Лукойл-Информ 85 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 2
UBS AG 281 2
Силовые машины 48 1
Cisco Capital 17 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
СОГАЗ Страховая Группа 56 1
Bessemer Venture Partners 36 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1906 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 9
Президент Российской Федерации 1597 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 479 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 377 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 3
Правительство РФ 2468 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 3
Правительство Москвы 783 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 2
World Bank Group - Всемирный банк 221 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 2
Арбитражный суд Нижегородской области 5 2
ПФР Департамент информационных технологий 125 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 833 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 35 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
Администрация Президента РФ 313 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1029 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 23 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 173 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 7
3G - Стандарт мобильной связи 4903 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 6
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 4
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3697 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4044 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 3
Таксофон - телефон общего пользования 20 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 59 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 621 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 2
Родительский контроль 159 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 718 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 765 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 36 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 70 1
Naumen SETonline 37 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 8
OpenText Documentum 340 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 2
Microsoft Office 2824 2
IBM Cognos BI 221 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion 124 2
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 9 1
МТС 3G-сеть 87 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 383 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Infor ERP LN 169 1
НТР - Новые телеком-решения 6 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 1
Netrika - N3 22 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Eastwind Billing System 16 1
Kaspersky Total Space Security 41 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Nokia Alcatel-Lucent DSL 4 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 441 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent RU - Remote Unit 1 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
Dr.Web Антивирус 199 1
Apple iPad 3269 1
Microsoft Windows 10 9806 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 172 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 885 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 1
Microsoft Dynamics CRM 485 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Myspace - социальная сеть 600 1
LiveInternet - блог-платформа 143 1
Рейман Леонид 977 14
Гирев Андрей 69 12
Юрченко Евгений 94 12
Путин Владимир 2158 11
Кирюшин Геннадий 65 8
Проскура Дмитрий 26 6
Кириллов Александр 30 6
Кочетков Владислав 222 6
Петров Михаил 96 6
Зайцева Анна 63 5
Кореш Виктор 77 5
Греф Герман 330 5
Щеголев Игорь 677 5
Приданцев Сергей 115 4
Киселев Александр 86 4
Колпаков Антон 46 4
Яшин Валерий 65 3
Родионов Иван 53 3
Анкилов Константин 92 3
Маевский Игорь 30 3
Андреев Владимир 74 3
Кузнецов Андрей 44 3
Хасьянова Гульнара 115 3
Малофеев Константин 98 3
Брюквин Юрий 253 3
Маевский Леонид 50 3
Иванов Сергей 241 3
Ульянов Владимир 153 2
Галушко Евгений 10 2
Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
Мякишева Марина 84 2
Нащекин Алексей 111 2
Шаронов Андрей 50 2
Малявкин Александр 22 2
Провоторов Александр 146 2
Захаров Андрей 31 2
Савельев Виталий 39 2
Емельянов Антон 58 2
Слизень Виталий 220 2
Морошкин Александр 111 2
Россия - Российская федерация - РФ 76300 141
Россия - ПФО - Нижегородская область 944 66
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 55
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 54
Россия - ПФО - Самарская область 760 52
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 45
Россия - ПФО - Ульяновская область 448 43
Россия - ПФО - Саратовская область 485 41
Россия - ПФО - Пензенская область 423 41
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 455 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 38
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 267 38
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 38
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 29
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 27
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1947 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 16
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1756 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 13
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 369 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 12
Россия - Сибирь 1209 11
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 315 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 10
Германия - Федеративная Республика 6767 10
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 235 10
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 9
Россия - УФО - Свердловская область 985 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 433 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 7
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 332 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 7
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 30
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 24
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 11
Образование в России 529 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 408 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2541 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 166 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 74 1
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