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О’Кей
Сеть магазинов


04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 1
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 3
14.01.2021 Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 2
12.05.2020 «Корус консалтинг» изучил изменение покупательского поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время пандемии 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей» 2
21.01.2020 В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары 1
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
21.06.2019 Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 3
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 2
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 6
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» 4
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 2
25.10.2017 LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей» 2
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет» 2
12.04.2016 Итоги рейтинга CNews: Ритейл сохраняет спрос на ИТ 1
02.03.2016 Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!» 1
14.10.2015 Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей 3
17.04.2015 Ритейлеры ищут онлайн-замену традиционному шопингу 1

Публикаций - 60, упоминаний - 83

О’Кей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 409 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Cinimex - Синимекс 160 6
Программный продукт ГК 92 6
3761 5
Microsoft Corporation 11127 5
IBM Европа 7 4
Белый Ветер Цифровой 114 4
IBM 3551 3
Рексофт - Reksoft 202 3
Крок 1221 3
Ланит ГК 1159 3
Инфосистемы Джет 675 2
SAP SE 3216 2
Google LLC 7161 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Корус Консалтинг ГК 807 2
DataCore Software 20 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
PayRing 3 1
Ланит Омни 17 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Inventive Retail Group 63 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Getfaster 3 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
I-Free 70 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
VMware 1829 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Alibaba Group 298 1
Huawei 2732 1
Veeam Software 250 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Аплана Группа компаний 102 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
X5 Group 599 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 12
Черкизово ГК 73 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
UBS AG 119 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Банк Зенит 131 11
Ингосстрах СПАО 210 11
Procter&Gamble - P&G 94 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Мегаполис ТК 89 8
Лента - Сеть розничной торговли 189 8
Coca-Cola Company 112 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 5
Геобанк КБ 30 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 5
Альфа-Банк 1127 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Уралсиб Банк 390 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
Почта России ПАО 1574 3
Аэрофлот 493 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Связной ГК 883 2
Adidas 96 2
Еврохим МХК 43 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Утконос 99 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
Правительство Москвы 653 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство РФ 2207 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Linux Foundation 157 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Смартизация 177 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
OpenStack 347 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 2
БОСС-Кадровик 74 2
Яндекс.Маркет 439 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Microsoft SharePoint Server 103 1
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 1
Sales Force KPI 1 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster 1 1
HCL Commerce - ранее IBM Websphere Commerce 6 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Суперчек 5 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Office 365 769 1
Huawei AppGallery 95 1
IBM Cloud 84 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Apple Pay 385 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 1946 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Бокучава Тариэл 21 13
Беляев Владислав 65 12
Ягнятинский Евгений 32 12
Аксаков Анатолий 98 11
Лигачев Глеб 60 11
Кучугин Илья 41 11
Клепиков Алексей 77 11
Попов Андрей 72 11
Нагаев Олег 30 11
Чаркин Евгений 182 11
Натрусов Артем 121 11
Сотин Денис 102 9
Размахаев Сергей 40 9
Воронин Петр 35 8
Меньшов Кирилл 72 8
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 8
Ушацкий Андрей 100 8
Хасин Михаил 26 8
Чамара Денис 57 8
Потапкин Михаил 26 8
Кузьмич Всеволод 30 8
Суворов Антон 20 8
Шипов Савва 70 7
Плахов Дмитрий 9 7
Айвазов Армен 449 7
Шмаков Роман 13 6
Гулянский Игорь 9 6
Аитов Тимур 47 6
Фридман Илья 41 6
Бычков Александр 39 5
Нестеров Алексей 79 4
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 4
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 4
Пегасов Сергей 52 4
Сергеев Сергей 63 3
Козырев Алексей 270 3
Иванов Алексей 76 3
Бойко Елена 151 3
Ермолаев Артем 340 3
Богданов Кирилл 91 3
Россия - Российская федерация - РФ 57544 43
Восточная Европа 1682 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Омск 630 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа 3774 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
CNews Analytics 1991 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
Russia Top Online Food Retail 1 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
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