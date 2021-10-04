Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
О’Кей
Сеть магазинов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 83
О’Кей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокучава Тариэл 21 13
|Беляев Владислав 65 12
|Ягнятинский Евгений 32 12
|Аксаков Анатолий 98 11
|Лигачев Глеб 60 11
|Кучугин Илья 41 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Попов Андрей 72 11
|Нагаев Олег 30 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Натрусов Артем 121 11
|Сотин Денис 102 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Воронин Петр 35 8
|Меньшов Кирилл 72 8
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 8
|Ушацкий Андрей 100 8
|Хасин Михаил 26 8
|Чамара Денис 57 8
|Потапкин Михаил 26 8
|Кузьмич Всеволод 30 8
|Суворов Антон 20 8
|Шипов Савва 70 7
|Плахов Дмитрий 9 7
|Айвазов Армен 449 7
|Шмаков Роман 13 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Аитов Тимур 47 6
|Фридман Илья 41 6
|Бычков Александр 39 5
|Нестеров Алексей 79 4
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 4
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 4
|Пегасов Сергей 52 4
|Сергеев Сергей 63 3
|Козырев Алексей 270 3
|Иванов Алексей 76 3
|Бойко Елена 151 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Богданов Кирилл 91 3
|CNews Analytics 1991 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|Russia Top Online Food Retail 1 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669787.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766100, в очереди разбора - 669787.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru