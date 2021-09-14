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ОПРФ
Общественная палата Российской Федерации


14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 2
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 2
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 2
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 2
20.08.2020 В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
20.03.2017 Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты 7
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России 1
15.08.2016 Эксперты Московского правительства добиваются законодательного запрета Pokemon Go в России 1
03.08.2016 В России сотрудников оборонного предприятия уволили за игру в покемоны 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
24.09.2014 Михаил Евраев: В почтовой отрасли должна появиться цивилизованная конкуренция 1
23.04.2014 Министерство информационного развития и связи Пермского края создает общественный совет 1
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии 1
09.04.2014 Программа капремонта Тверской области сформирована на облачной платформе компании «Эттон» 1
16.12.2013 Михаил Евраев: «Все региональные сайты будут интегрированы в единую создаваемую информационную систему ЖКХ» 1
02.07.2013 «Техносерв Консалтинг» открывает направление по автоматизации предприятий ЖКХ 1
20.03.2013 14 мая в Москве откроется «Неделя российского предпринимательства — 2013» 1
07.04.2011 DDoS ЖЖ назвали вооруженной атакой на типографию 1
25.03.2011 Медведев вновь поделился мыслями о поисковиках 1
11.06.2010 Twitter рвется к власти 1
24.09.2009 Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ 2
11.09.2008 «Ситроникс» передал школам Южной Осетии мобильные компьютерные классы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 45

ОПРФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 8
Yandex - Яндекс 4106 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Facebook 3768 3
Rambler Group - Рамблер ГК 491 2
Telegram Group 702 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Microsoft Corporation 11226 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Amadeus IT Group 66 1
Нетология - Netology 30 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Мобильное электронное образование 12 1
МаксимаТелеком 102 1
ОТР 135 1
Крипто-ПРО 200 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Почта России ПАО 1580 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЯКласс 19 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Утконос 99 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AliExpress 275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Marshall Capital Partners 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Альфа-Банк 1128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Яндекс.Еда 93 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
Президент Российской Федерации 1443 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Правительство Камчатского края 16 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Правительство Ивановской области 11 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Камчатского края - Агентство по внутренней политике Камчатского края 1 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 1
МКС - Международная космическая станция 101 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ОПРФ - Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ 1 1
КИАЦ АНО - Камчатский информационно-аналитический центр 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Правительство РФ 2209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
Website - Вебсайт 118 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 44 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Drom.ru 7 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Яндекс.Маркет 439 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ICQ 502 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Wargaming World of Tanks 132 1
ЭОС Дело СЭД 626 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
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Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
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ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Медуза - Meduza 18 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 165 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Врачи РФ 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
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Открытое образование 5 1
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