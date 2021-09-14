Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОПРФ
Общественная палата Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 45
ОПРФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 8
|Малькевич Александр 2 2
|Мизулина Елена 16 2
|Мизулина Екатерина 8 2
|Минеева Татьяна 3 2
|Башкин Александр 8 2
|Комаров Алексей 6 1
|Пушков Алексей 8 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Белякова Мария 1 1
|Мармер Леонид 1 1
|Кучерена Анатолий 4 1
|Ермолов Юрий 1 1
|Ляшков Дмитрий 3 1
|Фадеев Валерий 6 1
|Зыков Владимир 2 1
|Хуруджи Александр 2 1
|Александрова Александра 8 1
|Костырко Артем 6 1
|Воронков Михаил 6 1
|Массух Илья 192 1
|Горелкин Антон 34 1
|Климарев Михаил 46 1
|Титов Борис 27 1
|Шадаев Максут 384 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771287, в очереди разбора - 674969.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771287, в очереди разбора - 674969.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru