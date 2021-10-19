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БФТ
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19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 11
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 3
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 2
26.07.2021 При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России» 4
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 2
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 3
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
07.06.2021 БФТ запустила некоммерческий проект – Клуб «Эксперт БФТ» 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink 2
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 12
15.04.2021 Создана компания «Суперкод» 1
06.04.2021 БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность 2
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 2
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 2
02.03.2021 БФТ обновила функциональность системы для автоматизации закупок «АЦК-Госзаказ» 1
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области 1
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 4
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
24.09.2020 Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области, БФТ и РЕД СОФТ подписали соглашение о сотрудничестве 1
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 3
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге 2
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив» 9
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
07.07.2020 БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами 6
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 4
11.06.2020 БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 2
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» 4
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
25.10.2018 Подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и отечественной ОС РЕД ОС 1

Публикаций - 200, упоминаний - 490

БФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 13
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 7
SAP SE 3207 6
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 6
3720 5
Ред Софт - Red Soft 246 4
Microsoft Corporation 10973 4
Код Безопасности 365 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 4
Ланит ГК 1154 4
Softline - Софтлайн 1472 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Yandex - Яндекс 4097 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 2
IBM 3522 2
Oracle Corporation 3325 2
Luxoft - Люксофт 233 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 346 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
АТОЛ ГК 168 2
Merlion - Мерлион 272 2
Selectel - Селектел 137 2
InfoWatch - Инфовотч 599 2
Микрон - Micron 365 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Facebook 3764 2
ОТР 133 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Барс груп 402 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 2
Telegram Group 702 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Почта России ПАО 1569 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 558 2
Связной ГК 875 2
Газпром ПАО 518 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Telconet Capital 24 1
Croyton 5 1
Локо-Банк 31 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Интер РАО ПАО 158 1
Транснефть 159 1
О2О Холдинг 43 1
РусГидро ПАО 129 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Россети ПАО 168 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
О2О Delivery club 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 9
Правительство РФ 2198 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 4
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 2
Окружная администрация города Якутска 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
Правительство Нижегородской области - Министерство финансов Нижегородской области 3 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития 2 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Администрация города Екатеринбурга - Департамент финансов 1 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 169 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 467 2
Web Interface - Веб-интерфейс 176 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 61 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 557 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 207 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 277 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 8
БФТ АЦК-Финансы 26 8
Zirvan DoXLogic СЭД 13 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
БФТ Saumi 5 4
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 4
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Ред ОС 239 3
Linux OS 4226 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
TmaxSoft Tibero 40 2
Rakuten Viber 429 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
WhatsApp Messenger 654 2
Neoflex Datagram 5 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
БФТ АИС обеспечения соцзащиты и соцобслуживания населения Подмосковья - Единая автоматизированная информационная система обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области 1 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 10 1
БФТ е-Архив 1 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
БФТ ЕНСИ 1 1
БФТ ПИВ 1 1
Microsoft Office Online 25 1
БФТ Хранилище 1 1
Обращения граждан 37 1
Мацоцкий Сергей 150 12
Зейтениди Наталья 10 8
Ведехин Игорь 23 6
Карачинский Анатолий 74 5
Ломоносов Александр 11 5
Путин Владимир 1819 3
Попов Алексей 310 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Волож Аркадий 181 2
Моносов Александр 8 2
Делицын Леонид 94 2
Спаринапти Антон 15 1
Мамлин Сергей 1 1
Алиханов Антон 8 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Синенко Ольга 1 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Неверов Сергей 6 1
Болотин Павел 1 1
Баласанян Владимир 31 1
Курочкин Владимир 1 1
Кохан Владимир 9 1
Цуканов Николай 7 1
Макаревич Николай 8 1
Бец Максим 1 1
Сорокин Максим 6 1
Варов Константин 24 1
Исаев Андрей 19 1
Марушкевич Андрей 7 1
Гасилин Денис 8 1
Балашов Александр 1 1
Холодов Алексей 11 1
Рычагова Мария 1 1
Мельников Руслан 13 1
Мельников Андрей 3 1
Сунгуров Андрей 14 1
Рудычева Наталья 81 1
Рыскаль Вадим 2 1
Ромашевский Роман 4 1
Урусов Виктор 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 19
Россия - Санкт-Петербург 7035 9
Россия - Белгородская область 363 6
Россия - Екатеринбург 2050 6
Россия - Амурская область 320 5
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - Якутск 246 5
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - Татарстан - Казань 1505 4
Россия - Белгород 236 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 3
Россия - Калининград 656 3
Россия - Татарстан Республика 1612 3
Россия - Ленинградская область 1094 3
Россия - Красноярский край 657 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - Сургут 193 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 2
Россия - Светлогорск 15 2
Нидерланды 967 2
Россия - Ульяновская область 348 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Сочи 909 2
Украина 3338 2
Россия - Нижегородская область 735 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 2
Россия - Новосибирская область 810 2
Россия - Новосибирск 1951 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Россия - Свердловская область 802 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Воронежская область 393 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Республика Алтай 681 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 13 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 5
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 4
Цифровой регион - Федеральный проект 35 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 328 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 260 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Руспрофайл 3 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
CNews Fast рейтинг 29 2
Gartner 2185 1
Медиалогия 37 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Проектный Лидер - премия в области импортозамещения 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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