На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 2

Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 3

В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1

БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность 2

Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 2

БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 2

БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области 1

БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1

БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области 1

БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1

БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 4

Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 3

БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге 2

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1

БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами 6

Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1

БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 4

БФТ и БСС представили диалогового робота для госсектора 2