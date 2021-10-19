Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БФТ
Бюджетные и Финансовые Технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 200, упоминаний - 490
БФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Единая Россия - Политическая партия 169 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Мацоцкий Сергей 150 12
|Зейтениди Наталья 10 8
|Ведехин Игорь 23 6
|Карачинский Анатолий 74 5
|Ломоносов Александр 11 5
|Путин Владимир 1819 3
|Попов Алексей 310 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Волож Аркадий 181 2
|Моносов Александр 8 2
|Делицын Леонид 94 2
|Спаринапти Антон 15 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Алиханов Антон 8 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Синенко Ольга 1 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Неверов Сергей 6 1
|Болотин Павел 1 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Курочкин Владимир 1 1
|Кохан Владимир 9 1
|Цуканов Николай 7 1
|Макаревич Николай 8 1
|Бец Максим 1 1
|Сорокин Максим 6 1
|Варов Константин 24 1
|Исаев Андрей 19 1
|Марушкевич Андрей 7 1
|Гасилин Денис 8 1
|Балашов Александр 1 1
|Холодов Алексей 11 1
|Рычагова Мария 1 1
|Мельников Руслан 13 1
|Мельников Андрей 3 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Урусов Виктор 42 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2048 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 260 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Руспрофайл 3 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|CNews Fast рейтинг 29 2
|Gartner 2185 1
|Медиалогия 37 1
|НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
|БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658096.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658096.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru