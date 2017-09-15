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Taxcom
Таском



15.09.2017 Москва выделила на связь для чиновников 11,5 млрд 1
13.05.2015 Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г. 1
15.04.2015 Годовое собрание акционеров МГТС рассмотрит вопрос о реорганизации компании 2
17.10.2014 МГТС: От GPON к интеллектуальным телеком-услугам 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
20.12.2012 Mail.ru развернула в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 2
20.12.2012 В Москве запускается сеть бесплатного WiFi от ICQ 1
30.10.2012 Mail.ru строит в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1
29.05.2012 МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы» 4
29.05.2012 МТС приобрела московского оператора «Таском» 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 2
15.03.2012 «Таском» предоставлял каналы связи в 1100 избирательных участках Москвы для организации видеотрансляции выборов 2
12.03.2012 «Таском» предоставит услуги связи аптекам «Старый Лекарь» во Владимирской, Калужской, Ярославской и Рязанской областях 2
05.03.2012 Власти угрожают отключить Yota за долги 1
16.02.2012 Москва раскрыла полную информацию о закупках в сфере ИТ за 2011 г. 1
13.02.2012 «Таском» обеспечит услугами связи сети аптек А5 и «Мособлфармация» 1
10.02.2012 «Таском» обеспечит услугами связи аптечные сети А5 и «Мособлфармация» 2
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
01.11.2011 «Таском» обеспечил услугами связи ПЛК «Северное Домодедово» 1
25.10.2011 «Таском» организовал бесплатный Wi-Fi в театре «Ленком» 1
05.08.2011 «Таском» обеспечил услугами связи более 100 магазинов и офисов сети «Подружка» 1
25.07.2011 «Таском» подключит к интернету магазины Fix Price 1
20.07.2011 «Таском» подключил к интернету 45 магазинов сети «Яшма Золото» 1
11.07.2011 «Таском» модернизировал сеть с помощью решений Cisco 1
24.06.2011 “Акадо” уступил московские школы МГТС 3
23.05.2011 «Таском» выбрал решения Radwin для организации «последней мили» в Московском регионе 3
18.05.2011 «Таском» планирует подключить к интернету 115 банкоматов и 7 отделений МКБ 1
12.04.2011 Чистая прибыль «Таскома» в 2010 г. превысила 100 млн руб. 2
28.03.2011 «Таском» обеспечил связью 6 магазинов Gant 1
21.03.2011 «Таском» подключил к интернету 150 заправок «Лукойл» 1
09.02.2011 «Таском» обеспечил интернетом Российскую государственную библиотеку 1
25.01.2011 Москва: бесплатный Wi-Fi возвращается 1
25.01.2011 «Таском» запускает бесплатный Wi-Fi в сети кофеен «Шоколадница» 1
21.01.2011 В Москве начался передел рынка городского интернета 1
20.01.2011 «Таском» подключил к интернету 190 салонов «Альт Телеком» 2
17.12.2010 Москва готовит передел рынка интернет-подключений города 1
30.04.2009 Сотовая связь и Wi-Fi в России: рейтинги по итогам 2008 г. 1

Публикаций - 65, упоминаний - 87

Taxcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 9
Intel Corporation 10398 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 4
Акадо Телеком - Комкор 773 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
VK - Mail.ru Group 2784 3
IBM 8299 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 145 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 2
Yota - Скартел 625 2
Синтерра - Synterra 733 2
D-Link 310 2
Yandex - Яндекс 4465 2
AMT Group - АМТ-Груп 231 2
Cisco Systems 4573 2
МегаФон ПетерСтар 285 2
Ростелеком Дальсвязь 450 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 2
СМАРТС Компания 491 2
Мотив - Екатеринбург-2000 128 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Tele2 Байкалвестком 84 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Астерос - Asteros 577 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Бука - Buka 448 1
АСВТ 90 1
Мостелеком 52 1
Box inc - box.com - box.net 83 1
Sercomm 3 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 220 4
Шоколадница - сеть кофеен 34 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 34 2
Планета Суши 11 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 118 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 68 1
Евросеть Техмаркет 70 1
ТНК-ВР Холдинг 228 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 17 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 1
Старый Лекарь 9 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Marriott Hotels 31 1
IKEA - ИКЕА 110 1
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
Транснефть 184 1
McDonald’s - Макдоналдс 176 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
ГПБ - Газпромбанк 779 1
Связной ГК 1057 1
Газпром ПАО 711 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 3
Правительство Москвы 789 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 5
3G - Стандарт мобильной связи 4911 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 455 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2835 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1243 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 656 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 226 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 650 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 193 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 224 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 79 1
WISP - Wireless Internet service provider - Поставщик услуг беспроводного интернета 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 478 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 195 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 138 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 322 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 212 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 606 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 1
ICQ 780 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 3
Webmoney Transfer 147 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 19 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 35 1
Тройка - транспортная карта 44 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 127 1
Adobe Acrobat Reader 254 1
Apple iPad 3280 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Microsoft Windows XP 2173 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
Microsoft Office 2839 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 264 1
Жуков Максим 9 5
Ермолаев Артем 343 4
Ермаков Игорь 19 3
Кусков Денис 185 3
Орлова Анна 6 2
Анкилов Константин 93 2
Ситников Сергей 56 2
Поповский Александр 87 2
Иванов Олег 125 2
Королева Юлия 3 1
Лебедев Артемий 58 1
Айбашева Анна 91 1
Трохин Александр 18 1
Ламанов Александр 2 1
Припачкин Юрий 50 1
Кузьменко Валерия 58 1
Новиков Аркадий 3 1
Хренков Владимир 18 1
Андреева Екатерина 44 1
Ксенин Алекс 310 1
Тимофеев Алексей 7 1
Щеголев Игорь 677 1
Пехтерев Сергей 41 1
Ушацкий Андрей 102 1
Дубовсков Андрей 82 1
Морозов Сергей 50 1
Шоржин Валерий 32 1
Бегтин Иван 48 1
Иванов Сергей 241 1
Ершов Андрей 47 1
Кисляков Евгений 83 1
Собянин Сергей 215 1
Свердлов Денис 167 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 45
Россия - Российская федерация - РФ 76899 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 5
Россия - СФО - Новосибирск 2799 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1137 3
Россия - СФО - Красноярский край 844 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 2
Россия - ПФО - Самарская область 765 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1721 2
Россия - Сибирь 1217 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 834 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 531 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 305 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 520 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 268 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 245 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 225 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 370 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 188 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 293 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 27 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 456 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 215 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 73 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 33 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 606 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 3
Forrester Research 760 1
Strategy Analytics 277 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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