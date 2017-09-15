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Taxcom
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Taxcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
|Жуков Максим 9 5
|Ермолаев Артем 343 4
|Ермаков Игорь 19 3
|Кусков Денис 185 3
|Орлова Анна 6 2
|Анкилов Константин 93 2
|Ситников Сергей 56 2
|Поповский Александр 87 2
|Иванов Олег 125 2
|Королева Юлия 3 1
|Лебедев Артемий 58 1
|Айбашева Анна 91 1
|Трохин Александр 18 1
|Ламанов Александр 2 1
|Припачкин Юрий 50 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Новиков Аркадий 3 1
|Хренков Владимир 18 1
|Андреева Екатерина 44 1
|Ксенин Алекс 310 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Морозов Сергей 50 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Бегтин Иван 48 1
|Иванов Сергей 241 1
|Ершов Андрей 47 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Собянин Сергей 215 1
|Свердлов Денис 167 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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