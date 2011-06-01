Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
O2 UK
Telefonica UK Ltd
BT Cellnet
Публикаций - 233, упоминаний - 257
O2 UK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 9
|Бородин Владимир 18 3
|Солонин Виталий 89 2
|Сусов Михаил 26 2
|Патока Андрей 108 2
|Демидов Михаил 132 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Домбровский Юрий 59 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
|Рейман Леонид 1008 2
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Проколов Роман 48 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Аммосов Юрий 45 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Бутман Евгений 27 1
|Кондратьев Дмитрий 20 1
|Mardirossian Aris - Мардироссян Эрис 1 1
|Лановенко Валерий 45 1
|Мызовский Герман 11 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Левина Марина 11 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Оркина Анастасия 9 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
|Милевский Константин 2 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Беленкович Владимир 2 1
|Устинов Илья 1 1
|Середа Александр 5 1
|Трушин Сергей 5 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Косинов Михаил 14 1
|Кристев Михаил 16 1
|Людковский Денис 10 1
|Никитин Николай 19 1
|Скородумов Андрей 12 1
|Мананникова Ольга 14 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 107 1
|University of California - Калифорнийский университет 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru