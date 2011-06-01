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O2 UK
Telefonica UK Ltd
BT Cellnet



01.06.2011 Абоненты O2 в Ирландии будут оплачивать облако от Microsoft и услуги связи по единому счету
02.09.2008 Британский оператор O2 анонсировал iPhone 3G без контракта
12.05.2008 O2 Germany модернизирует сетевую инфраструктуру вместе с Huawei
04.10.2007 O2 «откроет» MySpace и Facebook для мобильных пользователей
10.09.2007 OQO O2 стал еще мощнее
17.08.2006 O2 представил ледяной телефон
31.10.2005 Испанская Telefonica покупает британского оператора мобильной связи O2 за €26 млрд.
01.10.2004 O2 выпустила устройство для подключения к GPRS, 3G и Wi-Fi
04.06.2003 Lucent поставит 3G-оборудование для европейской сети O2
28.03.2003 O2 Germany снизил GPRS-тарифы
05.02.2003 T-Mobile и O2 Germany договорились о создании общей UMTS-сети
28.01.2003 Британские Orange и O2 объединили свои MMS-системы
29.11.2002 Nokia поставит WLAN-оборудование ирландскому филиалу сотового оператора O2
20.11.2002 Британский оператор O2 нашел ошибки в ПО для Nokia 7210
10.10.2002 O2 Germany установит у себя микроволновую радиосистему Alcatel для ввода в эксплуатацию UMTS-связи
30.08.2002 O2 откроет первый в Британии коммерческий сервис мобильных игр на Java
16.08.2002 Компания O2 Ireland получила лицензию на мобильную связь третьего поколения
12.04.2002 BT Cellnet заключила сервисный контракт с IBM
15.02.2002 Cable & Wireless заключила соглашение о GRPS-роуминге с BT Cellnet
23.05.2001 BT Cellnet начала предоставлять услуги в GPRS-сети
12.02.2001 Cisco предоставит BT Cellnet инфраструктуру IP и ATM для сети мобильной связи третьего поколения
19.10.2000 Nokia подписала £300 млн. контракт по расширению мобильной сети BT Cellnet
01.09.2000 BT Cellnet открыла сервис FINDme по определению местонахождения абонента мобильной связи
04.07.2000 Британские власти обязали BT Cellnet отказаться от практики демпинговых цен
23.06.2000 BT Cellnet открыла первую в мире постоянно действующую GPRS-сеть
29.05.2000 BT Cellnet начнет предоставлять первый в мире GPRS-сервис для корпоративных клиентов в Великобритании с 26 июня
28.01.2000 Компания BT Cellnet начала впервые в Великобритании предоставлять услуги WAP-телефонии
20.04.1999 SGI выпустила рабочие станции O2 с процессорами 270 МГц и 300 МГц
23.02.1999 Silicon Graphics запустила новую маркетинговую программу для станций OCTANE и O2

Публикаций - 233, упоминаний - 257

O2 UK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1313 76
Orange S.A. 956 60
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 60
Apple Inc 10386 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 26
Telefonica - Telefónica España 501 20
Microsoft Corporation 22012 19
Deutsche Telekom 903 15
Ericsson 2685 14
Lenovo Motorola 3441 13
Samsung Electronics 9139 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 12
AT&T Inc 1555 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 12
BT Group - British Telecommunications 614 11
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 334 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 11
Sony Ericsson 1098 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 10
HP Inc. 5239 9
mmO2 77 8
E-Plus 82 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 7
Google LLC 9822 7
Telia Company - TeliaSonera 797 7
HTC Corporation 1402 7
Virgin Group 123 6
LG Electronics 3259 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 6
China Mobile 366 6
Hutchison Holdings 164 6
Orange France Télécom 654 6
Telstra Corporation Limited 191 6
Swisscom 126 6
Movistar Spain - Telefónica Móviles 91 5
Siemens AG - Siemens Group 2269 5
NTT DoCoMo 1104 5
Sony 6085 5
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 5
Cisco Systems 4676 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 71 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 503 3
eBay Inc 1571 3
SoftBank Group 232 2
Открытие ФК 2003 2
Citi - Citigroup 279 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 2
Volvo Cars 217 2
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 2
Walt Disney Company 546 2
Tesco 72 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 179 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Связной Банк 87 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Arthur Andersen 56 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Prada 51 1
Согласие СК 334 1
OTP Group - ОТП Банк 152 1
Mannesmann 97 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
Thomas Cook 9 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 47 1
Sony BMG 183 1
Балтика - Пивоваренная компания 147 1
HeadHunter Group - HH Group 394 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 1
Югория - страховая компания 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 1
Альфа-Банк 1340 1
Связной ГК 1112 1
Adidas 125 1
BMW 384 1
LinkedIn 553 1
Cosmos Hotel Group 17 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 1
Правительство РФ 6983 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6385 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 21
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6137 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4130 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 12
QWERTY-клавиатура 638 10
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1067 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 9
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 300 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4340 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3346 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 6
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 322 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 470 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4979 5
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 107 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 690 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1131 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 872 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 662 4
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 379 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3693 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 582 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12502 3
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 284 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 61 3
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 90 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5996 31
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 8
Apple iPhone 3 401 8
Google Android 11654 7
Microsoft Windows 10 11199 6
Nokia Symbian OS 1388 6
Microsoft Skype 1891 6
Microsoft Office 3179 5
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 5
Microsoft Windows Mobile 6 59 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
Oracle Java - язык программирования 2501 4
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 4
Microsoft Office PowerPoint 617 4
Google Play - Google Store - Android Market 2660 3
HP - palmOne Treo 85 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2578 3
Microsoft Edge - браузер 1872 3
Apple iPod 1335 3
Intel XScale PXA 155 3
HTC Qtek 35 3
Microsoft Windows Phone OS 1543 3
ESA VEX - Venus Express 70 3
Apple iTunes Store 1039 3
Apple iPhone 4 738 3
Nokia N-series 396 3
Kyocera TASKalfa МФУ 25 2
Microsoft Office 365 811 2
Microsoft Office Word 571 2
Apple iPad 3567 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 2
Linux OS 7438 2
Microsoft Zune 160 2
Microsoft Windows Live 202 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1035 2
Apple iOS 6284 2
Microsoft Windows 1901 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 2
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 71 2
Jobs Steve - Джобс Стив 994 9
Бородин Владимир 18 3
Солонин Виталий 89 2
Сусов Михаил 26 2
Патока Андрей 108 2
Демидов Михаил 132 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 2
Ксенин Алекс 311 2
Домбровский Юрий 59 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Рейман Леонид 1008 2
Бровкин Дмитрий 56 1
Проколов Роман 48 1
Осадчая Ирина 64 1
Аммосов Юрий 45 1
Муртазин Эльдар 53 1
Астафьева Ирина 37 1
Бутман Евгений 27 1
Кондратьев Дмитрий 20 1
Mardirossian Aris - Мардироссян Эрис 1 1
Лановенко Валерий 45 1
Мызовский Герман 11 1
Замашкина Наиля 23 1
Левина Марина 11 1
Акулинин Игорь 20 1
Оркина Анастасия 9 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Милевский Константин 2 1
Бовыкин Сергей 3 1
Беленкович Владимир 2 1
Устинов Илья 1 1
Середа Александр 5 1
Трушин Сергей 5 1
Бряндинский Андрей 6 1
Косинов Михаил 14 1
Кристев Михаил 16 1
Людковский Денис 10 1
Никитин Николай 19 1
Скородумов Андрей 12 1
Мананникова Ольга 14 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 102
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 54
Россия - Российская федерация - РФ 101142 51
Германия - Федеративная Республика 8226 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 43
Европа 9824 31
Япония 9484 16
Франция - Французская Республика 5390 16
Италия - Итальянская Республика 3063 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 14
Азия - Азиатский регион 3486 14
Испания - Королевство 2752 14
Нидерланды 2096 13
Ирландия - Республика 815 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 12
Великобритания - Лондон 1981 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12397 11
Того - Тоголезская Республика 8093 10
Швеция - Королевство 1893 10
Австралия - Австралийский Союз 2689 9
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 8
Финляндия - Финляндская Республика 1657 8
Сингапур - Республика 1550 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 7
Европа Западная 1324 6
Индия - Республика 4160 6
Европа Восточная 2892 6
Австрия - Австрийская Республика 984 6
Новая Зеландия 619 6
Чехия - Чешская Республика 984 6
Словакия - Словацкая Республика 350 5
Германия - Берлин 609 5
Америка Северная 2631 5
Польша - Республика 1515 4
Китай - Тайвань 1611 4
Канада 3073 4
Земля - планета Солнечной системы 6896 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1201 4
Египет - Арабская Республика 663 4
Абонентская база 869 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 3
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 613 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 227 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 141 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5815 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3682 2
Информационное общество - Государственная программа 1151 1
Болезнь Паркинсона 101 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 206 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
Венчурные инвестиции 139 1
Страхование - Страховое дело 405 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 76 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Аутсорсинг 664 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 117 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 11
Telecom.paper 167 8
The Register 1271 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 3
Total Telecom 260 3
Engadget - Блог о технологиях 406 3
Newsbytes News Network 318 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 3
AppleInsider 384 3
Reg Hardware 91 2
TG Daily 98 2
Silicon 450 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 2
Cellular News 231 2
Ars Technica 357 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CERN Courier 28 2
Bloomberg 988 2
NewsFactor 127 1
Faulkner Information Services 100 1
ScienceDaily 399 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Bloomberg Businessweek 116 1
The Times 74 1
MSNBC - телеканал 85 1
CBS MarketWatch 302 1
Vnunet 225 1
MacWorld 136 1
Times 404 1
Inquirer 462 1
FT - Financial Times 1107 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
РИА Новости 753 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
Wired - Издание 210 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
IDC - International Data Corporation 4569 5
Gartner 3265 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 3
Photizo Group 9 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 1
ABI Research 230 1
Forrester Research 800 1
Frost & Sullivan 198 1
Strategy Analytics 283 1
Mobile Research Group 65 1
In-Stat/MDR 63 1
Berg Insight 19 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 107 1
University of California - Калифорнийский университет 75 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 2
Олимпийские игры - Olympic Games 548 1
Oracle OpenWorld 63 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 78 1
CeBIT 453 1
Microsoft Ignite 25 1
iF Design Awards 8 1
Photokina 59 1
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