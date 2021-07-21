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NB-IoT
Narrow Band IoT
Стандарт связи для умных устройств


21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT 3
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 2
03.06.2021 МТС и Администрация Санкт-Петербурга договорились о совместном развитии цифровой экономики региона 2
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 1
28.05.2021 «Билайн» построил 5G-ready сеть на новом Восточном вокзале в Москве 1
29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета 4
22.04.2021 «Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 14
17.12.2020 На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 3
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей 2
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G 12
09.12.2020 МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей в соответствии с международными стандартами 1
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 4
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов 3
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 2
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 3
06.10.2020 МТС подключила к сети интернета вещей сервис шеринга электросамокатов 1
29.07.2020 Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве 1
25.06.2020 «Мегафон» запустил решение для онлайн-мониторинга воды 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 6
22.05.2020 A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть 1
18.05.2020 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойла» 4
18.03.2020 Nokia анонсировала функциональность сквозного сетевого сегментирования для 4G и 5G 1
07.02.2020 МТС и «Бетар» приступили к производству первых в России сертифицированных счетчиков воды для сети интернета вещей 4
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 2

Публикаций - 154, упоминаний - 433

NB-IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 23
Ericsson 860 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Samsung Electronics 5666 6
Cisco Systems 2040 6
Huawei 2730 6
Nokia Corporation 2434 6
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 5
АФК Система ПАО 994 4
ГЛОНАСС АО 82 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 4
ZTE Corporation 550 4
Microsoft Corporation 11077 4
China Mobile 186 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 3
Sigfox 6 3
РТ-Инвест 37 3
Deutsche Telekom 218 2
3738 2
Intel Corporation 4175 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Микрон - Micron 365 2
Крок 1219 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
Vodafone Group 379 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Qualcomm ZTE 2 2
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
Moxa 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Кировский завод 26 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Царицын капитал 22 1
Система Капитал УК 9 1
МТС Инвестиции 4 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Метрополис ТРК 29 1
SoftBank Group 101 1
Иннополис Сити АО 6 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Лукойл-Пермь 9 1
Мособлгаз 11 1
Pietro Fiorentini 1 1
Транснефтьэнерго 5 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Sheraton - Шератон 7 1
АвтоВАЗ 118 1
YouDo 27 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Carl Zeiss 178 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
UDR Inc 6 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
МТС банк 254 1
Россети ПАО 168 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
Правительство Москвы 653 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Правительство РФ 2203 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 97
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 66
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 32
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 30
3G - Стандарт мобильной связи 3731 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 19
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 16
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 14
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 13
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 8
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 6
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
3GPP Release - стандартизация 5G 23 5
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 5
5G NR - 5G New Radio 58 4
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 129 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 3
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 3
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 3
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 3
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
МТС NB-IoT 5 4
Microsoft Azure Stack 56 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Microsoft Azure 1171 3
ZTE Pre5G 10 3
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 2
ZTE M-ICT 6 2
Oracle SCEF - Oracle Service Capabilities Exposure Function 3 2
Microsoft Azure IoT Hub 8 2
Nokia IMPACT IoT 6 2
Microsoft Azure IoT Edge 12 2
Microsoft Azure IoT Central 8 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Google Android 10751 2
MTS StartUp Hub 26 2
Microsoft Office 1939 1
Apple Mac 1456 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Huawei Massive MIMO 1 1
Huawei Urban Rail Cloud 1 1
Ericsson IoT Accelerator 3 1
Ericsson Mobility Visualizer 1 1
Ericsson Mobility Calculator 1 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
PCTEL SeeGull IBflex - сканирующий приемник 1 1
МТС Маркетолог 6 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 1
МТС VDome 3 1
Elster Метроника 150 - серия модемов 1 1
Elster - Альфа Смарт 1 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 2 1
Иревли Сергей 18 9
Лацанич Василь 92 5
Ушацкий Андрей 100 5
Телков Алексей 21 4
Лысенко Эдуард 209 3
Корня Алексей 73 3
Эмдин Сергей 67 3
Ротенберг Игорь 35 3
Халин Дмитрий 52 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
Тихонова Кристина 44 2
Воробьев Андрей 125 2
Шипелов Андрей 21 2
Егоров Игорь 40 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Сивков Арташес 16 2
Шульгинов Роман 13 2
Бочаров Алексей 11 2
Иванченко Павел 6 2
Хомутинников Александр 2 2
Козлов Михаил 153 2
Фещенко Марина 10 2
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 2
Каторов Станислав 3 2
Синицын Андрей 2 2
Бакумено Андрей 2 2
Смиркин Дмитрий 12 1
Рустамов Рустам 169 1
Акимов Максим 167 1
Евтушенко Олег 125 1
Путин Владимир 1824 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Стрелков Сергей 12 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Талдыкина Наталья 24 1
Коробов Евгений 22 1
Меламед Александр 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Москва - Марьино 30 10
Москва - Марьино - Умный квартал 10 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 10
Восточная Европа 1678 9
Россия - Иннополис 292 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Япония 2780 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - Томск 449 4
Европа 3752 4
Россия - Челябинск 772 4
Россия - Краснодар 1039 3
Россия - Альметьевск 60 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Испания - Королевство 1253 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - Томская область 419 2
Канада 1301 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Воронеж 690 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - Омск 627 2
Россия - Липецк 257 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Ericsson Mobility Report 27 5
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
500 Startups 23 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
AC&M Consulting 55 1
Академгородок Новосибирск 29 2
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
Ericsson Academy 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Технопром - форум технологического развития 6 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
InnoTrans 2 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760374, в очереди разбора - 664064.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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