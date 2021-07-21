Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NB-IoT
Narrow Band IoT
Стандарт связи для умных устройств
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 433
NB-IoT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иревли Сергей 18 9
|Лацанич Василь 92 5
|Ушацкий Андрей 100 5
|Телков Алексей 21 4
|Лысенко Эдуард 209 3
|Корня Алексей 73 3
|Эмдин Сергей 67 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Халин Дмитрий 52 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Егоров Игорь 40 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Сивков Арташес 16 2
|Шульгинов Роман 13 2
|Бочаров Алексей 11 2
|Иванченко Павел 6 2
|Хомутинников Александр 2 2
|Козлов Михаил 153 2
|Фещенко Марина 10 2
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 2
|Каторов Станислав 3 2
|Синицын Андрей 2 2
|Бакумено Андрей 2 2
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Акимов Максим 167 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Путин Владимир 1824 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Коробов Евгений 22 1
|Меламед Александр 38 1
|Ericsson Mobility Report 27 5
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|500 Startups 23 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760374, в очереди разбора - 664064.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760374, в очереди разбора - 664064.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru