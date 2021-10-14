Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Avanpost
Аванпост
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 395
Avanpost упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
|Григорьева Евгения 57 2
|Конусов Андрей 73 2
|Соколова Марина 3 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Моносов Александр 8 1
|Решетков Александр 5 1
|Новиков Яков 6 1
|Максимов Юрий 15 1
|Львов Андрей 1 1
|Крохин Алексей 5 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Арлазаров Никита 6 1
|Бугров Алексей 9 1
|Ларькин Максим 25 1
|Лукьянова Светлана 2 1
|Жиронкин Ярослав 2 1
|Романькова Екатерина 2 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Митусов Максим 1 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Махновский Александр 1 1
|Санин Александр 13 1
|Волков Александр 17 1
|Путин Владимир 1826 1
|Ермолаева Анна 6 1
|Чачава Александр 68 1
|CNews Analytics 1990 3
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762062, в очереди разбора - 665751.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762062, в очереди разбора - 665751.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru