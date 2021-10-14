Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Avanpost
Аванпост


14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 4
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
30.09.2021 Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности 3
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 4
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 2
22.07.2020 «Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом 2
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 1
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 3
31.10.2019 МКБ предложил бизнесу онлайн-кассы 2
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 3
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM 1
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте» 7
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» 3
04.10.2018 Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики 5
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 6
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров 3
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом 10
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 10
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса 5
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса» 2
12.04.2018 «Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта 9
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ 2
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 4
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО 2
19.01.2018 LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines 1
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост» 1
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 8
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 7
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 5
30.01.2017 Модульбанк приобрел финтех-старапы «Айти» и ФРИИ 2
12.10.2016 Обновлен конструктор бизнес-процессов в системе Avanpost IDM 5.0 5
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО 3
03.08.2016 Новый модуль управления заявками Avanpost IDM 5.0 позволяет оперативно реагировать на индивидуальные запросы 2
05.07.2016 «Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами 2
29.06.2016 Вышел новый релиз системы Avanpost IDM 4
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ» 5
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1

Публикаций - 92, упоминаний - 395

Avanpost упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 9
IBM 3544 5
Google LLC 7154 4
SAP SE 3215 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
АйТи 752 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Cisco Systems 2040 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
МойСклад - Логнекс 85 2
3748 2
Oracle Corporation 3350 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Leta IT-company 88 1
Инфосистемы Джет 675 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Cleverics - Клеверикс 27 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Mirantis - Мирантис 21 1
HamsterSoft 10 1
Северсталь-Инфоком 16 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Дамаск 28 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Ланит ГК 1157 1
Информзащита 423 1
ESET 989 1
СКБ Контур 416 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Leta Group 204 1
Ланит Интеграция 101 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Docsvision - ДоксВижн 774 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Северсталь ПАО 204 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Вертолеты России 114 1
Восточный Банк 108 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Мосводоканал 44 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 4 1
ПриватБанк 177 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 6
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 5
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
OpenStack 347 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Website - Вебсайт 117 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации 10 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Avanpost Web SSO 9 7
Avanpost IDM Access System 20 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 6
Google Android 10751 6
Linux OS 4260 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Avanpost PKI 15 4
Avanpost SSO 6 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 853 3
Java - Язык программирования 1177 2
Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager 6 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Aladdin JaCarta 147 2
Восточный Банк - ВосточныйКасса 1 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 114 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Workflow Core 1 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Avanpost Workflow 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ReactOS 9 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Omnitracker 53 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Siemens Teamcenter 42 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Alfresco 114 1
Microsoft Office 1942 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Григорьева Евгения 57 2
Конусов Андрей 73 2
Соколова Марина 3 1
Гришанова Ирина 25 1
Моносов Александр 8 1
Решетков Александр 5 1
Новиков Яков 6 1
Максимов Юрий 15 1
Львов Андрей 1 1
Крохин Алексей 5 1
Литвиненко Филипп 8 1
Арлазаров Никита 6 1
Бугров Алексей 9 1
Ларькин Максим 25 1
Лукьянова Светлана 2 1
Жиронкин Ярослав 2 1
Романькова Екатерина 2 1
Василевский Дмитрий 2 1
Митусов Максим 1 1
Гриценко Андрей 3 1
Махновский Александр 1 1
Санин Александр 13 1
Волков Александр 17 1
Путин Владимир 1826 1
Ермолаева Анна 6 1
Чачава Александр 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Казахстан - Республика 2632 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Украина 3372 3
Европа Западная 614 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа Центральная 106 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Европа 3759 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Индия - Республика 2173 1
Польша - Республика 829 1
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Латинская Америка 724 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Мертвые души 22 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральное законодательство 254 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
CNews Analytics 1990 3
TAdviser Report 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762062, в очереди разбора - 665751.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще