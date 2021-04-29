Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Бухгалтерия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 394, упоминаний - 701
1С:Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 98 4
|Нуралиев Борис 204 3
|Глекель Артем 1 1
|Евстратов Сергей 1 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Наталюк Анастасия 1 1
|Попов Григорий 5 1
|Шевелев Илья 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Михайлова Анна 6 1
|Котова Любовь 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Галимов Денис 1 1
|Айнура Куатбек 1 1
|Алимов Евгений 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|Бигнов Урал 1 1
|Алексеев Константин 5 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Малахов Михаил 10 1
|Титчева Мария 1 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Лосев Сергей 43 1
|Самойленко Максим 65 1
|Демидов Михаил 119 1
|Фролова Светлана 41 1
|Воробьев Александр 18 1
|Блинов Михаил 73 1
|Васильченко Юрий 10 1
|Аникин Денис 31 1
|Харитонов Александр 46 1
|Русинова Юлия 21 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Стороженко Денис 5 1
|Иванов Алексей 76 1
|Смирнов Александр 44 1
|Белокопытов Александр 4 1
|Левашов Александр 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756497, в очереди разбора - 660187.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756497, в очереди разбора - 660187.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru