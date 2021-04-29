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1С:Бухгалтерия


29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 2
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
18.12.2020 «Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки» 3
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» 1
24.09.2020 СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики 1
13.08.2020 «КОРУС Консалтинг» обновил зарплатный учет на «1С» в компании «Аквафор» 2
10.07.2020 Райффайзенбанк первым стал оказывать услуги дистанционного кредитования корпоративного бизнеса через новый сервис «1С:Кредит» 2
09.07.2020 «Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием» 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 3
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
30.04.2020 «1С» представила мобильный «1С:Кладовщик» 1
29.04.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальную инфраструктуру для продуктов «1С» 1
10.04.2020 «1С» рассказала о переходе на удаленку и организации работы в условиях коронавируса 2
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 1
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
23.12.2019 «Первый бит» внедрил решения «1С в компании «Феникс» 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 13
03.12.2019 «Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» 1
01.11.2019 Фирма «1С» выпустила новую систему решений для микро- и малого бизнеса «1С-Просто» 1
09.10.2019 Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов 1
04.06.2019 ТД «Пир» автоматизировал управление договорами на базе DirectumRX 1
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 1
27.03.2019 ГК «Картли» завершила внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
30.01.2019 «Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг» 1
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 1
13.11.2018 «1С» объявила об интеграции своих продуктов с сервисом деловых поездок Smartway 2
11.10.2018 ВОЭК ускорила подключение к электричеству благодаря Synerdocs 1
20.09.2018 «Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля 1
13.09.2018 «Ферронордик машины» планирует бюджет и сокращает ручной труд с помощью «1С:Консолидация» 1
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения» 1
01.08.2018 «Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь» 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
14.06.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто оформит их в «Сбербанк Онлайн» 2
09.06.2018 Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8» 1
07.06.2018 Conteq внедрил «1С: Управление нашей фирмой 8.3» в Amix 1
25.05.2018 Сбербанк и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 394, упоминаний - 701

1С:Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 66
3727 36
Хомнет Консалтинг 125 29
Microsoft Corporation 11017 16
1С-Рарус 535 11
SAP SE 3207 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 4
Армекс ЦИТ - Armex 10 3
Хомнет Лизинг 25 2
Google LLC 7128 2
SmartWay - Смартвэй 4 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Микротест 176 2
Navicon - Навикон 197 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
West Concept - Вест Концепт 53 2
CompanyMedia 110 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 1
Conteq - Контек 9 1
IBM 3527 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
UWT GmbH 1 1
Райс - Rise Company 8 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Визард-С - Wizard-C 2 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Nilpeter 2 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Axelot - Акселот 84 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Инталев 168 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Forus - Форус 8 1
Directum - Директум 644 1
VMware 1829 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Корус Консалтинг ГК 804 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Восток-Сервис ГК 11 1
Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan - Севало Инжиниринг Машинери Казахстан 1 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 1 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 3 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 1 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Аквафор 6 1
Жилстройинвест ГК 1 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 1
Amix - Амикс 2 1
ТНС Энерго 3 1
МДМ-Флекс 1 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
Картли ГК 2 1
Квадрум 1 1
Кастор 1 1
Концессии Теплоснабжения 1 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Синара ГК 11 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Аэрофлот 492 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Уралкалий ПАО 62 1
X5 Group 599 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
S7 Airlines 79 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ИПЦ СПбГПУ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Правительство РФ 2200 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Федеральное казначейство России 766 1
Казанский кремль - музейный комплекс 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
Проверка контрагентов 53 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 27
Microsoft Excel 435 11
Хомнет МСФО 32 11
Google Android 10750 9
1С:ERP Управление предприятием 203 6
1С:Документооборот 78 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 4
Microsoft Windows 10 6612 4
Apple iOS 5741 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 4
1С:Розница 55 4
Microsoft Office 1921 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
1С:Полиграфия 8 3
1С:Документооборот КОРП 35 3
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 3
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 3
Microsoft Office 365 769 2
1С:Касса 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
1С:CRM 32 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 2
1С:Управление Холдингом 15 2
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 2
1С:Управление торговлей 28 2
1С:Отчетность 5 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 2
Аренда 1С 6 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
Попов Анатолий 98 4
Нуралиев Борис 204 3
Глекель Артем 1 1
Евстратов Сергей 1 1
Белянцева Наталья 1 1
Наталюк Анастасия 1 1
Попов Григорий 5 1
Шевелев Илья 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Михайлова Анна 6 1
Котова Любовь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Галимов Денис 1 1
Айнура Куатбек 1 1
Алимов Евгений 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Бигнов Урал 1 1
Алексеев Константин 5 1
Клементьев Андрей 18 1
Малахов Михаил 10 1
Титчева Мария 1 1
Белоглазов Александр 3 1
Лосев Сергей 43 1
Самойленко Максим 65 1
Демидов Михаил 119 1
Фролова Светлана 41 1
Воробьев Александр 18 1
Блинов Михаил 73 1
Васильченко Юрий 10 1
Аникин Денис 31 1
Харитонов Александр 46 1
Русинова Юлия 21 1
Дьяченко Валерий 66 1
Стороженко Денис 5 1
Иванов Алексей 76 1
Смирнов Александр 44 1
Белокопытов Александр 4 1
Левашов Александр 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 11
Казахстан - Республика 2621 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Украина 3347 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Европа 3730 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Россия - Дзержинск 64 1
Россия - Киров 243 1
Россия - Иркутская область 537 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Калининградская область 531 1
Япония 2760 1
Франция - Французская Республика 2112 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Россия - Новочеркасск 42 1
Россия - Ростовская область 860 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 1
Россия - Волгоград 539 1
Россия - Нижегородская область 737 1
Чехия - Чешская Республика 493 1
Россия - Сибирь 872 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
1С:Соревнования 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756497, в очереди разбора - 660187.
Создано именных указателей - 46354.
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