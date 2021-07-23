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Сбербанк Сервис
СберСервис


23.07.2021 «Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time 2
08.07.2021 «Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц 4
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 3
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft 3
10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера 2
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 3
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе» 2
11.12.2020 «СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ 1
19.11.2020 «Сберсервис» открывает филиал в Казахстане 5
14.10.2020 Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК 3
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
07.08.2020 «Сберсервис» подвел итоги первого полугодия 2
28.07.2020 «Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса» 3
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
20.12.2019 «СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 2
06.11.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
23.08.2019 СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году 3
15.08.2019 Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30% 2
06.08.2019 «Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие» 2
30.07.2019 «Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати 2
22.03.2019 Zabbix открыла представительство в России 1
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов 11
21.11.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» 1
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 2
03.11.2017 Сбербанк закупает «железо» категории high-end на 2 миллиарда 1
12.10.2017 Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше 2
03.10.2017 Убыточная «дочка» Сбербанка перепродала двухмиллиардный ИТ-контракт с маржой в 100 миллионов 3
25.01.2017 Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы» 1
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
20.06.2014 Виктор Орловский покинул ИТ-блок Сбербанка 1
12.05.2014 Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 1
11.02.2014 IBM прокомментировал остановку сотрудничества с «Кроком» 1
09.02.2014 IBM остановил отношения с «Кроком» 1
01.11.2013 Большая ИТ-перестройка в Сбербанке: Сотни поставщиков останутся без контрактов 2
23.10.2013 Соратник Хасиса по X5 пришел в Сбербанк резать ИТ-затраты 1
08.10.2013 Из Сбербанка уволился самый главный сисадмин 1

Публикаций - 54, упоминаний - 101

Сбербанк Сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 7
IBM 3557 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
SAP SE 3220 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
3779 4
Merlion - Мерлион 275 3
NVision Group - Энвижн Груп 546 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Marvel - Марвел КТ 64 3
Ланит ГК 1160 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Huawei 2733 3
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 3
Cisco Systems 2056 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
SoftwareONE Group 97 2
Brother 116 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Lexmark 63 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
SAS Institute 597 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
АйТи 753 2
Oracle Corporation 3363 2
Аплана Группа компаний 102 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Крок 1221 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Газпром информ 23 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Открытие ФК 538 3
Бинбанк 184 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Альфа-Банк 1127 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ВТБ24 583 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Societe Generale Group 42 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
5Post - 5Пост 15 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
ДелоБанк 10 1
Благосостояние НПФ 32 1
ПриватБанк 177 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Белый Ветер 57 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Лукойл-Информ 73 1
Qiwi 783 1
Роснефть НК 367 1
Газпром нефть 382 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Росгосстрах 182 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Норникель - Норильский никель 178 1
LinkedIn 521 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Правительство РФ 2208 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Челябинской области - Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту города Санкт-Петербурга 1 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Правительство Пермского края - Министерство транспорта Пермского края 1 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
МФУ - Многофункциональное устройство 597 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
ИТ-аудит 75 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
Kubernetes 307 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ПриватБанк Приват24 113 2
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 22 1
Dell EMC VNX 32 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
InnoSTage CyberART 4 1
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 1
Cinimex Integration Framework 2 1
Apache Camel 6 1
IBM Digital Business Automation 5 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
IBM Integration Bus 16 1
IBM API Connect 6 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Java - Язык программирования 1180 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Android 10751 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Apple ID - Система аутентификации 64 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft SQL Server 798 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Евтушенко Алексей 28 11
Зиновьев Александр 4 2
Востриков Юрий 19 2
Фомичев Андрей 52 2
Гогичаты Мераб 4 2
Коновалов Борис 9 1
Левин Борис 26 1
Гурова Вера 4 1
Халимов Ренат 5 1
Хайретдинов Марат 8 1
Галиев Дамир 4 1
Алехин Заурбек 5 1
Рубцов Иван 12 1
Абрамов Алексей 27 1
Флоринский Алексей 3 1
Пискунович Елена 9 1
Шарыгин Игорь 3 1
Дмитриев Игорь 7 1
Дорофеев Игорь 7 1
Макаревич Сергей 2 1
Вышемирский Сергей 1 1
Строкович Антон 45 1
Лейхнер Алексей 1 1
Яковлев Анатолий 1 1
Карчев Олег 13 1
Симоненко Вячеслав 22 1
Сафронов Юрий 61 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Басистый Дмитрий 4 1
Коробейников Сергей 1 1
Кушер Александра 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Дудниченко Алексей 1 1
Зварковский Михаил 2 1
Сильченко Ален 1 1
Лобзин Алексей 1 1
Дегтярев Алексей 54 1
Клименко Федор 18 1
Никитин Сергей 32 1
Агаев Сергей 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Россия - ПФО - Казань 1522 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Украина 3398 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Воронеж 693 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Саратов 410 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1991 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
Gartner 2197 1
CNews Fast рейтинг 30 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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