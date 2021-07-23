Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Сервис
СберСервис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 101
Сбербанк Сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Евтушенко Алексей 28 11
|Зиновьев Александр 4 2
|Востриков Юрий 19 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Гогичаты Мераб 4 2
|Коновалов Борис 9 1
|Левин Борис 26 1
|Гурова Вера 4 1
|Халимов Ренат 5 1
|Хайретдинов Марат 8 1
|Галиев Дамир 4 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Рубцов Иван 12 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Пискунович Елена 9 1
|Шарыгин Игорь 3 1
|Дмитриев Игорь 7 1
|Дорофеев Игорь 7 1
|Макаревич Сергей 2 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Строкович Антон 45 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Карчев Олег 13 1
|Симоненко Вячеслав 22 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Зварковский Михаил 2 1
|Сильченко Ален 1 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Клименко Федор 18 1
|Никитин Сергей 32 1
|Агаев Сергей 22 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Gartner 2197 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru