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Картография и навигация ГИС Geolocation Геолокация определение реального географического местоположения электронного устройства

Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства


26.12.2014 МТС и «МегаФон» интегрировали геолокационные сервисы «Ребенок под присмотром» и «Радар»

МТС и «МегаФон» объявили о завершении интеграции геолокационных сервисов для массового рынка: в дополнение к ранее объединенным сервисам «Локатор» и «Навигатор» абоненты получили возможность определять местонахождение близких по данным их гад
17.12.2013 США ограничили распространение геолокационных сервисов

ается только мобильных приложений, однако окажет влияние на деятельность всех компаний, заинтересованных в использовании ГИС. Противники инициативы FTC указывают на расплывчатую формулировку понятия «геолокация». Так, сюда входит определение координат и по данным сотовой сети, и по GPS, и по Wi-Fi, хотя все эти технологии обеспечивают разную точность определения местоположения. Таким образо
06.06.2012 Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы

и геолокационных сервисов среди пользователей можно говорить и еще об одном уровне – маркетинговом. Геолокация стала инструментом таргетирования стимулирующих маркетинговых акций и основой для

27.06.2011 Геолокационный сервис Foursquare получил $50 млн инвестиций

Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare закрыл очередной раунд инвестиций, в рамках которого общую с
25.04.2011 Геолокационный сервис Foursquare оценили в $500 млн

Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare в скором времени может получить инвестиции в размере от $20

21.04.2011 eBay купила разработчика геолокационных приложений Where за $135 млн

Компания eBay объявила о том, что приобретает фирму Where, разработчика геолокационных мобильных приложений для большинства популярных платформ, включая Android, iPhone и Blackberry. Финансовые условия сделки официально не разглашаются, однако издание Boston Innova
25.01.2011 Геолокационный сервис Foursquare вырос на 3400% за год

анном рынке. Об этом говорится в сообщении на официальном блоге Foursquare. По словам представителей сервиса, всего за год к Foursquare подключались более 381 млн раз из всех существующих стран мира. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
07.04.2010 Yahoo может купить геолокационный сервис Foursquare за $100 млн

уже провела переговоры с представителями данного стартапа. Впрочем, он отметил, что представители Yahoo проводят переговоры со многими компаниями, так что это не гарантирует скорую сделку с сервисом. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
06.07.2009 Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP

ла дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать информацию о местоположении пользователя. Геолокационные сервисы на сегодняшний день являются одним из самых динамично развивающихся трендов. С плагином Wi2Geo на карту нанесли и пользователей QIP. При запуске дополнения автоматически


Публикаций - 198, упоминаний - 215

Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11213 40
Apple Inc 11465 33
Meta Platforms - Facebook 4360 18
Microsoft Corporation 23871 17
X Corp - Twitter 2769 15
Yandex - Яндекс 6121 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10093 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3027 11
Samsung Electronics 9880 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5634 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7381 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8243 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6495 7
Huawei 3620 7
7376 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10421 5
Xiaomi 1419 5
HTC Corporation 1500 5
SAP SE 5017 5
VK - Mail.ru Group 3259 5
HERE Technologies 104 5
Amazon Inc - Amazon.com 2855 4
Telegram Group 1283 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1931 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4370 4
5nine Software 1869 4
Google - Niantic Labs 14 4
Qualcomm Technologies 1738 4
BBK OPPO Electronics 355 3
Dell EMC 4962 3
Vodafone Group 1369 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 562 3
Nvidia Corp 3269 3
Check Point Software Technologies 722 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
Цифра ГК 2214 3
Датапакс 43 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2608 2
Cisco Systems 4955 2
Альфа-Банк 1641 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 950 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 734 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 4
ПСБ - Промсвязьбанк 762 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 4
Лента - Сеть розничной торговли 1811 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 4
Visa International 1898 3
Россети Ленэнерго 2417 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6372 3
Walt Disney Company 575 3
Резонанс НПП 350 3
eBay Inc 1605 3
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 2
Hyundai Motor Company 353 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1014 2
Carl Zeiss AG 299 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 2
IKEA - ИКЕА 149 2
X5 Group - Перекрёсток 472 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Почта России ПАО 2063 2
LinkedIn 601 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 41 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 2
Uber 313 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 2
РЖД - Российские железные дороги 1700 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2566 1
Лента - Утконос 164 1
Открытие ФК - Росгосстрах 313 1
Петровакс Фарм НПО 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4719 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5428 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2836 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9864 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2590 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1228 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3114 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 440 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 2
Судебная власть - Judicial power 2163 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 2
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 2
Парк Зарядье 30 2
Правительство Москвы 2121 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2504 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3970 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 556 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
Мосгортранс ГУП 100 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 98 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 105 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 195 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1100 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 130 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 86 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 554 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1366 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 40 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22174 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56413 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13834 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8940 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26091 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22872 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9355 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11551 36
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41937 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6680 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17858 29
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21432 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3815 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18619 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11340 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5212 17
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8945 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9631 16
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7169 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6863 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5960 15
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10601 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9578 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11968 15
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2085 14
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Google Android 13054 57
Apple iOS 7119 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4412 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6771 28
Google Play - Google Store - Android Market 3079 23
Apple - App Store 2707 21
Microsoft Windows 14814 16
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 11
Apple iPad 3778 11
Google Maps - Карты Google 782 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 9
Microsoft Skype 2002 6
Apple Safari - браузер 812 6
Apple iPhone 6 6338 6
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 5
Linux OS 8693 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1455 5
Google YouTube - Видеохостинг 2522 5
Microsoft Edge - браузер 1958 5
Яндекс.Карты и Транспорт 413 5
Nokia Symbian OS 1400 4
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Apple Mac - Apple Macintosh 2900 4
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Microsoft Windows 2000 12899 4
Google Chrome - браузер 1451 4
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Microsoft Office 3541 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 447 3
Apple iPod 1532 3
Oracle Java - язык программирования 2832 3
Samsung Galaxy 1072 3
Богданов Кирилл 112 3
Повалий Михаил 8 3
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Силуанов Антон 57 2
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Голикова Татьяна 53 2
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Ступин Антон 10 2
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Яровая Ирина 70 2
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Белоусов Андрей 102 2
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Пантелеев Алексей 9 2
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Кудрявцев Павел 9 1
Selvadurai Naveen - Сельвадураи Навин 1 1
Котенко Дмитрий 7 1
Шадаев Максут 748 1
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Булгаков Кирилл 69 1
Дуров Павел 261 1
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Арсентьев Андрей 63 1
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Европа Восточная 3023 3
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2411 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43644 47
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