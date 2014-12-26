Картография и навигация ГИС Geolocation Геолокация определение реального географического местоположения электронного устройства
|26.12.2014
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МТС и «МегаФон» интегрировали геолокационные сервисы «Ребенок под присмотром» и «Радар»
МТС и «МегаФон» объявили о завершении интеграции геолокационных сервисов для массового рынка: в дополнение к ранее объединенным сервисам «Локатор» и «Навигатор» абоненты получили возможность определять местонахождение близких по данным их гад
|17.12.2013
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США ограничили распространение геолокационных сервисов
ается только мобильных приложений, однако окажет влияние на деятельность всех компаний, заинтересованных в использовании ГИС. Противники инициативы FTC указывают на расплывчатую формулировку понятия «геолокация». Так, сюда входит определение координат и по данным сотовой сети, и по GPS, и по Wi-Fi, хотя все эти технологии обеспечивают разную точность определения местоположения. Таким образо
|06.06.2012
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Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы
и геолокационных сервисов среди пользователей можно говорить и еще об одном уровне – маркетинговом. Геолокация стала инструментом таргетирования стимулирующих маркетинговых акций и основой для
|27.06.2011
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Геолокационный сервис Foursquare получил $50 млн инвестиций
Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare закрыл очередной раунд инвестиций, в рамках которого общую с
|25.04.2011
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Геолокационный сервис Foursquare оценили в $500 млн
Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare в скором времени может получить инвестиции в размере от $20
|21.04.2011
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eBay купила разработчика геолокационных приложений Where за $135 млн
Компания eBay объявила о том, что приобретает фирму Where, разработчика геолокационных мобильных приложений для большинства популярных платформ, включая Android, iPhone и Blackberry. Финансовые условия сделки официально не разглашаются, однако издание Boston Innova
|25.01.2011
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Геолокационный сервис Foursquare вырос на 3400% за год
анном рынке. Об этом говорится в сообщении на официальном блоге Foursquare. По словам представителей сервиса, всего за год к Foursquare подключались более 381 млн раз из всех существующих стран мира. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
|07.04.2010
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Yahoo может купить геолокационный сервис Foursquare за $100 млн
уже провела переговоры с представителями данного стартапа. Впрочем, он отметил, что представители Yahoo проводят переговоры со многими компаниями, так что это не гарантирует скорую сделку с сервисом. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
|06.07.2009
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Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP
ла дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать информацию о местоположении пользователя. Геолокационные сервисы на сегодняшний день являются одним из самых динамично развивающихся трендов. С плагином Wi2Geo на карту нанесли и пользователей QIP. При запуске дополнения автоматически
Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Кирилл 112 3
|Повалий Михаил 8 3
|Исаев Максим 53 3
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|Чернышенко Дмитрий 505 3
|Ковалев Игорь 29 2
|Силуанов Антон 57 2
|Кирьянова Александра 93 2
|Григоренко Дмитрий 10 2
|Голикова Татьяна 53 2
|Соловьев Дмитрий 59 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 2
|Мрнустик Павел 3 2
|Кучеров Дмитрий 10 2
|Ступин Антон 10 2
|Crowley Dennis - Кроули Деннис 3 2
|Яровая Ирина 70 2
|Ройтберг Павел 39 2
|Хажинский Михаил 3 2
|Белоусов Андрей 102 2
|Кравченко Екатерина 3 2
|Балабанов Александр 7 2
|Астахов Константин 23 2
|Трехлеб Павел 2 2
|Пантелеев Алексей 9 2
|Мишустин Михаил 546 2
|Собянин Сергей 270 2
|Казаков Александр 46 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Selvadurai Naveen - Сельвадураи Навин 1 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Шадаев Максут 748 1
|Вандышева Татьяна 6 1
|Булгаков Кирилл 69 1
|Дуров Павел 261 1
|Марьясов Игорь 29 1
|Талдыкина Наталья 37 1
|Сахненко Сергей 84 1
|Арсентьев Андрей 63 1
|Коробко Александр 2 1
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