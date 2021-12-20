Индексная книга CNews*
Кавказ Caucasus
Публикаций - 192, упоминаний - 210
Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлов Виталий 19 8
|Путин Владимир 2542 5
|Белашева Марина 36 3
|Соловьев Виталий 8 3
|Хоценко Виталий 3 2
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 2
|Куртеев Валентин 5 2
|Еремкин Андрей 13 2
|Драченко Андрей 6 2
|Минаев Артем 26 2
|Гусев Дмитрий 51 2
|Кокурин Владимир 7 2
|Лужков Юрий 109 2
|Бутянова Светлана 1 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Растопшин Павел 31 1
|Солонин Виталий 89 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Яковлев Сергей 35 1
|Ласкавый Сергей 18 1
|Машуков Барасби 15 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Торбахов Александр 55 1
|Назарбаев Нурсултан 81 1
|Круглов Василий 1 1
|Бабаян Борис 11 1
|Малькова Лариса 3 1
|Васильев Евгений 110 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Александрова Елизавета 1 1
|Костиков Александр 5 1
|Гришина Дарья 15 1
|Зорин Александр 50 1
|Паршин Максим 200 1
|Володкович Вячеслав 50 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Солдатенков Сергей 157 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Главчев Владимир 21 1
|Вермишян Геворк 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
|CNews RND - R&D.CNews 2112 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
|Vogue 18 2
|Washington Profile 140 2
|Первый информационный кавказский - телеканал 7 2
|Прайм - Агентство экономической информации 694 1
|AP - Associated Press 1975 1
|ComNews - Медиа-бизнес 89 1
|Известия ИД 307 1
|Казахстан Сегодня 308 1
|Daily Telegraph 43 1
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
|91Mobiles 590 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.