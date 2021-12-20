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Кавказ Caucasus



20.12.2021 «Аэродиск» поможет построить ЦОД «Кавказ»
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию
21.01.2015 Управление транспорта МВД на Кавказе переключилось на «МегаФон»
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки
25.11.2011 «МегаФон» создал ведомственную сеть передачи данных для «Сбербанка» на Кавказе
15.07.2011 "DCS: A-10C Битва за Кавказ" в продаже
05.07.2011 "DCS: A-10C Битва за Кавказ" в печати
21.12.2009 Разрешена транспортировка ядерных материалов через порт "Кавказ"
28.05.2009 «Синтерра» развивает инфраструктуру на Кавказе
30.04.2004 Motorola смонтирут сеть TETRA на Кавказе
22.08.2001 К сети "Мегафон GSM" на Северном Кавказе подключился 1000-й абонент
03.08.2001 "МегаФон GSM" стартовал на Северном Кавказе

Публикаций - 192, упоминаний - 210

Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 50
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 26
МегаФон - Мобиком 221 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 5
Microsoft Corporation 22497 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
VMware 2025 4
Google LLC 10352 4
Yandex - Яндекс 5015 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал 46 3
Eagle Dynamics 6 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Lenovo Group 2077 2
Cisco Systems 4720 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 2
Telegram Group 805 2
Huawei 3222 2
Philips 1960 2
6072 2
Yahoo! 3603 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Oracle Corporation 6035 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 69 2
Связь инжиниринг 17 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
Basis - Tionix - Тионикс 63 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Boeing 957 4
Газпром ПАО 1008 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Mars Wrigley 19 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Valeo 9 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 35 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 1
Газпром межрегионгаз 60 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Diners Club International - платёжная система 79 1
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 1
Bosch - Роберт Бош 1 1
Beiten Burkhardt 62 1
Ингушэнерго 7 1
Wallet One - Единая Касса 34 1
Карачаево-Черкесскэнерго 2 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
American Express - Amex 309 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Ridebar - Простое Добро 1 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 100 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Visa International 1809 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
Президент Российской Федерации 3770 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
Президент Украины 92 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Правительство Москвы 1640 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 22 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 5 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
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Microsoft Dynamics 893 3
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МегаФон GSM 8 2
IBM Informix СУБД 132 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Google Maps - Карты Google 678 2
Apple iOS 6422 2
Google Android 11959 2
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Apple Lighting 67 1
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Huawei E - серия роутеров 35 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 107 1
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Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 80 1
Veritas Storage Foundation 16 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 1
Google Blogger - Google BlogSpot 101 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
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