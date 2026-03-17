Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Цифровое полотно МТС покрыло новые участки трассы «Кавказ» в Дагестане

МТС улучшила покрытие сети мобильного интернета на шести отрезках трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане с начала года.

Всего протяженность пути на трассе «Кавказ», обеспеченного стабильным мобильным, увеличилась на 10%. Работу мобильного интернета инженеры компании впервые обеспечили возле села Новое Гадари Кизилюртовского района и села Новый Усур Ахтынского. Расширили покрытие на подъезде к селу Агачаул и пгт Ачису Карабудахкентского района, возле села Новый Фриг Хивхского, также улучшено соединение в районе поселка Мамедкала и села Джалган Дербентского района.

Проведенные работы позволят дагестанским автомобилистам, гостям региона, а также транзитникам дольше оставаться в зоне действия сети и пользоваться скоростной передачей данных. Это обеспечит доступ к навигатору, мессенджерам, онлайн-банкам и другим важным сервисам в пути.

«Трасса «Кавказ» – одна из главных транспортных артерий южной части России. По последним известным данным, автомобильный трафик здесь вырос на 12%, примерно такой же рост нагрузки на сеть сотовой связи отмечают и наши инженеры. Пока республиканские дорожные службы и власти реализуют проект по расширению трассы по четырех полос движения, мы в свою очередь расширяем пропускную способность нашего «цифрового полотна». Уже проведено множество работ по усилению сети и до конца текущего года мы усилим и расширим покрытие трассы Р-217 еще на 20 отрезках», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


