Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ RuTube
Рутьюб
видеохостинг
Публикаций - 136, упоминаний - 327
Газпром ГПМ RuTube упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кукушкин Евгений 12 11
|Федотов Вадим 11 6
|Худолей Александр 5 4
|Туганбаев Аскар 7 4
|Чернышенко Дмитрий 261 3
|Путин Владимир 2440 3
|Жаров Александр 169 3
|Гришин Дмитрий 182 3
|Ильичев Михаил 16 3
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Пегасов Сергей 53 2
|Артамонова Анна 177 2
|Емелин Дмитрий 14 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Серова Елена 317 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Аляутдинов Тимур 20 2
|Зеленков Юрий 15 2
|Хасис Лев 98 1
|Малофеев Константин 104 1
|Мишустин Михаил 331 1
|Дуров Павел 220 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Делицын Леонид 108 1
|Иванов Сергей 359 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Симаков Олег 107 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Горелкин Антон 35 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Касперская Наталья 235 1
|Песков Дмитрий 71 1
|Хинштейн Александр 58 1
|Клименко Герман 46 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 138 1
|Сергеев Дмитрий 58 1
|Козлюк Артем 39 1
|Слизень Виталий 237 1
|Фетисов Александр 14 1
|Захаров Дмитрий 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 3
|comScore 304 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
|SimilarWeb 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru