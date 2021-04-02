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Газпром ГПМ RuTube
Рутьюб
видеохостинг

Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг


02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз
06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV
28.10.2015 Rutube установил исторический максимум по видеопросмотрам
24.07.2015 Генеральным директором Rutube назначен Вадим Федотов
05.02.2015 Rutube представил API видеовитрин
28.06.2012 Rutube осуществил «перезапуск» своего портала с новыми сервисами
30.05.2012 Видеопортал Rutube показал новый логотип
26.04.2012 Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV
19.03.2012 RuTube выпустил приложение для телевизоров Samsung Smart TV
20.01.2012 RuTube проник в российские телевизоры
19.01.2012 «Билайн ТВ» покажет лучшие ролики RuTube
31.10.2011 RuTube провел реорганизацию мультипликационного контента
30.06.2011 RuTube интегрировал балансировщики трафика от Brocade
17.05.2011 Level 3 будет осуществлять доставку и дистрибуцию контента для RuTube
28.04.2011 RuTube интегрировали в цифровую приставку от BBK
07.04.2011 «Одноклассники» запустили видеораздел совместно с RuTube
20.01.2011 Посещаемость RuTube превысила отметку в 1 млн человек в день
27.12.2010 RuTube будет продавать видеорекламу на Kinopoisk.ru
22.12.2010 На RuTube появился контент телеканалов холдинга «Ред Медиа»
20.12.2010 «Алькасар» будет продавать региональный трафик RuTube
26.11.2010 Соцсеть «Мой мир» разрешила смотреть видео с RuTube на своем сайте
20.05.2010 Видеоконтент RuTube интегрировали в телевизоры Sony
15.03.2010 Рунет: рынок видеорекламы вырос в два раза в 2009 г.
11.02.2010 RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»
18.01.2010 RuTube назначил нового директора коммерческого департамента
26.11.2009 RuTube запустил поиск по видеоконтенту от Microsoft
13.10.2009 RuTube начал размещать рекламу «Бегуна» в видео
02.06.2009 RuTube разместил свои серверы в московском ЦОД «Синтерры»
02.06.2009 RuTube арендует стойки в московском ЦОД «Синтерры»
18.05.2009 RuTube разрешил пользователям вести видеоблоги
06.02.2009 RuTube открыл раздел трейлеров
14.01.2009 RuTube откроет свою студию
20.11.2008 «Газпром Медиа» купил RuTube за $15 млн
21.07.2008 RuTube запустил версию для iPhone
26.03.2008 «Скай Линк» и RuTube открыли мобильную видеосеть
12.10.2007 Русский eBay договорился с русским YouTube
02.08.2007 Видеосервис Rutube будет показывать лицензионные фильмы
03.07.2007 Rutube.ru раскроет все тайны Госдумы

Публикаций - 136, упоминаний - 327

Газпром ГПМ RuTube упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 34
Meta - Facebook 4125 25
VK - Mail.ru Group 2810 25
Google LLC 9430 21
Twitter 2286 17
Yandex - Яндекс 4571 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 8
Sony 5561 8
Microsoft Corporation 21003 8
Telegram Group 741 7
Yahoo! 3468 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 6
Rambler Group - Рамблер ГК 757 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 4
OnePlus - BBK Electronics 367 3
Руформ 4 3
Акадо Телеком - Комкор 771 3
Монолит-Инфо 50 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 68 3
LG Electronics 3120 2
Синтерра - Synterra 743 2
Opera Software 319 2
Amazon Inc - Amazon.com 2525 2
Dailymotion - Видеохостинг 31 2
Apple Inc - Эппл Рус 10114 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 2
Samsung Electronics 8945 2
AOL Inc 1482 2
DViCO 12 2
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 139 1
SPB TV 45 1
Vivacell - МТС Армения 31 1
InfoWatch - Инфовотч 820 1
DigitalOcean 16 1
Brocade Communications Systems 197 1
МаксимаТелеком 109 1
МФ технологии - МФТ 25 1
TietoEVRY - Tieto 125 1
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 24
Vimeo - Видеохостинг 59 13
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 9
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 6
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 4
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 4
Газпром ПАО 750 3
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 3
eBay Inc 1560 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Технологии 3 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
HeadHunter Group - HH Group 385 2
Союзмультфильм - киностудия 26 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
Седьмой Континент 53 1
DeviantArt 5 1
AliExpress Tmall 60 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Citigroup 270 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
ВТБ24 622 1
IKEA - ИКЕА 117 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 89 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 559 1
Татнефть 169 1
Банк Зенит 194 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 1
AliExpress 292 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 3
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Правительство Москвы 816 2
Президент Российской Федерации 1725 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
Администрация Президента РФ 324 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 272 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2351 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ЛДПР 97 1
РПЦ - Московский Патриархат 3 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9109 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2981 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2131 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 4
AVI - Audio Video Interleave 392 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 3
MOV Apple QuickTime 282 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12321 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
Xvid - видеокодек 187 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 3
WMV - Windows Media Video 340 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 3
Социальные сети - Соцсети 101 3
DivX - видеокодек 421 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6284 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 223 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 608 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 2
WMA - Windows Media Audio 927 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 243 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 776 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 2
Google YouTube - Видеохостинг 2174 59
VK - Mail.ru Одноклассники 975 16
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 14
Rakuten Viber 462 11
WhatsApp Messenger 693 11
Microsoft Skype 1884 8
Google Android 11663 7
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 148 6
Twitch - Видеостриминговый сервис 79 6
Opera Browser - Браузер 863 5
LiveInternet - блог-платформа 144 5
Яндекс.Видео 32 5
ByteDance TikTok 112 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 104 4
Zvooq 34 4
Яндекс.Музыка 139 4
Apple Music 77 4
Amazon Alexa 163 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 3
Apple iOS 6223 3
Shazam 35 3
Яндекс.Радио 10 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 3
Snapchat 93 3
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 173 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3320 3
Google Play Фильмы 5 3
SoundCloud 21 3
Google Play Music 56 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 3
Apple iTunes Store 1032 3
Apple iMessage - Мессенджер 119 2
Microsoft Visual Studio 286 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 2
OnePlus - BBK Popcorn TV 5 2
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 38 2
Microsoft Bing 333 2
Google Play - Google Store - Android Market 2636 2
Кукушкин Евгений 12 11
Федотов Вадим 11 6
Худолей Александр 5 4
Туганбаев Аскар 7 4
Чернышенко Дмитрий 261 3
Путин Владимир 2440 3
Жаров Александр 169 3
Гришин Дмитрий 182 3
Ильичев Михаил 16 3
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Пегасов Сергей 53 2
Артамонова Анна 177 2
Емелин Дмитрий 14 2
Бырдин Алексей 21 2
Серова Елена 317 2
Гуревич Михаил 40 2
Аляутдинов Тимур 20 2
Зеленков Юрий 15 2
Хасис Лев 98 1
Малофеев Константин 104 1
Мишустин Михаил 331 1
Дуров Павел 220 1
Вольфсон Влад 55 1
Делицын Леонид 108 1
Иванов Сергей 359 1
Чумаченко Константин 10 1
Симаков Олег 107 1
Кудрявцев Максим 38 1
Горелкин Антон 35 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Касперская Наталья 235 1
Песков Дмитрий 71 1
Хинштейн Александр 58 1
Клименко Герман 46 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 138 1
Сергеев Дмитрий 58 1
Козлюк Артем 39 1
Слизень Виталий 237 1
Фетисов Александр 14 1
Захаров Дмитрий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 5
Европа Восточная 2814 4
Япония 7895 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 2
Азия - Азиатский регион 3151 2
Италия - Итальянская Республика 2821 2
Европа 7259 2
Украина 5527 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 625 1
Армения - Республика 1045 1
Израиль 1685 1
Армения - Ереван 134 1
Швеция - Королевство 1811 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Австралия - Австралийский Союз 2654 1
Россия - СФО - Новосибирск 2922 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
Нидерланды 1992 1
Россия - ПФО - Саратовская область 506 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 274 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 1
Россия - Сибирь 1345 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Индия - Республика 4080 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 1
Казахстан - Республика 4135 1
Германия - Федеративная Республика 7784 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 27
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 3
Пиратство - Авторское право 262 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Русский язык 1655 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 33 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 7
КиноПоиск - Портал о кино 121 7
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 5
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 5
Детское радио 9 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 3
Ведомости 274 3
РИА Новости 717 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 2
Forbes - Форбс 560 2
Euronews - телеканал 46 2
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 2
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
PornHub 23 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
BleepingComputer - Издание 129 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
Wikipedia - Википедия 398 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 3
comScore 304 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
SimilarWeb 28 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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