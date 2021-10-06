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Индексная книга CNews*
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Модерация Moderation Модератор Moderator

Модерация - Moderation - Модератор - Moderator


06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе
13.04.2021 Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети
26.02.2020 «Яндекс.справочник» ускорил модерацию данных с помощью машинного обучения
10.05.2011 «Одноклассники» поощряют пользователей за модерацию фотографий
31.01.2008 «Яндекс.Директ» проверяет систему автоматической модерации

Публикаций - 406, упоминаний - 452
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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