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Виктория
Сеть супермаркетов


19.10.2021 Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» 1
04.12.2020 МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
29.09.2020 Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 1
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
23.04.2018 Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника 1
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 1
05.03.2018 Как в России зарабатывают на доменах: В зоне .РФ совершены многомиллионные продажи 1
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» 1
20.10.2017 Форум SAP Retail & Consumer Industries состоится 24 октября 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания 1
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
21.01.2015 В Перми открылся первый офис «Билайн Бизнес» 1
06.06.2014 Полицейские штата Виктория работают из дома из-за необновленной Windows XP 2
16.10.2013 Prostor Capital инвестировал $2 млн в Smart Checkout — новый канал коммуникации с покупателями розничных магазинов 1
14.10.2013 В «Эльдорадо» сменился ИТ-директор 1
05.04.2013 Через электронный кошелек и терминалы «Элекснет» теперь можно перевести пожертвование для помощи детям 2
10.12.2012 Карты Apple оказались опасны для жизни 2
31.05.2011 Softline внедрила систему управления конфигурацией рабочих станций для «Виктории» 1
21.04.2011 Русская мафия запугала и ограбила австралийских связистов 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
30.11.2010 Профессиональная уборка «своими руками» 1
22.03.2010 Австралийский оператор Telstra выбрал решение Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE 1
11.09.2009 Круглый стол CNews: ИТ в рознице 1
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория» 1
21.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория» 3
17.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России» 1
16.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России» 1
16.05.2008 РЦ «Виктория» будет управлять складом с помощью Logistic Vision Suite 1
28.04.2008 27 мая пройдет конференция «Телекоммуникационные решения для бизнеса» 1
30.01.2008 ИТ-расследование: чем живет российская розница 3

Публикаций - 42, упоминаний - 50

Виктория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 6
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Addreality 36 2
Microsoft Corporation 11168 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Yandex - Яндекс 4103 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
West Concept - Вест Концепт 54 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
ДатаКрат - DataKrat 6 1
МакЦентр - MacCentre 38 1
ONYX International 16 1
Factorin - Факторин 4 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Ascreen - Аскрин 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Columbus - Колумбус 125 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3779 1
Крок 1221 1
Эвотор - Evotor 105 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Cloud4Y 186 1
Инфосистемы Джет 675 1
Дикси - Сеть магазинов 79 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Дикси Мегамарт 5 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
IKEA - ИКЕА 82 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Альфа-Банк 1127 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
X5 Group 600 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Яндекс.Еда 93 1
Lamoda 83 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 1 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ALM - Applicaton Lifecycle Management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 1 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Smartphone - Смартфон 774 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Alibaba Group - AliPay 65 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
ONYX MOON Light 7 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Яндекс.Директ 91 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
Яндекс.Дисплей 5 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 4 1
ONYX BOOX Livingstone - электронная книга 1 1
Java - Язык программирования 1180 1
ONYX SNOW Field 14 1
Сбер Platform V 5 1
Send2Boox 3 1
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 11 1
SAP Brand Impact 3 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
CSI Set Retail 44 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Linux OS 4276 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP Ariba 71 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Чичваркин Евгений 82 2
Беляков Сергей 8 2
Бабкина Екатерина 4 1
Степанов Антон 56 1
Сологуб Денис 16 1
Задорожный Богдан 5 1
Phillip Linus - Филлип Линус 1 1
Яковлев Павел 2 1
Как Исаако 1 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Макаренко Вадим 1 1
Скуратовская Кристина 2 1
Понькин Александр 26 1
Четий Григорий 4 1
Заглумин Павел 5 1
Галеев Сергей 16 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Маковский Максим 4 1
Иванов Константин 17 1
Маклин Андрей 4 1
Савельев Андрей 8 1
Степанов Алексей 6 1
Анкудинов Алексей 7 1
Грин Александр 1 1
Воловик Александр 3 1
Полунина Полина 5 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Романенко Андрей 76 1
Малых Дмитрий 23 1
Муравьев Владимир 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Европа 3788 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - Калининградская область 542 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - Калининград 675 2
Украина 3398 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Китай - Ухань 32 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Япония 2811 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
США - Флорида 145 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Конституция США 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Gizmodo 98 1
CNews Analytics 1991 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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