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xDSL
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цифровая абонентская линия



14.05.2020 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценил готовность телеком-инфраструктуры к резкому росту интернет-трафика 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
13.03.2019 Желание Путина подключить школы к интернету обойдется в 37 миллиардов 1
08.11.2018 «Ростелеком» и «Техносерв» пойманы на сговоре. Выписан штраф 70 миллионов 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
18.02.2015 «Ростелеком» в Сибири предпочитает российское оборудование 1
18.06.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть на Алтае 1
19.03.2014 Выручка и прибыль «Ростелекома» в 2013 г. сократились 1
25.10.2013 10 тыс. абонентов «Ростелекома» в Тверской области смотрят цифровое ТВ 1
13.12.2012 «Ростелеком» начал предоставлять «Интерактивное телевидение» в новом качестве 2
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
29.05.2012 Qtech выпускает новое поколение решений для организации беспроводного «цифрового дома» 1
16.12.2011 Количество ШПД-абонентов «Ростелекома» в Сибири превысило 1 млн 1
04.03.2011 Huawei представила мультисервисный высокопроизводительный маршрутизатор AR G3 1
27.12.2010 Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс. 1
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе 1
03.11.2010 ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД 1
21.10.2010 На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс» 1
13.08.2010 ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS 1
11.06.2010 ЮТК увеличила инвестиционную программу на 2010 г. до 5,1 млрд руб. 1
16.07.2009 «Синтерра-Урал» организовала доступ в интернет для «Русского Ореха» 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
27.11.2008 «Ситроникс» внедряет IPTV-решение в Канаде 1
24.09.2008 Спутниковые операторы идут в народ 1
02.04.2008 СЗТ вводит новый тариф в Ленобласти 1
20.02.2008 Huawei представила новое решение IPTime 1
06.02.2008 МГТС: цифровизация сети в 2007 г. превысила 50% 1
25.10.2007 АСВТ приступает к очередному этапу развития сети NGN 1
13.09.2007 «Сибирьтелеком» выиграл несколько конкурсов в Сибири 1
09.08.2007 Число пользователей широкополосного доступа «Голден Телеком» выросло в 2,12 раза 1
02.08.2007 «РТКомм.РУ» подключил школы к интернету еще в нескольких областях 1
27.07.2007 ЮТК увеличивает прибыль 1
25.07.2007 «РТКомм.РУ» завершила подключение школ в нескольких регионах 1
25.04.2007 Чистая прибыль "ВолгаТелекома" подросла на 8,8% 1
26.02.2007 Чистая прибыль ЮТК в 2006 г. по РСБУ вырастет на 159,4% 1
12.01.2007 ГУВД по СЗФО объявило конкурс на предоставление услуг связи 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

xDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 10
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 221 5
Синтерра - Synterra 657 2
Ростелеком Связьинвест 801 1
Ростелеком Сибирьтелеком 363 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1038 1
Nortel Networks 247 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 486 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
НКС - Национальные кабельные сети 86 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 857 1
TP-Link 160 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Скай Линк - Skylink 612 1
Freshtel 49 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 72 1
D-Link 209 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
АФК Система ПАО 1111 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 1
РТКомм.ру 199 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 1
Восход ФГБУ НИИ 371 1
Twitter 2206 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1988 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 1
Почта России ПАО 1608 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
Северсталь ПАО 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1260 2
Президент Российской Федерации 1453 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Счётная палата РФ 468 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 573 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 332 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1415 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 575 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1221 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4894 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1379 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 799 2
FTTH - Fiber To The Home 103 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 717 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 797 2
3G - Стандарт мобильной связи 3897 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2150 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1229 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 225 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 142 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2252 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5653 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1337 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 503 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 204 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 142 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 480 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 569 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 325 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
PHP - Язык программирования 319 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
WordPress 178 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 372 1
SafeData ЦОД 1 1
REG.ru VPS 1 1
WordPress VPS 1 1
Осеевский Михаил 232 2
Путин Владимир 1865 2
Страшнов Дмитрий 111 1
Медведев Дмитрий 1451 1
Щеголев Евгений 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Ковальчук Михаил 11 1
Марголин Михаил 2 1
Носков Михаил 21 1
Тенишев Андрей 12 1
Провоторов Александр 146 1
Киселев Александр 71 1
Калугин Сергей 163 1
Березкин Григорий 28 1
Мордашов Алексей 29 1
Дворкович Аркадий 170 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дергунова Ольга 67 1
Эмдин Сергей 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 539 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 6
Россия - Сибирь 925 4
Россия - СФО - Республика Алтай 729 3
Россия - СФО - Новосибирская область 855 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 632 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1217 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2593 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 359 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 900 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 501 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 828 1
Россия - СФО - Кемеровская область 508 1
Россия - СФО - Иркутская область 590 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 385 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 15 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 373 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 55 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 345 1
Россия - ЦФО - Тверская область 256 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 287 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 310 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Европа 4032 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 457 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 402 1
Россия - ДФО - Магаданская область 246 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 1
Индия - Республика 2292 1
Германия - Федеративная Республика 3936 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 1
Украина 3679 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 485 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Южная Корея - Республика 1561 1
Канада 1396 1
Бразилия - Федеративная Республика 1182 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 966 1
Россия - СФО - Красноярский край 711 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1530 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 348 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 47 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 56 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 25 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 663 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 373 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
CNews Analytics 2039 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 437 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805450, в очереди разбора - 709121.
Создано именных указателей - 46513.
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