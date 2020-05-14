Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
xDSL
Digital Subscriber Line
цифровая абонентская линия
Публикаций - 36, упоминаний - 37
xDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 1
|Почта России ПАО 1608 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
|Северсталь ПАО 212 1
|Осеевский Михаил 232 2
|Путин Владимир 1865 2
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Медведев Дмитрий 1451 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Ковальчук Михаил 11 1
|Марголин Михаил 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Провоторов Александр 146 1
|Киселев Александр 71 1
|Калугин Сергей 163 1
|Березкин Григорий 28 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Дворкович Аркадий 170 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дергунова Ольга 67 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 539 1
|CNews Analytics 2039 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805450, в очереди разбора - 709121.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805450, в очереди разбора - 709121.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru