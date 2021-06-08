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Microsoft Dynamics AX
Microsoft Axapta


08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 2
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации 6
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 3
23.11.2020 Navicon автоматизирует складские процессы клиентов с помощью решений Tasklet Factory 1
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» 4
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США 6
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX 5
24.04.2020 ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать продажи в «Востокцементе» 2
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta 6
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами 4
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 9
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX 4
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница» 2
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру» 4
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX 7
09.09.2019 «Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами 2
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум» 3
27.05.2019 «Консист бизнес групп» перевел офисы «Лаборатории Касперского» в Великобритании и Германии на единую систему управления финансами 2
15.05.2019 Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры» 2
09.04.2019 «Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм» 3
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX 5
12.12.2018 Локализованная версия MS Dynamics 365 for Finance and Operations доступна для российского бизнеса 1
27.11.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 4
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 4
26.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS 2
30.07.2018 Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail 1
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 1
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 4
11.05.2018 ГК «Р-Фарм» внедрила «Авансовые отчеты» на базе Directum 1
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia 3
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 2
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» 3
12.03.2018 Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе 1
06.02.2018 Navicon локализовал ERP для российского офиса Smith&Nephew 2
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС 3
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» 2
02.11.2017 «Норбит» автоматизировал call-центр компании NEO 2

Публикаций - 447, упоминаний - 1407

Microsoft Dynamics AX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 127
Columbus - Колумбус 125 41
SAP SE 3208 29
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 26
Navicon - Навикон 197 18
Корус Консалтинг ГК 805 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
3728 8
Ланит ГК 1155 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Ланит - Норбит - Norbit 202 6
IBM 3530 4
Крок 1219 4
Белый Ветер Цифровой 114 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 4
АйТи 749 4
1С-Рарус 535 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
West Concept - Вест Концепт 53 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 3
GMCS 220 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 3
Микротест 177 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 3
Синтерра - Synterra 564 3
Epicor Software Corporation 53 2
Maykor-GMCS 44 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Google LLC 7135 2
Neti - Нэти 18 2
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Yandex - Яндекс 4100 2
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Kofax 28 1
Samsung Electronics 5641 1
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Восток АйТи Сервис 1 1
ФТО 7 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Юнифарм - Unipharm 8 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 3
САНГ 3 2
Быстроденьги МФК 22 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
SKL Group 2 1
Аквафор 6 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Интернэшнл Ресторант Брэндс 2 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
Global CIO 28 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
Востокцемент 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Белый Ветер 52 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Р-Фарм 20 1
Кораблик 33 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Абамет 6 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Инвитро - Invitro 35 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Газпром нефть 380 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 14
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 7
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 2
Lean - Бережливое производство 21 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 5 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 43 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
Big Data - Большие данные 1136 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
IBM Cognos BI 141 14
Google Android 10750 11
Microsoft Excel 435 8
Microsoft SharePoint Server 103 6
Microsoft Dynamics CRM 386 6
Microsoft Windows 10 6622 6
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Microsoft Dynamics 365 92 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Microsoft Office 365 769 3
Symbian OS 767 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Azure 1171 2
OpenText Documentum 189 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
Microsoft SQL Server 790 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Яндекс.Маркет 439 2
Microsoft SharePoint 2010 43 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple macOS 922 2
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Dynamics 365 for Retail 1 1
Manhattan SCALE 30 1
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Microsoft Office 2007 95 1
Microsoft Power Apps 17 1
West Concept Net Shop 1 1
Microsoft Office 1926 1
Neti Microsoft DAX-1C 1 1
Microsoft Dynamics For Sales 4 1
1С:Розница 55 1
Прозоровский Василий 40 3
Самойлов Дмитрий 8 3
Ващилов Дмитрий 15 3
Борисова Светлана 5 2
Рыбакова Любовь 12 2
Мякишева Марина 84 2
Быстров Константин 19 2
Макаров Станислав 111 2
Лосев Сергей 43 2
Безлюдов Артур 3 2
Кочанов Дмитрий 17 2
Ярошевский Павел 4 2
Карасев Александр 3 2
Масберг Георгий 6 2
Рахманов Александр 19 2
Левков Александр 2 2
Новикова Наталья 3 1
Степина Елена 1 1
Кобозева Ирина 1 1
Савельев Александр 29 1
Левиков Антон 68 1
Чекель Павел 15 1
Андреев Максим 29 1
Староверов Денис 14 1
Горянский Павел 15 1
Новиков Константин 12 1
Кислицын Денис 1 1
Шарафетдинов Марат 1 1
Зинченко Алексей 2 1
Дудников Алексей 2 1
Колпаков Александр 5 1
Никульшин Алексей 1 1
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Бокучава Тариэл 21 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
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Смирнов Константин 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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