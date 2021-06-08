Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Dynamics AX
Microsoft Axapta
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 447, упоминаний - 1407
Microsoft Dynamics AX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоровский Василий 40 3
|Самойлов Дмитрий 8 3
|Ващилов Дмитрий 15 3
|Борисова Светлана 5 2
|Рыбакова Любовь 12 2
|Мякишева Марина 84 2
|Быстров Константин 19 2
|Макаров Станислав 111 2
|Лосев Сергей 43 2
|Безлюдов Артур 3 2
|Кочанов Дмитрий 17 2
|Ярошевский Павел 4 2
|Карасев Александр 3 2
|Масберг Георгий 6 2
|Рахманов Александр 19 2
|Левков Александр 2 2
|Новикова Наталья 3 1
|Степина Елена 1 1
|Кобозева Ирина 1 1
|Савельев Александр 29 1
|Левиков Антон 68 1
|Чекель Павел 15 1
|Андреев Максим 29 1
|Староверов Денис 14 1
|Горянский Павел 15 1
|Новиков Константин 12 1
|Кислицын Денис 1 1
|Шарафетдинов Марат 1 1
|Зинченко Алексей 2 1
|Дудников Алексей 2 1
|Колпаков Александр 5 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Волков Алексей 26 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Клочков Алексей 25 1
|Путин Владимир 1821 1
|Коровин Сергей 4 1
|Смирнов Константин 13 1
|Василенко Михаил 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757758, в очереди разбора - 661448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757758, в очереди разбора - 661448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru