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ICL Services


15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 6
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами 7
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
08.06.2020 Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам 7
21.04.2020 Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках 8
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 6
15.11.2019 ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019 3
30.10.2019 ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019 3
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 4
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
30.01.2019 ICL Services организует поддержку ИТ-пользователей с помощью машинного обучения 2
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 3
21.11.2018 ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018 3
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1
01.11.2018 ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018 3
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 2
06.06.2016 «Лаборатория Касперского» запускает в Иннополисе центр борьбы с кибергурозами для индустриальных объектов 1
01.06.2016 Исследование CNews: российский рынок мобильной разработки замедлился в 4,5 раза 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 4
07.04.2016 ICL Services автоматизировала бизнес-процессы на базе DocTrix Platform 8
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
11.02.2016 В Казани пройдет 16-й международный турнир ICL по программированию 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 2
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 2
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов" 3
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 2
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015» 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 4
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1

Публикаций - 51, упоминаний - 127

ICL Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 8
Naumen - Наумен 342 6
Крок 1221 5
АйТи 753 5
SAP SE 3220 5
Yandex - Яндекс 4103 5
Mankiewicz 7 4
Dynatrace 46 3
ICL ГК 69 3
Microsoft Corporation 11168 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Телеком-защита 48 3
Docsvision - ДоксВижн 780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Samsung Electronics 5730 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Программный продукт ГК 92 2
ICL Техно 18 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Esri CIS - Эсри СНГ 88 2
3779 2
Abbyy 797 2
Аплана Группа компаний 102 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Accenture - Аксенчер 533 1
Comindware - Колловэар 51 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 1
Астерос - Asteros 531 1
Pegasystems 29 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
Прогноз 197 1
Ramax - Рамакс 62 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 4
Альфа-Банк 1127 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Почта России ПАО 1579 4
Yves Rocher - Ив Роше 29 4
Уралсиб Банк 390 4
KupiVip 75 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Мосэнерго ПАО 50 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
ВТБ Банк Москвы 372 3
Уралкалий ПАО 62 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Росгосстрах 182 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
ВТБ24 583 2
Uber 257 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Bayer AG - Байер 37 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Катрен 9 1
ЕС-лизинг 13 1
МДМ Банк 150 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Связь-банк 79 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Счётная палата РФ 461 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 252 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 3
DevOps - Development и Operations 297 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Google Android 10751 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Amazon Alexa 138 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Dynatrace SaaS & Managed 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
TmaxSoft Tibero 40 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Яндекс.Метрика 81 1
Google Analytics 70 1
Naumen Erudite 12 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft SQL Server 798 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Крысина Ольга 109 7
Вагизов Руслан 13 6
Соловьев Сергей 25 6
Зайцев Николай 28 6
Четвернин Алексей 651 6
Каштанов Дмитрий 27 5
Быстров Константин 19 5
Староверов Денис 14 4
Соколовский Александр 36 4
Сирота Юрий 38 4
Попов Сергей 72 4
Аршавский Анджей 27 4
Голицын Лев 9 4
Трофименко Владимир 7 4
Бикташев Ильдар 10 4
Левиков Антон 68 3
Голубев Александр 13 3
Яфясов Денис 14 3
Патрин Максим 31 3
Комстачев Михаил 11 3
Гогленков Александр 13 3
Бахвалов Андрей 18 3
Потапкин Михаил 26 3
Чевкота Олег 15 3
Кравченко Андрей 11 3
Алифанов Кирилл 56 3
Александрин Андрей 15 3
Разгуляев Валерий 18 3
Мясин Антон 10 3
Смирнова Олеся 11 3
Мельников Алмаз 3 3
Бартенева Мария 23 3
Петров Михаил 88 3
Хомков Игорь 40 2
Бутенко Юрий 64 2
Назаров Илья 3 2
Калюжный Игорь 24 2
Соловьев Алексей 60 2
Пирогов Алексей 29 2
Нестеров Алексей 79 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Европа Центральная 106 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа 3788 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Испания - Барселона 537 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 16 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
CNews Analytics 1991 7
Gartner 2197 4
Forrester Research 388 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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