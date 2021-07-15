Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам 7

Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках 8

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1

Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 6

ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019 3

ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019 3

Как и кому помогает искусственный интеллект 4

Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1