Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICL Services
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 127
ICL Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крысина Ольга 109 7
|Вагизов Руслан 13 6
|Соловьев Сергей 25 6
|Зайцев Николай 28 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Каштанов Дмитрий 27 5
|Быстров Константин 19 5
|Староверов Денис 14 4
|Соколовский Александр 36 4
|Сирота Юрий 38 4
|Попов Сергей 72 4
|Аршавский Анджей 27 4
|Голицын Лев 9 4
|Трофименко Владимир 7 4
|Бикташев Ильдар 10 4
|Левиков Антон 68 3
|Голубев Александр 13 3
|Яфясов Денис 14 3
|Патрин Максим 31 3
|Комстачев Михаил 11 3
|Гогленков Александр 13 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|Потапкин Михаил 26 3
|Чевкота Олег 15 3
|Кравченко Андрей 11 3
|Алифанов Кирилл 56 3
|Александрин Андрей 15 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Мясин Антон 10 3
|Смирнова Олеся 11 3
|Мельников Алмаз 3 3
|Бартенева Мария 23 3
|Петров Михаил 88 3
|Хомков Игорь 40 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Назаров Илья 3 2
|Калюжный Игорь 24 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Нестеров Алексей 79 2
|CNews Analytics 1991 7
|Gartner 2197 4
|Forrester Research 388 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768951, в очереди разбора - 672635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768951, в очереди разбора - 672635.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru