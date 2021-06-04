Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Counter-Strike: Global Offensive
CS:GO
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 73
Counter-Strike: Global Offensive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|The Verge - Издание 448 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Reddit 198 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
|Newzoo - Игровая аналитика 14 1
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
|E Terra Journal 1 1
|Valve News Network 1 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|McGill University - Университет Макгилла 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768606, в очереди разбора - 672290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768606, в очереди разбора - 672290.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru