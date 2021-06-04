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Counter-Strike: Global Offensive
CS:GO


04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
01.12.2020 Топ-6 трендов в киберспорте в 2021 году по версии Maincast 1
18.11.2020 Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото 2
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
10.08.2020 Система GPB API открывает новые партнерские каналы 2
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 2
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 4
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 5
02.12.2019 Аренда игровых серверов 1
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации 3
09.09.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерством в киберспорте 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 2
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
17.07.2018 HP объявила о спонсорском партнерстве с киберспортивной организацией Na’Vi 2
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 2
27.07.2017 Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз 1
29.10.2014 На пользователей Steam охотится очередной троян 2
07.03.2013 В Санкт-Петербурге пройдет выставка компьютерных игр и 3D-технологий OGIC 3 1
10.07.2012 Counter Strike: Global Offensive в России 5
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 1
13.03.2012 Как выбрать проекционный экран. Рекомендации ZOOM.CNews 1
22.11.2011 Бета-тест Counter-Strike: GO в конце месяца 3
22.09.2011 Counter Strike: Global Offensive. Скриншоты 2

Публикаций - 46, упоминаний - 73

Counter-Strike: Global Offensive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PUBG Corporation 23 7
Fortnite 47 7
Nvidia Corp 2038 6
Valve 126 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Intel Corporation 4204 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Acer Group 1376 3
Microsoft Corporation 11168 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Blizzard Entertainment 214 2
Twitter 2204 2
Google LLC 7177 1
SPB TV 43 1
Akamai Technologies 50 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Tobii Technology 14 1
Epic Games 87 1
Shenzhen GPD Technology 2 1
Irdeto 22 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Комдив 20 1
Казахтелеком 204 1
HP Inc. 2937 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
SEC Consult Services 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Dell EMC 2419 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
EA - Electronic Arts 916 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Gambit Esports 6 3
ESforce 22 3
Virtus.pro 14 3
Freedom International Group 2 2
Yota Arena - киберспортивная арена 6 2
SK Gaming 10 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Na’Vi - Natus Vincere - мультигейминговая киберспортивная организация 1 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
EPIC Telecom Invest 72 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
The Walt Disney Company 171 1
Вертолеты России 114 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Visa International 1346 1
Credit Suisse 68 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
Московская федерация футбола 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
USB Type-C - USB-C 901 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 155 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 11 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ping - скорость отклика сети 30 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
VESA DisplayHDR 50 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 14
Microsoft Windows 10 6676 7
Nvidia GeForce GTX 2081 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 5
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 5
Wargaming World of Tanks 132 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 3
Blizzard Entertainment World of Warcraft 171 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 2
Intel Celeron - Серия процессоров 260 2
Half-Life: Counter-Strike 66 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Team Fortress - компьютерная игра 13 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Intel Core - Семейство процессоров 864 2
Blizzard Entertainment Battle.net 21 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Diablo 3 - Компьютерная игра (action) 13 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 2
Apple macOS 934 2
Linux OS 4276 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Acer Predator 60 1
Microsoft Skype 1477 1
WhatsApp Messenger 654 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Кушнарев Андрей 12 3
Стародубов Виталий 9 2
Филиппов Кирилл 18 1
Андреев Павел 1 1
Семенова Ирина 36 1
Командная Мария 1 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 1 1
Магурян Василий 8 1
Амниев Анатолий 1 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Мельц Сергей 2 1
Васильев Марат 1 1
Комиссаров Святослав 1 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Ковальчук Никита 1 1
Костылев Александр 2 1
Чайковская Наталья 1 1
Сираканян Нарек 1 1
Золотарев Евгений 1 1
Савин Евгений 1 1
Селихов Антон 2 1
Тероев Михаил 1 1
Чегринец Александр 1 1
Гришай Александр 1 1
Трохин Александр 18 1
Быков Сергей 10 1
Усманов Алишер 241 1
Мылицын Роман 79 1
Зайцев Михаил 145 1
Пикинер Константин 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Казахстан - Республика 2650 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Хабаровск 624 1
Украина 3398 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Сибирь 881 1
Латинская Америка 726 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Нидерланды 981 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Япония - Токио 291 1
Китай - Тайвань 596 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - Новороссийск 140 1
Перу - Республика 96 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Керчь 35 1
Колумбия - Республика 137 1
Германия - Кельн 48 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Европа 3788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Канада 1311 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
E Terra Journal 1 1
Valve News Network 1 1
Nielsen Holdings 80 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Intel Extreme Masters 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768606, в очереди разбора - 672290.
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