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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH БСХ бытовые приборы

Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы


01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System
21.07.2021 В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников
19.02.2021 Bosch и Microsoft разработают программную платформу для транспорта
09.10.2020 Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой
04.03.2020 «Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik
09.12.2019 «1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы»
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler
23.07.2018 Bosch открыл флагманский магазин
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки
21.03.2018 Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей
17.11.2017 Avaya обеспечит сотрудников Bosch коммуникационными решениями
19.04.2017 Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения
17.03.2017 Bosch учит автомобили действовать по ситуации
29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений
26.11.2014 Bosch Athlet: атлант, расправивший плечи
18.11.2014 Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России
27.10.2014 Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО
18.06.2014 Bosch создала проекционный экран для любых автомобилей
21.11.2013 Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6: стирка по немецким правилам
25.10.2013 Bosch Relaxx’x ProPower BSGL 52530 - ваш домашний Эол
16.09.2013 Hовые пылесосы Bosch - тихие, мощные, чистые
02.09.2013 Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D
03.07.2012 Сделано в России. Концерн Bosch-Siemens начал производить стиральные машины под Санкт-Петербургом.
28.05.2012 Подсистема «Согласование» на базе Docsvision внедрена на предприятии «БСХ Бытовые приборы»
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood
09.03.2011 Bosch и Vodafone формируют глобальное партнерство для объединения M2M-платформ
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch
06.11.2008 Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения
31.07.2008 Система AquaStop: технология защиты от протечек
22.07.2008 Bosch построит систему безопасности для банка ВТБ
15.01.2008 Циклонный пылесос: мощный и эффективный
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины

Публикаций - 336, упоминаний - 441

Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 92
Siemens AG - Siemens Group 2311 62
LG Electronics 3372 61
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 51
Philips 1960 41
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 25
Apple Inc 10683 18
Microsoft Corporation 22497 17
Huawei 3222 14
Redmond - Инновационные решения 88 13
Xiaomi 1095 13
Sony 6145 12
Cisco Systems 4720 12
Intel Corporation 11262 12
Crestron 88 11
JVC Kenwood 390 11
SAP SE 4595 10
Extron Electronics 53 9
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 9
ASKO 23 8
Pelco 62 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
HP Inc. 5313 8
Vitek - Голдер Электроникс 38 7
DeLonghi 28 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Dell EMC 4736 7
Daewoo Electronics 42 6
Hitachi - Хитачи 1421 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Polycom - Поликом Россия 378 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
6072 5
Google LLC 10352 5
Yandex - Яндекс 5015 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Electrolux - Электролюкс Рус 177 43
Miele - Миле 120 36
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 30
Hansa - Ханса 85 28
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 23
Candy Group - Канди 74 21
Beko 54 21
Gorenje 72 20
Groupe SEB - Tefal 76 19
Whirlpool 72 17
Braun 68 16
Gaggenau 32 14
Liebherr Group 42 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
BMW Group 392 10
Krups 23 9
Groupe SEB - Rowenta 30 9
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 8
Dyson 100 7
Robert Bosch GmbH 20 7
Swarovski AG 69 6
Kärcher 34 6
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 5
Volvo Cars 243 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Ford 386 4
Nestle - Нестле 100 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 4
Valeo 9 4
Smeg 14 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Hyundai Motor 316 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Honda Motor Company 222 3
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 3
Nespresso 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Jaguar Land Rover 85 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Президент Российской Федерации 3770 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 11 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Правительство РФ 8292 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 55
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент - Защита от детей 525 34
Холодильник 487 33
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 32
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 28
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 24
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Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 197 15
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 14
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МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 2
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Apple - App Store 2437 2
Microsoft Windows 7 1780 2
Samsung WF - серия стиральных машин 2 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 81 2
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 53
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 29
Италия - Итальянская Республика 3310 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Южная Корея - Республика 4394 20
Япония 10069 18
Турция - Турецкая республика 1708 16
Германия - Берлин 635 13
Швеция - Королевство 2072 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 11
Азия - Азиатский регион 3803 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
Франция - Французская Республика 5665 8
Украина 6212 8
Америка Северная 2650 7
Испания - Королевство 2917 7
Польша - Республика 1559 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 5
Европа Восточная 2927 5
Америка 2011 5
Словения - Республика 201 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Европа Северная - Скандинавия 480 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
Канада 3319 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 333 4
Европа Западная 1329 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 25
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Эргономика 840 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Витамины - Vitamins 0 4
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 3
Алкоголь - Пиво - слабоалкогольный напиток 47 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Человеческий фактор 1099 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Образование в России 460 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 1
Физика - область естествознания 889 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Табачная промышленность - Табак 89 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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