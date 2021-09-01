Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH БСХ бытовые приборы
Публикаций - 336, упоминаний - 441
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 4
|Криницкий Игорь 26 4
|Старикова Евгения 11 4
|Кульченко Роман 14 3
|Гуцериев Михаил 110 3
|Агуреева Ольга 5 3
|Архипова Светлана 3 2
|Муравьев Олег 14 2
|Сергеенко Василий 7 2
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 2
|Марфин Алексей 13 2
|Яроцкая Мария 3 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Dyson James - Дайсон Джеймс 28 2
|Шувалова Анастасия 9 2
|Кремлева Ольга 4 2
|Тоскин Алексей 28 2
|Симоненко Вячеслав 28 2
|Галкин Максим 2 1
|Большаков Василий 6 1
|Kipman Alex - Кипман Алекс 7 1
|Brende Borge - Бренде Берге 3 1
|Бариев Руслан 1 1
|Демидов Руслан 10 1
|Ильин Егор 1 1
|Гурская Ольга 12 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Калинкин Роман 12 1
|Кучеренко Владимир 2 1
|Гельцер Андрей 3 1
|Кулешов Александр 16 1
|Игнатов Сергей 23 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Шаповаленко Денис 1 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Дворкович Аркадий 196 1
|Ананьев Виталий 4 1
|Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
|Hefner Michael - Хевнер Майкл 1 1
|Щеголев Игорь 685 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru