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Солнечная система


12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 1
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты 1
20.01.2020 Безлюдные технологии 1
23.09.2019 В России вышли iPhone 11 Pro с кусочками «Титаника» и ракеты Гагарина. Цены 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
27.05.2019 «Росэлектроника» разработала зонд для изучения ионосферы Земли 1
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект 1
04.02.2019 «Швабе» возобновил производство объективов для астрономической фотографии 1
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы 6
25.10.2017 Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде? 1
30.01.2017 Телекамеры «Росэлектроники» обеспечат астронавигацию космических аппаратов 1
13.12.2016 Победит ли реальный бизнес ИТ-моду? Мнение скептика 1
30.06.2016 ГК «Орион» запустила два новых телеканала собственного производства 1
02.06.2015 Основы фотосъёмки на мобильный телефон: советы от ZOOM 1
27.01.2015 В обращение выходит почтовая марка «Посткроссинг» 1
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину 1
07.10.2013 Лучшие игры для iOS третьего квартала 2013 года. Выбор ZOOM 1
18.09.2013 9 самых необычных применений смартфонов и планшетов. Как выжать из гаджета всё? 1
31.05.2013 Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом 1
26.04.2013 Электро-BMW можно будет заряжать дома от солнца 1
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей 1
29.11.2012 Club.CNews: К теме о Google maps, и Google sky 1
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 3
21.12.2011 Деструктор в Royal Quest 1
05.10.2011 Vortex Galaxy - классические космические живые обои для Android 1
01.04.2011 Reg.ru открыл приём заявок на регистрацию в доменных зонах Солнечной системы 1
24.05.2010 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь» 1
29.04.2010 Pentax выпустил компакт с функцией портативного сканера 1
17.12.2009 Интернетчики дадут имя планете 1
17.06.2008 Анонс sci-fi MMORPG Crusaders 1
16.05.2008 Сталкериада. Путешествие в некомпьютерную игру 1
24.04.2008 Демоверсия WorldShift 1
20.02.2008 WorldShift: Видео 1
11.02.2008 WorldShift: Новые скриншоты 1
31.01.2008 Дебютный трейлер WorldShift 1
04.09.2007 Самые стильные и необычные USB-флешки 1
23.08.2007 Карты для мобильных телефонов и смартфонов 1
06.08.2007 Планетарные миксеры KitchenAid для всей планеты 1
12.03.2007 В 2010 году будет создано 988 млрд ГБ цифровой информации 1
06.03.2007 IDC подсчитала мировой объем цифровой информации 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Солнечная система упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 5
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Huawei 2736 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
IBM 3575 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Microsoft Corporation 11226 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Google LLC 7198 1
Ricoh Pentax 63 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Perla Penna 5 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Президент США 105 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 93 1
Зимний дворец - главный императорский дворец России 1 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 107 1
3D-печать 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Беспилотный плавающий аппарат - UUV - Unmanned underwaterl vehicle - Drone - Дрон 2 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 2
Apple iOS 5742 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Apple iPhone 6 547 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 1 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Autodesk Revit 69 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Western Digital - WD Cavier - Серия HDD 17 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 4 700 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone 11 152 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
SQL - Язык программирования 436 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Google Android 10752 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Wolf Lukas - Вольф Лукас 1 1
Жукаева Марина 1 1
Заманова Вероника 1 1
Карпова Татьяна 2 1
Ахметов Вадим 1 1
Байкалов Вадим 1 1
Ролль Георг 1 1
Cox James - Кокс Джеймс 1 1
Рентген Давид 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Рунасов Кирилл 1 1
Шерстюк Леонид 1 1
Доровеев Иван 1 1
Уразов Роберт 5 1
Федоров Семен 1 1
Keefe Luke Philip O - Киф Люк Филип 1 1
Дэмпси Райн Эндрю - Dempsey Ryan Andrew 1 1
Frantz Manuel - Франц Мануэль 1 1
Lin Jiaxu - Лин Джиаксу 1 1
Рахматуллин Тимерлан 1 1
Барандесс Калерия 1 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Simmons Dan - Симмонс Дэн 1 1
Шиков Владимир 1 1
Евтушенко Олег 125 1
Песков Дмитрий 65 1
Певнев Сергей 17 1
Пиотровский Михаил 5 1
Евдокимов Владислав 1 1
Родионов Алексей 1 1
Васильев Андрей 8 1
Бит Дашту Константин 1 1
Устинов Максим 2 1
Аверченков Михаил 1 1
Микриуков Николай 1 1
Путин Владимир 1831 1
Кузьменков Дмитрий 1 1
Бирин Дмитрий 1 1
Лакеев Ярослав 1 1
Сачик Юрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Земля - планета Солнечной системы 889 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Луна 61 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Япония 2827 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Китай - Шанхай 247 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Красноярский край 671 1
Нидерланды 984 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Европа 3798 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Индия - Республика 2184 1
Сингапур - Республика 811 1
Польша - Республика 834 1
Ирландия - Республика 368 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771599, в очереди разбора - 675281.
Создано именных указателей - 46354.
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