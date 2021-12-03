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Синара Банк СКБ-банк



03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
29.10.2021 Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка
09.09.2021 СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка
13.07.2021 СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам
29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
22.05.2018 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему защиты базы данных СКБ-банка с помощью Imperva
20.02.2017 Orange Business Services защитил «СКБ-банк» от DDoS-атак
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком»
25.04.2016 «СКБ-Банк» создал интернет-банк и мобильное приложение на базе Correqts Retail
24.12.2015 «Хост» обучила сотрудников «СКБ-банка» администрированию интеграционной платформы
17.02.2015 К платежной системе Contact подключился «СКБ-банк»
30.01.2014 «СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure
19.11.2013 «СКБ-банк» завершил проект по миграции на новую платформу Naumen Service Desk
01.07.2013 «СКБ-банк» запустил сервис личного кабинета на собственной сети брендированных терминалов
05.07.2012 «СКБ-банк» оптимизировал ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft
12.05.2012 «СКБ-банк» присоединился к федеральному проекту «Электронное правительство»
23.03.2012 Банкоматная сеть «СКБ-банка» пополнилась десятью новыми устройствами
21.02.2012 «Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ
25.01.2012 Общее число выпущенных «СКБ-банком» пластиковых карт превысило 1 млн
13.01.2012 Число пользователей «Банка-на-Диване» «СКБ-банка» превысило 200 тыс.
12.10.2011 Новая интеграционная платформа помогла «СКБ-банку» ускорить вывод банковских продуктов на рынок и оптимизировать обслуживание клиентов
20.09.2011 "СКБ-Банк" ввел доступ к банкингу с мобильных телефонов
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere
23.09.2004 "СКБ-банк" построит корпоративную сеть связи

Публикаций - 104, упоминаний - 198

Синара Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7932 18
Diasoft - Диасофт 522 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 436 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8635 9
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 170 8
Программный продукт ГК 3676 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6390 6
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 55 6
Smart Engines - Смарт Энджинс 217 5
SAP SE 4434 5
Veeam Software 268 5
Dynatrace 54 4
Инфосистемы Джет 858 4
Oracle Corporation 5903 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 3
Хост ГК 26 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 357 3
Infinidat 30 3
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 3
Huawei 3103 3
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 569 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3832 2
Yandex - Яндекс 4815 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 371 2
Рексофт - Reksoft 330 2
iDA Mobile 8 2
Accenture - Аксенчер 797 2
Haulmont - Хоулмонт 74 2
Naumen - Наумен 447 2
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 2
Технологии Распознавания 405 2
СКБ Контур 496 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7613 2
G-Core Labs 70 2
Webmoney 511 1
НСК - Наша Сервисная Компания 41 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 20 1
Marketing Logic 6 1
DXC Technology 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2022 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5043 33
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 33
Альфа-Банк 1432 32
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 30
ПСБ - Промсвязьбанк 661 30
ГПБ - Газпромбанк 823 27
РСХБ - Россельхозбанк 221 27
Ак Барс Банк 192 25
Совкомбанк ПАО 166 24
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 21
Societe Generale - Росбанк 429 21
Почта Банк 310 20
Уралсиб Банк 467 17
Открытие ФК 2059 17
МКБ - Московский кредитный банк 306 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 928 12
Visa International 1676 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 11
НРД - Национальный расчетный депозитарий 101 10
НСПК - Национальная система платежных карт 276 10
OTP Group - ОТП Банк 152 9
Русский стандарт Банк 364 9
ДелоБанк 13 8
Абсолют Банк 112 8
Банк Зенит 198 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 206 8
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 7
Почта России ПАО 1829 7
Фаберлик - Faberlic 68 7
РЖД - Российские железные дороги 1407 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 7
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 101 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 7
Кредит Европа банк 41 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 7
МТС банк 268 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 7
Qiwi 854 7
Платежный Центр РНКО 31 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2973 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7648 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1900 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1171 7
Правительство РФ 7088 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2101 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1378 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7356 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 158 4
Федеральное казначейство России 1156 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2082 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 845 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2270 2
НПС - Национальный платежный совет 24 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 167 1
МИК - Московский инновационный кластер 68 1
Администрация Владимира 1 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 31 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 877 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Правительство Москвы 1496 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 199 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 283 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 1
АФТ - Ассоциация Финтех 113 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13550 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8459 20
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 454 20
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1234 17
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 806 14
Мобильное приложение - Mobile app 2771 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 878 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 518 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 201 8
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 44 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7744 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 330 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5705 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 739 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31171 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 74 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 911 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4125 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1088 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 298 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 574 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 298 3
Омниканальность - Omni channel 90 3
DevOps - Development и Operations 373 3
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 54 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1640 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 867 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2800 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1848 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1846 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 137 2
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 137 2
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 187 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4919 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7013 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3003 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 354 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 357 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 686 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 25
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 188 19
Google Android 11691 14
Apple iOS 6302 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1755 9
Google Play - Google Store - Android Market 2668 6
Apple - App Store 2379 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 283 5
BSS BS-Client ДБО 130 4
BSS CORREQTS Retail 16 4
BSS CORREQTS Corporate 43 3
Синара Банк - СКБ Онлайн 3 3
Smart Engines - Smart Code Engine 14 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 147 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 33 2
Naumen Service Desk 128 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1012 2
IBM Power Systems - Серия серверов 212 2
Samsung Pay 256 2
FlexSoft - FXL Платформа 32 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
SafeTech - PayControl 24 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 535 2
MasterCard Maestro 135 2
Atos BullSequana Edge 15 2
SafeTech SafeTouch 29 2
BSS e-Government Gate 26 2
Цифровой рубль - Крипторубль 20 2
MasterCard SecureCode 40 2
BSS Электронный офис 18 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 185 2
Microsoft Windows 10 11230 2
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 39 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 413 2
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 578 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6012 1
Marketing Logic - Geonet 2 1
ВТБ Мои Инвестиции 40 1
Копысов Виталий 22 22
Гришин Дмитрий 183 11
Залманов Андрей 29 10
Белоусов Максим 71 10
Лагунов Андрей 12 10
Глазков Александр 63 9
Батай Илья 15 8
Андрианов Павел 29 8
Бижан Михаил 11 8
Карпунин Алексей 17 8
Харитонов Денис 12 7
Валчев Стоян 48 7
Кузин Вадим 34 7
Емельченков Сергей 85 7
Казанцев Сергей 11 7
Аитов Тимур 187 7
Дворкович Аркадий 194 7
Путятинский Сергей 57 7
Hope Paul - Хоуп Пол 13 7
Ступин Евгений 18 7
Натрусов Артем 136 7
Сологуб Денис 17 7
Трапезин Владимир 20 7
Бухвалов Дмитрий 10 7
Калиновский Александр 14 7
Марковский Роман 16 7
Трояновский Владимир 38 7
Кудашев Константин 12 7
Марова Юлия 10 7
Чаркин Евгений 201 7
Дьяченко Валерий 69 7
Бурилов Андрей 25 7
Мотренко Андрей 10 6
Коннов Георгий 25 6
Слуцкий Александр 12 5
Лукашкин Сергей 25 5
Фридкин Станислав 7 5
Кабаков Ярослав 20 5
Джамалов Евгений 15 5
Успенский Александр 8 5
Россия - Российская федерация - РФ 101875 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31925 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11965 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12278 11
Казахстан - Республика 4379 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2932 5
Украина 5874 4
Грузия 1038 4
Монголия 256 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 557 4
Россия - УФО - Свердловская область 1076 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44446 4
Беларусь - Белоруссия 3364 3
Канада 3095 2
Россия - СФО - Новосибирск 3161 2
Турция - Турецкая республика 1569 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12532 2
Южная Корея - Республика 3887 2
Того - Тоголезская Республика 10065 2
Япония 9525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12504 2
Европа 9938 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1980 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 1
Малайзия 742 1
Таджикистан - Республика 718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 55 1
Америка 1951 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 819 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1105 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 1
Великобритания - Шотландия 222 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 348 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 178 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирный 32 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 121 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 48 1
Италия - Итальянская Республика 3079 1
Земля - планета Солнечной системы 6937 1
Бразилия - Федеративная Республика 1915 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4849 12
Банковский сектор экономики 1939 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2806 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3687 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5638 4
Инсорсинг - Инхаус 35 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 458 4
Денежные переводы 675 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2174 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 3
Мошенничество 653 2
Аутсорсинг 679 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 806 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 135 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 230 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1372 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 27 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 29 1
Русский язык 3942 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 8 1
Бизнес-акселератор 172 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 37 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 905 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 16 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 152 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 891 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 794 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 495 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 151 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 107 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 889 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 637 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1725 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 2
Коммерсантъ - Издательский дом 832 2
Thomson Reuters - Рейтер 5716 1
WSJ - The Wall Street Journal 1216 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Известия ИД 288 1
CNews Инновация года - награда 34 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2822 3
Markswebb 37 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 2
RAEX - Эксперт РА 72 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 2
IDC - International Data Corporation 4580 1
Gartner 3268 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 39 1
Медиалогия 48 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 7 1
CNews FORUM Кейсы 50 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 7
CNews Баттл 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1427 2
100+ Forum Russia 727 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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