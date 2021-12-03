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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Синара Банк СКБ-банк
Публикаций - 104, упоминаний - 198
Синара Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Копысов Виталий 22 22
|Гришин Дмитрий 183 11
|Залманов Андрей 29 10
|Белоусов Максим 71 10
|Лагунов Андрей 12 10
|Глазков Александр 63 9
|Батай Илья 15 8
|Андрианов Павел 29 8
|Бижан Михаил 11 8
|Карпунин Алексей 17 8
|Харитонов Денис 12 7
|Валчев Стоян 48 7
|Кузин Вадим 34 7
|Емельченков Сергей 85 7
|Казанцев Сергей 11 7
|Аитов Тимур 187 7
|Дворкович Аркадий 194 7
|Путятинский Сергей 57 7
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 7
|Ступин Евгений 18 7
|Натрусов Артем 136 7
|Сологуб Денис 17 7
|Трапезин Владимир 20 7
|Бухвалов Дмитрий 10 7
|Калиновский Александр 14 7
|Марковский Роман 16 7
|Трояновский Владимир 38 7
|Кудашев Константин 12 7
|Марова Юлия 10 7
|Чаркин Евгений 201 7
|Дьяченко Валерий 69 7
|Бурилов Андрей 25 7
|Мотренко Андрей 10 6
|Коннов Георгий 25 6
|Слуцкий Александр 12 5
|Лукашкин Сергей 25 5
|Фридкин Станислав 7 5
|Кабаков Ярослав 20 5
|Джамалов Евгений 15 5
|Успенский Александр 8 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru