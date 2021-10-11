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СКБ-банк


11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 2
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
09.09.2021 СКБ-банк провел аудит работ по обновлению банкоматного парка 7
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
13.07.2021 СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами 3
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3
11.06.2021 Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
29.03.2021 СКБ-банк автоматизировал защиту клиентских данных при передаче копий БД разработчикам 3
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS 2
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода 2
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS 2
17.08.2020 СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина 4
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 2
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 3
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС 3
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
12.05.2020 В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков 1

Публикаций - 86, упоминаний - 147

СКБ-банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
SAP SE 3216 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Diasoft - Диасофт 354 2
ТерраТех - TerraTech 8 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
IntegrIT 4 1
Samsung Electronics 5686 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
iDA Mobile 8 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
АФК Система ПАО 995 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Imperva 27 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Прогноз 196 1
Netris - Нетрис 46 1
Сравни.ру 7 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Тривиум - Trivium 4 1
Регион ГК 4 1
Netcraft 22 1
HintEd 3 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Смарт-технологии ТД 1 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Microsoft Corporation 11110 1
Huawei 2731 1
Veeam Software 250 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Abbyy 796 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 24
Газпромбанк - ГПБ 693 22
ПСБ - Промсвязьбанк 613 21
Совкомбанк ПАО 147 21
Альфа-Банк 1126 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
Ак Барс Банк 173 16
Открытие ФК 538 13
РСХБ - Россельхозбанк 183 13
Почта Банк 289 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
OTP Group - ОТП Банк 125 8
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Платежный Центр РНКО 26 5
Русский стандарт Банк 302 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Азия Цемент 10 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Банк Зенит 131 3
Qiwi 783 3
СДМ-Банк 51 2
ДелоБанк 10 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 2
VARTA 2 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Абсолют Банк 94 2
Visa International 1346 2
Кредит Европа банк 29 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Связь-банк 78 2
Уралсиб Банк 390 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство РФ 2206 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Фишинг - Phishing 97 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
WAV - Waveform Audio File Format 191 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 17
Google Android 10751 10
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 8
Apple iOS 5742 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 2
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple - App Store 2198 2
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Мосбиржа Fins.money 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
Huawei Cloud Stack 1 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
СКБ-банк Fast Payments QR 1 1
МИК - Московский акселератор 28 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
MasterCard MoneySend 39 1
Prognoz Platform 74 1
Райффайзен Онлайн 33 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple macOS 927 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Linux OS 4265 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Aladdin JaCarta 147 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apache HTTP Server 223 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Лагунов Андрей 10 8
Бижан Михаил 10 8
Емельченков Сергей 83 7
Дворкович Аркадий 169 7
Казанцев Сергей 11 7
Сологуб Денис 16 7
Марова Юлия 10 7
Мотренко Андрей 10 6
Слуцкий Александр 7 5
Успенский Александр 7 5
Пушкин Василий 11 4
Кузьмин Павел 14 4
Михайлов Евгений 13 4
Беров Иван 40 3
Заренин Андрей 10 3
Понькин Александр 26 3
Набиуллина Эльвира 56 3
Паршиков Сергей 10 2
Овчинникова Евгения 10 2
Скворцов Артем 3 2
Горожанкин Алексей 8 2
Щиров Илья 26 2
Копысов Виталий 21 2
Соломонов Михаил 4 2
Лукашкин Сергей 19 2
Шаблыгин Максим 3 2
Бородин Алексей 4 2
Арлазаров Владимир 118 2
Потёмкин Роман 20 1
Зелманов Андрей 1 1
Зильбер Роман 8 1
Дорохина Юлия 42 1
Саломатин Андрей 1 1
Заботкин Алексей 6 1
Серегин Алексей 6 1
Луценко Алексей 1 1
Ельцев Александр 2 1
Ханин Александр 42 1
Козырев Алексей 270 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Украина 3374 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - Свердловская область 806 3
Казахстан - Республика 2637 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа 3766 2
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Индия - Республика 2175 1
Япония 2792 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Русский язык 985 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Бизнес-акселератор 31 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
CNews Инновация года - награда 26 7
CNews Analytics 1991 2
Медиалогия 37 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Сбербанк Школа 21 6 1
CNews FORUM Кейсы 44 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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