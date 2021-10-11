Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ-банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 147
СКБ-банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лагунов Андрей 10 8
|Бижан Михаил 10 8
|Емельченков Сергей 83 7
|Дворкович Аркадий 169 7
|Казанцев Сергей 11 7
|Сологуб Денис 16 7
|Марова Юлия 10 7
|Мотренко Андрей 10 6
|Слуцкий Александр 7 5
|Успенский Александр 7 5
|Пушкин Василий 11 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Беров Иван 40 3
|Заренин Андрей 10 3
|Понькин Александр 26 3
|Набиуллина Эльвира 56 3
|Паршиков Сергей 10 2
|Овчинникова Евгения 10 2
|Скворцов Артем 3 2
|Горожанкин Алексей 8 2
|Щиров Илья 26 2
|Копысов Виталий 21 2
|Соломонов Михаил 4 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Шаблыгин Максим 3 2
|Бородин Алексей 4 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Потёмкин Роман 20 1
|Зелманов Андрей 1 1
|Зильбер Роман 8 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Саломатин Андрей 1 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Серегин Алексей 6 1
|Луценко Алексей 1 1
|Ельцев Александр 2 1
|Ханин Александр 42 1
|Козырев Алексей 270 1
|Шадаев Максут 384 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Известия ИД 59 1
|Банки.ру - Banki.ru 29 1
|CNews Инновация года - награда 26 7
|CNews Analytics 1991 2
|Медиалогия 37 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru