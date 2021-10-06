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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сургут

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
30.06.2021 Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
11.09.2019 У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России 1
25.12.2017 Власти разрешили ввозить шифровальную технику в Россию без позволения ФСБ 2
05.10.2017 SAP и Тюменьэнерго создают полигон цифровой энергетики 2
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
01.03.2017 Что происходит с российским телекомом? Мнение бизнеса 1
06.02.2017 ВТБ24: оборот по Samsung и Apple Pay превысил 800 млн рублей 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 2

Публикаций - 199, упоминаний - 278

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 15
ЛайфТелеком - Телфин 97 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
Softline - Софтлайн 1507 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Мотив - Екатеринбург-2000 105 7
Microsoft Corporation 11628 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 6
Синтерра - Synterra 602 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 4
Cisco Systems 2158 4
Yandex - Яндекс 4129 4
SAP SE 3272 4
HP Inc. 3043 3
Открытые технологии 219 3
АТОЛ ГК 168 3
Золотая Корона 282 3
3934 3
Huawei 2750 3
Ericsson 899 3
IBM 3677 3
Nokia Corporation 2546 2
Samsung Electronics 5878 2
NEC 453 2
Oracle Corporation 3466 2
Juniper Networks 174 2
ALP Group 37 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 2
Google LLC 7439 2
Transas - Транзас ГК 73 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
inDriver 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 124 4
Почта России ПАО 1586 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Россети ПАО 168 2
Visa International 1358 2
Uber Russia 3 2
Газпром ПАО 538 2
Uber 257 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
iGooods 10 2
Яндекс.Еда 93 2
Яндекс.Такси 271 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Открытие ФК 542 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ24 587 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Henkel - Хенкель Рус 24 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Joom - маркетплейс 13 1
Avito - Авито 171 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 26 1
L’Oreal 36 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
Finn Flare 21 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Татфондбанк 69 1
Аэрофлот 496 1
Росгосстрах 184 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
Правительство РФ 2226 2
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Правительство Краснодарского края 12 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 1
Администрация Президента РФ 274 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 16
3G - Стандарт мобильной связи 3835 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 2
ARM64 - Архитектура процессора 1023 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
ИТ-аудит 75 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 2
ИТ-аутсорсинг 685 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
Безопасный город 348 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Google Android 10752 8
Apple iOS 5744 6
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 4
Apple - App Store 2199 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Linux OS 4386 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple Pay 385 3
Linux - Debian GNU 277 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
МТС Мобильная библиотека 32 2
Symbian OS 803 2
Microsoft Office 2004 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
Omnicomm Online 55 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
Microsoft Exchange Server 211 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
LanCloud Cloud Office 11 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 117 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 46 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Smart Notebook 34 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
DonorSearch 2 1
Ковалев Дмитрий 30 5
Коваль Валерий 38 3
Сысоев Александр 18 2
Емельянов Станислав 62 2
Лукошков Дмитрий 29 2
Колпаков Антон 44 2
Солодухин Константин 94 2
Соколов Дмитрий 45 2
Страх Александр 31 2
Кунис Григорий 7 2
Ципорин Павел 51 2
Красильников Антон 3 1
Коробов Максим 7 1
Пальчун Кирилл 47 1
Юсупов Ренат 76 1
Широкий Денис 19 1
Гальперин Сергей 2 1
Саенко Мария 3 1
Гармаш Вера 2 1
Шубин Андрей 3 1
Золотарев Андрей 5 1
Булатова Наталья 2 1
Комарова Наталья 4 1
Исмаилов Руслан 6 1
Медведев Дмитрий 1437 1
Телицына Евгения 1 1
Забозлаев Алексей 2 1
Лантух Владислав 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Белинский Антон 5 1
Леликов Дмитрий 4 1
Клименко Алексей 12 1
Третьяк Константин 34 1
Ерин Сергей 14 1
Щапов Олег 24 1
Карпов Алексей 21 1
Катаев Алексей 5 1
Ардамин Алексей 2 1
Корепанов Алексей 3 1
Тихомиров Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 76
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 68
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 66
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 62
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 51
Россия - Нижневартовск 113 46
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 45
Россия - СФО - Новосибирск 2037 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 38
Россия - УФО - Курганская область - Курган 152 36
Россия - ПФО - Казань 1548 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 35
Россия - Ханты-Мансийск 123 35
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 31
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 29
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 28
Россия - Магнитогорск 152 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 27
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 26
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 25
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 24
Россия - УФО - Свердловская область 822 23
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 22
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 22
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 21
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 21
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 21
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 21
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 20
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 20
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 20
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 19
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 19
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 19
Россия - УФО - Тюменская область 597 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
Русский язык 1028 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 50 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 1
Космодром Байконур 99 1
Великая Отечественная война 130 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 3
СТВ - СургутИнформТВ 3 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
НТВ - Телекомпания 170 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Радио России - радиостанция 33 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
CNews Analytics 2006 2
IDC - International Data Corporation 2797 1
TelecomDaily ИАА 112 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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