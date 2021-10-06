Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ХМАО-Югра
Сургутский район
Сургут
Публикаций - 199, упоминаний - 278
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
|Ковалев Дмитрий 30 5
|Коваль Валерий 38 3
|Сысоев Александр 18 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Лукошков Дмитрий 29 2
|Колпаков Антон 44 2
|Солодухин Константин 94 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Страх Александр 31 2
|Кунис Григорий 7 2
|Ципорин Павел 51 2
|Красильников Антон 3 1
|Коробов Максим 7 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Юсупов Ренат 76 1
|Широкий Денис 19 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Саенко Мария 3 1
|Гармаш Вера 2 1
|Шубин Андрей 3 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Булатова Наталья 2 1
|Комарова Наталья 4 1
|Исмаилов Руслан 6 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Телицына Евгения 1 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Лантух Владислав 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Белинский Антон 5 1
|Леликов Дмитрий 4 1
|Клименко Алексей 12 1
|Третьяк Константин 34 1
|Ерин Сергей 14 1
|Щапов Олег 24 1
|Карпов Алексей 21 1
|Катаев Алексей 5 1
|Ардамин Алексей 2 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Тихомиров Александр 2 1
|CNews Analytics 2006 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786308, в очереди разбора - 689984.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786308, в очереди разбора - 689984.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru