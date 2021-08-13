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РЭЦ
Российский экспортный центр


13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix 2
02.03.2021 «Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии 6
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
26.11.2020 Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 2
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 5
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 4
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google» 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 2
20.07.2020 Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков 1
19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 2
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
25.11.2019 Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустили платформу для бизнеса «Развивай.РФ» 1
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта 1
16.09.2019 «Сенсор-Тех» представила российские разработки для инвалидов 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 11
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 4
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 2
20.12.2018 Экспортеры ИТ-услуг добились от властей налоговых льгот 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
03.12.2018 eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта» 2
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 2
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 5

Публикаций - 55, упоминаний - 108

РЭЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
InfoWatch - Инфовотч 613 6
Microsoft Corporation 11127 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
SAS Institute 596 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
АйТи 752 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Информзащита 423 2
Ланит ГК 1159 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
SAP SE 3216 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Код Безопасности 365 1
Dialog - Диалог 33 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
РК-Телеком 5 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Acronis - Акронис 364 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
DZ Systems 10 1
Сервионика - Servionica 164 1
MobileIron 18 1
3data - 3дата 32 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Qtech - Кьютэк 96 1
IQ One - Икан 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
eBay Inc 531 2
Почта России ПАО 1574 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
МСП банк 24 2
Sistema Asia 2 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
En+ Group 17 1
Газфонд НПФ 4 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Prostor Capital 28 1
Waarde Capital 7 1
Venture Capital Bank 2 1
Лидер УК 15 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Бином 16 1
Runa Capital 153 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Leta Capital 42 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Правительство РФ 2207 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 5
Президент Российской Федерации 1441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 3
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Сахалинской области 19 1
ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Мониторинговый центр ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций курской области 1 1
Администрация Смоленской области 19 1
Администрация Курской области 13 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Правительство Ставропольского края 23 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Правительство Орловской области 15 1
Enterprise Singapore 3 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
Правительство Иркутской области 2 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Отечественная модель классификации типов ЦОД 1 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Электроника 63 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
MobilityLab WorksPad 36 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
SAP Ariba 71 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Microsoft Word 348 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
VMware AirWatch 40 1
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 3 1
eBay Retail Revival 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
RoboETF 3 1
Развивай.РФ 3 1
СКБ Контур - Контур.Призма 2 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
MobilityLab MobileSputnik 22 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Apple macOS 930 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1946 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Путин Владимир 1828 4
Касперская Наталья 197 4
Мишустин Михаил 302 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Никифоров Николай 1126 3
Рейман Леонид 413 2
Теплов Олег 17 2
Макаров Валентин 112 2
Мамонов Михаил 24 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Орлик Сергей 66 2
Филатов Андрей 99 2
Короваев Марат 2 2
Каем Кирилл 16 2
Носков Константин 201 2
Михайлик Алексей 2 2
Чеботарев Александр 1 1
Бырдин Алексей 21 1
Сурков Владислав 59 1
Кретов Илья 11 1
Кожевников Алексей 24 1
Ефимов Александр 7 1
Танцюра Кристина 9 1
Сапетко Алексей 1 1
Слепнев Андрей 2 1
Чигирёв Алексей 1 1
Иноземцева Екатерина 1 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Коновалов Олег 11 1
Фомин Олег 1 1
Самоукин Сергей 7 1
Родионов Павел 2 1
Шадрин Артем 2 1
Ухлинов Леонид 48 1
Никитина Алисия 1 1
Илия Димитров 7 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Иванов Егор 17 1
Червяков Александр 1 1
Михалик Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Ближний Восток 1475 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Европа 3774 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Казахстан - Республика 2641 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Краснодарский край 915 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Россия - Сочи 913 2
Япония 2802 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Орловская область 134 1
Европа Центральная 106 1
Персидский залив 45 1
Кувейт 51 1
Россия - Лыткарино 30 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Россия - Республика Алтай 687 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1991 4
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
IndEx Forum - Форум развития промышленного экспорта 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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