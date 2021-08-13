Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РЭЦ
Российский экспортный центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 108
РЭЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 4
|Касперская Наталья 197 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Рейман Леонид 413 2
|Теплов Олег 17 2
|Макаров Валентин 112 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Орлик Сергей 66 2
|Филатов Андрей 99 2
|Короваев Марат 2 2
|Каем Кирилл 16 2
|Носков Константин 201 2
|Михайлик Алексей 2 2
|Чеботарев Александр 1 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Сурков Владислав 59 1
|Кретов Илья 11 1
|Кожевников Алексей 24 1
|Ефимов Александр 7 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Сапетко Алексей 1 1
|Слепнев Андрей 2 1
|Чигирёв Алексей 1 1
|Иноземцева Екатерина 1 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Коновалов Олег 11 1
|Фомин Олег 1 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Родионов Павел 2 1
|Шадрин Артем 2 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Никитина Алисия 1 1
|Илия Димитров 7 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Иванов Егор 17 1
|Червяков Александр 1 1
|Михалик Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 4
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru