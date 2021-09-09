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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wargaming World of Tanks
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 132, упоминаний - 245
Wargaming World of Tanks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Олехнович Алексей 2 2
|Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
|Хващевский Максим 1 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Тероев Михаил 1 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Артемьев Олег 2 1
|Кононенко Олег 1 1
|Живица Иван 2 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Мирошниченко Даниил 2 1
|Jerabek Milos - Йержабек Милош 1 1
|Нетылёв Константин 1 1
|Мизулина Екатерина 8 1
|Мизулина Елена 16 1
|Жихарев Роман 1 1
|Шурыгин Михаил 4 1
|Черменин Артем 6 1
|Петровских Алексей 1 1
|Корнышев Алексей 1 1
|Бобко Александр 1 1
|Кулин Филипп 39 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Дуров Павел 216 1
|Добродеев Борис 83 1
|Мылицын Роман 79 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Решетин Олег 38 1
|Климарев Михаил 46 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Башкин Александр 8 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Морозов Алексей 27 1
|Овчинин Алексей 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 18
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|PornHub 23 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru