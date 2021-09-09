Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Wargaming World of Tanks


09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
05.02.2021 World of Tanks появится в Steam 5
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 2
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 2
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 2
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
17.10.2019 G-Core Labs открыла QA-центр для тестирования игр 1
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 4
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2
18.02.2019 Самые необычные игрушки на радиоуправлении: выбор Zoom 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 3
28.12.2018 Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям 2
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
13.06.2018 Самые компактные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 2
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов 1
24.04.2018 Ноутбуки: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
20.03.2018 World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры 8
12.10.2017 Обзор ноутбука MacBook Pro 15'' в версии 2017 года 5
29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 2
14.09.2017 World of tanks вышли в дополненную реальность 3
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
14.07.2017 Обзор игрового компьютера HP Omen X 3
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров 1
20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 3
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1

Публикаций - 132, упоминаний - 245

Wargaming World of Tanks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Nvidia Corp 2019 15
Wargaming 90 11
Apple Inc - Эппл Рус 7701 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
Microsoft Corporation 11077 6
Lenovo Group 1636 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
G-Core Labs 64 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Intel Corporation 4175 3
Fortnite 47 2
EA - Electronic Arts 908 2
Samsung Electronics 5666 2
Acer Group 1363 2
SAP SE 3212 2
Google LLC 7148 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Facebook 3765 2
Epic Games 87 1
EA Sports 50 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Harman Kardon 165 1
App Annie 73 1
PUBG Corporation 23 1
Zhaoxin 9 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Netris - Нетрис 46 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
HTC Russia/CIS/Baltics 1 1
Белтелеком 34 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
Obsidian Entertainment 73 1
HP Inc. 2909 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Юнистрим - Unistream 167 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Мортон 16 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Larnabel Ventures 3 1
Uber 257 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Pandao 21 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Вертолеты России 114 1
Яндекс.Такси 271 1
О2О Delivery club 153 1
ESforce 22 1
AliExpress 275 1
Marshall Capital Partners 63 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Uber Technologies 258 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 11
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Nvidia GeForce GTX 2062 18
Microsoft Windows 10 6635 15
Google Android 10751 10
Wargaming World of Warships 31 8
Microsoft Windows 8 1228 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 7
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 132 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 4
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 4
Linux OS 4257 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 4
Apple macOS 925 4
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Nvidia GeForce GT 154 3
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 3
Apple iOS 5742 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Wargaming World of Warplanes 33 3
Microsoft DirectX 327 3
Microsoft Windows 853 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 2
WhatsApp Messenger 654 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple macOS X 901 2
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 2
Олехнович Алексей 2 2
Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
Хващевский Максим 1 1
Рудковский Михаил 7 1
Тероев Михаил 1 1
Сергеев Михаил 31 1
Артемьев Олег 2 1
Кононенко Олег 1 1
Живица Иван 2 1
Гуцериев Саид 10 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Jerabek Milos - Йержабек Милош 1 1
Нетылёв Константин 1 1
Мизулина Екатерина 8 1
Мизулина Елена 16 1
Жихарев Роман 1 1
Шурыгин Михаил 4 1
Черменин Артем 6 1
Петровских Алексей 1 1
Корнышев Алексей 1 1
Бобко Александр 1 1
Кулин Филипп 39 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Дуров Павел 216 1
Добродеев Борис 83 1
Мылицын Роман 79 1
Осеевский Михаил 221 1
Вайнер Всеволод 24 1
Гуцериев Михаил 107 1
Решетин Олег 38 1
Климарев Михаил 46 1
Щеголев Игорь 676 1
Меньшов Кирилл 72 1
Гришин Дмитрий 148 1
Добкин Аркадий 54 1
Башкин Александр 8 1
Лукашенко Александр 41 1
Морозов Алексей 27 1
Овчинин Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Германия - Федеративная Республика 3633 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Япония 2780 6
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - Хабаровск 622 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Беларусь - Минск 327 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Украина 3365 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Абакан 94 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Китай - Шанхай 244 1
США - Санта-Клара 72 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Керчь 35 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Австралия - Сидней 53 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Сингапур - Республика 808 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Русский язык 982 1
F2P - Free-to-play 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 18
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Wikipedia - Википедия 276 1
Tom’s Hardware 86 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
PornHub 23 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
Superdata 9 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Warface PvP League 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще