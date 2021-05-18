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SAP SuccessFactors


18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников 5
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP 2
27.04.2021 SAP совершенствует решения по работе с персоналом для удобного возвращения сотрудников в офис 2
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors 3
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб 3
10.03.2021 Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group 1
04.02.2021 Microsoft аносировала Viva – новую платформу для вовлечения и взаимодействия сотрудников 1
29.01.2021 Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP 1
07.10.2020 Школа «Летово» будет развивать таланты и формировать преемственность среди учителей в облаке SAP 3
18.09.2020 «Лаборатория Касперского» улучшит механизмы обратной связи с сотрудниками с помощью SAP 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК 1
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 6
18.05.2020 «ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors 2
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» 4
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 1
21.04.2020 Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
10.03.2020 «Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP 3
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 1
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 2
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе» 1
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит» 1
16.09.2019 МегаФон автоматизировал HR-процессы c помощью облачного решения 2
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
15.05.2019 SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим решением в области рекрутмента в отчете IDC 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP 5
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 2
06.02.2019 SAP Enable Now упростит переход к интеллектуальному предприятию 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors 3
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 1
05.10.2018 SAP представила обновленную версию Data Hub 1

Публикаций - 110, упоминаний - 195

SAP SuccessFactors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 94
SAP CIS - САП СНГ 754 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 12
Microsoft Corporation 11095 9
ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 9 8
Ланит - Норбит - Norbit 203 7
Oracle Corporation 3350 7
Ланит ГК 1157 6
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 7 6
Salesforce.com 273 5
Qualtrics 20 5
SAP Services CIS 12 4
Accenture - Аксенчер 532 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 4
HEC 20 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
ServiceNow 49 3
Wargaming 90 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 3
3748 3
OpenText 160 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Крок 1220 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
WorkDay 16 2
Cisco Systems 2040 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Biocad - Биокад 38 2
IBM 3544 2
Custis 73 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
Riverbed Technology 103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 7
Decathlon - Декатлон 22 4
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 4
PepsiCo - Пепсико 95 4
Уралхим ОХК АО 43 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Альфа-Банк 1125 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Северсталь ПАО 204 2
ФосАгро 54 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Мегаполис ТК 88 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
BMW 250 2
Открытие ФК 538 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Manchester City - Манчестер Сити - Футбольный клуб 9 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Uber 257 1
Porsche 36 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
British Airways - British Midland International 39 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Мортон 16 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
Big Data - Большие данные 1136 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Безопасный город 347 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 13 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
SAP Ariba 71 31
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 25
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 17
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 15
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 10
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 8
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 8
SAP Fieldglass 8 8
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 8
SAP Concur 23 7
SAP Fiori 40 7
SAP SuccessFactors Employee Central 10 7
Microsoft Azure 1171 6
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 6
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 6
SAP Leonardo 24 6
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 5
SAP Business Suite 65 4
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 4
Microsoft Office 365 769 4
SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 4 4
SAP App Center 9 3
SAP JAM 8 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
SAP S/4HANA Finance 15 3
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 2
Wargaming World of Tanks 132 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
Apple - App Store 2198 2
Java - Язык программирования 1177 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 2
SAP Business One - SAP B1 58 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
SAP Mobile Platform 28 2
Microsoft Teams 214 2
Microsoft Skype 1469 2
Шарак Андрей 42 14
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 9
Петунин Алексей 58 8
Парменова Наталия 62 7
Tomb Greg - Томб Грег 5 5
Красюков Дмитрий 43 5
Филатов Андрей 99 4
Орехов Вячеслав 41 4
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 4
Чехонин Антон 60 3
Рябов Максим 7 3
Горяйнов Андрей 44 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 3
Сплат-Косметика - Splat 12 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Востриков Юрий 19 2
Осеевский Михаил 221 2
Никитин Сергей 32 2
Чупина Юлия 3 2
Шипов Алексей 2 2
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
Ананьева Татьяна 8 1
Исанин Антон 28 1
Устинов Никита 2 1
Гонтарев Павел 69 1
Митюков Андрей 5 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Румянцев Антон 46 1
Величко Александр 1 1
Нуралиев Борис 204 1
Марчева Ирина 4 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Руденко Дмитрий 25 1
Захаров Павел 54 1
Захир Максим 19 1
Платонов Михаил 38 1
Бондарь Юрий 11 1
Реймер Денис 49 1
Семеновская Елена 28 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Франция - Французская Республика 2126 4
Индия - Республика 2173 4
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Украина 3372 3
Бразилия - Федеративная Республика 1127 3
Ближний Восток 1473 3
Австралия - Австралийский Союз 1126 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
США - Чикаго 127 2
Казахстан - Республика 2632 2
Африка 1489 2
Испания - Королевство 1255 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Канада 1304 2
Нидерланды 975 2
Европа 3759 2
Северная Африка 94 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Япония 2788 2
Россия - Белгородская область 367 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Ижевск 306 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Беларусь - Минск 327 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Россия - Магаданская область 228 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ящик Пандоры 31 1
SAP Best Practices 2 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
NYT - The New York Times 509 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 2720 6
Forrester Research 386 3
Gartner 2192 2
Fortune Global 500 161 1
Fortune 100 48 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Microsoft Learn 3 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
SAP Value Award 5 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP TechEd 8 1
SAP Sapphire Now 6 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
Создано именных указателей - 46354.
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