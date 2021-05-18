Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP SuccessFactors
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 110, упоминаний - 195
SAP SuccessFactors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
|Шарак Андрей 42 14
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 9
|Петунин Алексей 58 8
|Парменова Наталия 62 7
|Tomb Greg - Томб Грег 5 5
|Красюков Дмитрий 43 5
|Филатов Андрей 99 4
|Орехов Вячеслав 41 4
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 4
|Чехонин Антон 60 3
|Рябов Максим 7 3
|Горяйнов Андрей 44 3
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 3
|Сплат-Косметика - Splat 12 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
|Востриков Юрий 19 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Никитин Сергей 32 2
|Чупина Юлия 3 2
|Шипов Алексей 2 2
|Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
|Ананьева Татьяна 8 1
|Исанин Антон 28 1
|Устинов Никита 2 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Митюков Андрей 5 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Румянцев Антон 46 1
|Величко Александр 1 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Марчева Ирина 4 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Захаров Павел 54 1
|Захир Максим 19 1
|Платонов Михаил 38 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Реймер Денис 49 1
|Семеновская Елена 28 1
|Хасис Лев 96 1
|NYT - The New York Times 509 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763179, в очереди разбора - 666867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru