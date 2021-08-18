Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия 24
телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 92
Россия 24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Путин Владимир 1826 6
|Волин Алексей 113 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Левин Леонид 83 2
|Шадаев Максут 384 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Миллер Алексей 13 1
|Широких Александр 4 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Зыков Владимир 2 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Косачев Антон 4 1
|Златопольский Антон 18 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Ежов Сергей 12 1
|Бельская Яна 9 1
|Седов Владимир 11 1
|Кучин Сергей 22 1
|Холодов Алексей 11 1
|Данилов Алексей 5 1
|Гинцбург Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Соколов Алексей 121 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Матвиенко Валентина 59 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Порошенко Петр 17 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Климарев Михаил 46 1
|Таврин Иван 83 1
|Комаров Алексей 6 1
|Жаров Александр 165 1
|Галицкий Александр 82 1
|Савельев Виталий 36 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Сурков Владислав 59 1
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
|Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
|Инфоурок - Образовательный проект 2 1
|Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru