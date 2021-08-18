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Россия 24
телеканал


18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
10.11.2020 Придуман новый способ отъема денег у россиян в Сети 1
03.11.2020 ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим» 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
09.02.2018 «Мегафон» обеспечил передачу сигнала ГТРК «Липецк» 2
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 1
25.09.2017 Власти договорились с операторами: Роуминг в России исчезнет до конца 2017 года 1
28.08.2017 В России запретят «обычным людям» покупать криптовалюту 1
07.07.2017 Скандально известного главу «Почты России» сменил выходец из Минэкономразвития 1
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре 1
31.05.2017 Администрация Президента спорит с Минкомсвязи из-за ограничений мессенджеров в России 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
14.03.2017 YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег 1
28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba 2
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
28.03.2016 Mail.Ru Group с помощью «TNS Россия» синхронизирует рекламу в интернете и на ТВ 1
27.01.2016 Власти разрешили «Триколор ТВ» показывать бесплатные каналы за деньги 1
29.10.2015 Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК 1
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 1
17.09.2015 В госведомствах Украины запретили «Касперского» и «Доктора Веб» 1
15.09.2015 «Билайн» сократит тысячи сотрудников 1
04.09.2015 Минкомсвязь России публикует новый перечень бесплатных общедоступных телеканалов 2
07.08.2015 В строящемся при космодроме «Восточный» городе теперь доступна связь от «МегаФона» 1
16.07.2015 Аскар Туганбаев назначен директором по развитию «Крибрум» 1
14.07.2015 Глава «Мегафона» призвал отрегулировать в России Skype и WhatsApp 1

Публикаций - 86, упоминаний - 92

Россия 24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
VK - Mail.ru Group 2484 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Yandex - Яндекс 4101 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Samsung Electronics 5686 2
ОТР 135 2
НТВ-Плюс 174 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Сравни.ру 7 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Google LLC 7158 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Синтерра - Synterra 565 1
Галактика центр 4 1
SPB TV 43 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Xiaomi 904 1
Microsoft Corporation 11110 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Мобильное электронное образование 12 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Нетология - Netology 30 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МаксимаТелеком 102 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Telegram Group 702 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Парус 203 1
Аскон - Ascon 174 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Uber 257 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Tesla Motors 241 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Uber Technologies 258 1
DST Global 165 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЯКласс 19 1
ЦИАН - CIAN 39 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Газпром инвестхолдинг 3 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AliExpress 275 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 523 1
Aviasales - Jetradar 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1574 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
YouDo 27 1
Альфа-Банк 1126 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Президент Украины 14 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Website - Вебсайт 117 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 6
Symbian OS 778 5
Google Android 10751 4
Nokia N - серия 243 2
Google Picasa Web Albums 119 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Samsung Electronics Bada 171 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
ВГТРК Смотрим 14 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС ТВ 37 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ICQ 499 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Superjob 172 1
Путин Владимир 1826 6
Волин Алексей 113 5
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Левин Леонид 83 2
Шадаев Максут 384 2
Дворкович Аркадий 169 2
Миллер Алексей 13 1
Широких Александр 4 1
Прохоров Алексей 4 1
Мурашко Михаил 6 1
Зыков Владимир 2 1
Зеленский Владимир 12 1
Косачев Антон 4 1
Златопольский Антон 18 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Ежов Сергей 12 1
Бельская Яна 9 1
Седов Владимир 11 1
Кучин Сергей 22 1
Холодов Алексей 11 1
Данилов Алексей 5 1
Гинцбург Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Соколов Алексей 121 1
Мишустин Михаил 302 1
Матвиенко Валентина 59 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Голикова Татьяна 39 1
Порошенко Петр 17 1
Кузнецов Александр 75 1
Климарев Михаил 46 1
Таврин Иван 83 1
Комаров Алексей 6 1
Жаров Александр 165 1
Галицкий Александр 82 1
Савельев Виталий 36 1
Махновский Кирилл 18 1
Сурков Владислав 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
Украина 3374 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Япония 2792 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Европа 3766 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Красноярский край - Канск 22 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа Западная 615 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Минусинск 25 1
Россия - Ачинск 35 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Севастополь 420 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Алтай 686 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 59 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 10
НТВ - Телекомпания 164 8
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
ТНТ - Телеканал 94 7
Пятый канал - Телеканал 38 6
Рен ТВ - телеканал 48 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
Пятница - Телеканал 20 4
Вести FM - Вести ФМ 12 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Муз ТВ - Телеканал 12 3
Радио России - радиостанция 31 3
Россия К - телеканал 9 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
Россия Культура - телеканал 9 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Россия-1 - телеканал 20 2
РИА Новости 654 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Юность - радиостанция 14 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Российская газета 92 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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