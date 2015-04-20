Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия европейская часть Восточная Европа
Публикаций - 227, упоминаний - 235
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 47 6
|Никифоров Николай 1147 5
|Путин Владимир 2492 5
|Лысаков Сергей 7 3
|Макаров Александр 37 3
|Пехтерев Сергей 42 3
|Самохин Дмитрий 7 2
|Орлов Николай 11 2
|Филиппов Владимир 26 2
|Измайлов Юрий 15 2
|Ставропольцев Сергей 9 2
|Айбашева Анна 97 2
|Ходорковский Михаил 40 2
|Крылов Валерий 15 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Солодухин Константин 113 2
|Коновалов Дмитрий 2 1
|Киричек Алексей 66 1
|Зенкин Денис 262 1
|Карпачев Александр 23 1
|Квицинский Виктор 2 1
|Марченко Игорь 12 1
|Шамсаил Саралиев 7 1
|Задорожный Богдан 5 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Медведев Дмитрий 1595 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Иванов Сергей 359 1
|Егоров Юрий 1 1
|Некрасова Ольга 1 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Гусинский Владимир 16 1
|Исаев Алексей 12 1
|Симаков Олег 110 1
|Кирьянова Александра 53 1
|Шувалов Игорь 67 1
|Гудилин Олег 28 1
|Духовницкий Олег 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru