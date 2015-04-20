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Россия европейская часть Восточная Европа



20.04.2015 «ВымпелКом» внедряет новую региональную структуру в европейской части России
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России
20.04.2011 «ВымпелКом» расширил собственную магистральную сеть в европейской части России и Сибири
22.02.2011 «ВымпелКом» увеличил пропускную способность магистральной сети в европейской части России до 120 Гбит/с
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России
28.02.2003 ФГУП "Космическая связь" перевело пакет телепрограмм для Европейской части России в цифровой формат
14.12.2000 В Рунете больше всего покупают жители Европейской части России

Публикаций - 227, упоминаний - 235

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 460 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 258 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 10
Eutelsat 139 9
Scanex - Сканэкс 239 8
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 300 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 560 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1857 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 4
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 50 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 4
Ростелеком - Связьинвест 1697 4
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 97 4
Rambler Group - Рамблер ГК 801 4
Siemens AG - Siemens Group 2273 4
ZyXEL Communications 277 3
Huawei 3112 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
Рикор Холдинг - Rikor 87 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 3
5593 3
1С-ИжТиСи 4999 3
Stack Group - Стек Групп 123 3
Transas - Транзас ГК 134 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 3
Oracle Corporation 5923 3
Ericsson 2697 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 63 3
GeoEye 85 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 3
1С-Битрикс - Bitrix 5350 3
Синтерра - Synterra 781 3
Microsoft Corporation 22125 3
Cisco Systems 4694 3
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 8
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 6
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 2
X5 Group - Перекрёсток 298 2
X5 Group - Пятёрочка 297 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 163 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 949 2
Boeing 953 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
ТНК-ВР Холдинг 240 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 2
Транснефть 223 2
РЖД - Российские железные дороги 1419 2
Airbus Defence and Space - EADS 148 2
X5 Group 668 2
ГПБ - Газпромбанк 825 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 136 1
Верный - Торговая сеть 62 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
Royal Dutch Shell - Шелл 142 1
Airbus Group 202 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
Алроса АК 116 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 219 1
Лукойл Информ 75 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 58 1
Уралсиб Банк 469 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 1
Почта России ПАО 1831 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 15 1
Northrop Grumman 200 1
Синтез 93 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 40 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7707 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1286 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1916 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 3
Правительство РФ 7245 3
МКС - Международная космическая станция 1396 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8292 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 2
Федеральное казначейство России 1190 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 685 2
Президент Российской Федерации 3197 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3036 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2191 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 625 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Правительство Москвы 1520 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 110 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2097 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1008 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 109 1
Счётная палата РФ 585 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 817 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
Руссофт - Russoft 363 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1868 1
TIA - Telecommunications Industry Association 67 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32628 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15997 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6765 10
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 509 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6980 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 694 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5518 8
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10304 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10784 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3087 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3062 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3220 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9070 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5121 4
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 137 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2132 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1419 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 988 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 866 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 253 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2570 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 529 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1107 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6401 3
ИТ-аутсорсинг 866 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1375 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1320 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3061 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8403 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 812 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1756 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3873 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2098 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3964 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 665 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 553 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1054 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 324 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 273 30
Rambler Карты 30 9
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 8
Космодром Байконур 1025 8
Космическая связь - Экспресс-АТ - российский спутник связи 25 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 5
ЭОС Дело СЭД 2152 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5197 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 133 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 33 3
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 2
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 380 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 2
Microsoft Windows 1978 2
NASA Landsat 52 2
Microsoft Exchange 1183 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 895 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1636 2
Microsoft Office 3203 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 17 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 110 2
Microsoft SQL Server 1408 2
Google Maps - Карты Google 632 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 135 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 765 1
Nokia 7610 31 1
Apple iOS 6315 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 221 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 426 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Т1 Мультикарта 151 1
iDecide Documents 19 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 50 1
Прохоров Юрий 47 6
Никифоров Николай 1147 5
Путин Владимир 2492 5
Лысаков Сергей 7 3
Макаров Александр 37 3
Пехтерев Сергей 42 3
Самохин Дмитрий 7 2
Орлов Николай 11 2
Филиппов Владимир 26 2
Измайлов Юрий 15 2
Ставропольцев Сергей 9 2
Айбашева Анна 97 2
Ходорковский Михаил 40 2
Крылов Валерий 15 2
Рейман Леонид 1009 2
Щеголев Игорь 685 2
Солодухин Константин 113 2
Коновалов Дмитрий 2 1
Киричек Алексей 66 1
Зенкин Денис 262 1
Карпачев Александр 23 1
Квицинский Виктор 2 1
Марченко Игорь 12 1
Шамсаил Саралиев 7 1
Задорожный Богдан 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
Никифорова Светлана 33 1
Медведев Дмитрий 1595 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Иванов Сергей 359 1
Егоров Юрий 1 1
Некрасова Ольга 1 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Гусинский Владимир 16 1
Исаев Алексей 12 1
Симаков Олег 110 1
Кирьянова Александра 53 1
Шувалов Игорь 67 1
Гудилин Олег 28 1
Духовницкий Олег 91 1
Россия - Российская федерация - РФ 102876 206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32226 77
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2050 40
Россия - Сибирь 1455 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2100 35
Европа 10341 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11997 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5120 21
Земля - планета Солнечной системы 6997 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12328 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12709 17
Украина 5935 16
Ближний Восток 2530 15
Африка - Африканский регион 2779 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12652 13
Германия - Федеративная Республика 8355 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1989 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 12
Индия - Республика 4182 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11007 12
Россия - СФО - Новосибирск 3178 10
Россия - ПФО - Казань 1971 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 903 10
Россия - Западная Сибирь 193 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2618 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 9
Африка Северная 190 9
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 730 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 779 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1000 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 327 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 655 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 978 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1900 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 7
Казахстан - Республика 4389 7
Канада 3124 7
Турция - Турецкая республика 1594 6
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 8
Русский язык 4065 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3693 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7188 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6863 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 934 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 585 2
КПД - Коэффициент полезного действия 164 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6469 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 221 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2475 2
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 613 2
Мошенничество 899 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 449 1
Золотое кольцо России 8 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 210 1
Абонентская база 884 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 911 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1305 1
Информационное общество - Государственная программа 1162 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Английский язык 648 1
Физика - область естествознания 678 1
Астероид 67 1
Войны в Ираке 128 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2349 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2360 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1953 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1127 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2857 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 892 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 159 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 132 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 154 1
Экономический эффект 593 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 579 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 346 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 286 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 2
Радио России - радиостанция 45 2
Комсомольская Правда - Газета 58 1
ТВ-Новости АНО 5 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Юность - радиостанция 26 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 65 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Радио Свобода - радиостанция 39 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 717 1
РИА Новости 758 1
Forbes - Форбс 576 1
S&P - Standard and Poor’s 468 2
IDC - International Data Corporation 4587 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2948 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Research and Markets 22 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 1
Moody's Investors Service 135 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 3
РАН - Российская академия наук 1293 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 593 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 208 2
Columbia University - Колумбийский университет 141 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 53 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 113 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 1
University of Toronto - Университет Торонто 94 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 32 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 1
Австралийский астробиологический центр - Australian Centre for Astrobiology 1 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 88 1
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 37 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 215 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 295 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 568 1
CNews AWARDS - награда 343 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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