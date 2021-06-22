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22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
09.06.2017 Не вырубишь топором: для чего лесному хозяйству информационная система 1
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 1
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту 1
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию 1
25.12.2014 Алексей Фролов - Ценность ИТ-продукта – не в «железе», а в опыте его создателей 1
05.11.2014 Строители оставили сотни тысяч абонентов «Билайна» без связи 1
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 1
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1
12.05.2014 «АйДесайд»: Мы знаем, что должно быть на планшете руководителя 1
17.03.2014 В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения 1
21.05.2013 «Триколор ТВ» запускает «Детский» пакет телеканалов 1
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 1
28.02.2013 Немцы недовольны размером оплаты за общественное ТВ 1
25.02.2013 Шувалов поручил «узаконить» стартап из Татарстана 1
08.11.2012 В России для розыска и возврата угнанных автомобилей начали использовать технологию радиопеленгации 1
29.09.2012 Зачем России 13-летний американский спутник? 1
21.09.2012 «Триколор ТВ» запускает в коммерческую эксплуатацию услугу «Кинозалы «Триколор ТВ» 1
14.06.2012 BBC начала тестовое вещание олимпийских спутниковых телеканалов 1
29.05.2012 Korean Broadcasting System выпускает серию программ в 3D 1
28.02.2012 ГПКС совместно с зарубежными партнерами предоставит дополнительный спутниковый ресурс для работы систем видеонаблюдения на выборах 1
30.05.2011 Интернет-ритейлер «Ютинет.ру» свяжет онлайн-сервисы с ERP-системой 1
26.05.2011 Tele2 планирует разместить в России облигации на $1 млрд 1
25.05.2011 Погасить кредиты «Русь-Банка» можно через платежные системы Qiwi, «Город» и «Золотая Корона» 1
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России 1
14.03.2011 Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс» 2
21.02.2011 «Рамблер-Карты» сообщают о пробках в 87 городах России 1
31.01.2011 «Синтерра» обеспечила для вещателей полный цикл вывода телеканалов на спутник Intelsat-17 1
07.10.2010 «Синтерра Медиа» начала оказывать услуги по доставке программ региональных телеканалов для вещания через спутник 1
12.08.2010 Аномальное состояние лесов увеличивает опасность пожаров 1
23.03.2009 «Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» 1
29.01.2009 Чеченское телевидение стало межконтинентальным 1
19.12.2008 Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 1
06.08.2008 Циклон, накрывший Москву: вид из космоса 1
31.07.2008 Завтра в Сибири и Азии будет наблюдаться полное солнечное затмение 1
29.10.2007 «Транзас» оснастит судоходные танкеры 1
30.08.2007 Американский спутник-долгожитель канул в вечность 1
28.08.2007 Началась полная фаза лунного затмения 1
27.08.2007 Тень Земли приближается к Луне 1

Публикаций - 73, упоминаний - 76

России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 366 15
Scanex - Сканэкс 238 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8489 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6169 4
Eutelsat 133 4
Синтерра - Synterra 743 3
Transas - Транзас ГК 132 3
НТВ-Плюс 250 3
GeoEye 83 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7438 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7724 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
Акадо Телеком - Комкор 775 2
Lenovo Motorola 3318 2
Siemens AG - Сименс Россия 2220 2
Ericsson 2266 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
Cisco Systems 4618 2
Ciena 197 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Google LLC 9372 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 94 1
AdAstra - АдАстра 3 1
SAP SE 4357 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Omron 53 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3727 1
Nortel Networks 1269 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1090 1
Армада - РБК софт 654 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 17 1
UNIM - United medicine 6 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 1
iDecide - АйДесайд 26 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2205 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 3
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Евросеть Техмаркет 70 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 92 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 14 1
MODIS 49 1
Ant Financial Services Group 5 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Почта России ПАО 1760 1
Татэнерго 37 1
Ford 350 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 282 1
Евросеть 1342 1
Qiwi 787 1
ГПБ - Газпромбанк 787 1
Связной ГК 1082 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1839 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 4
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1991 2
Правительство РФ 2620 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 704 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 2
Президент Российской Федерации 1703 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 80 1
Федеральное казначейство России 860 1
Администрация Президента РФ 321 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 590 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1940 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
Счётная палата РФ 554 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 871 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2710 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2003 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 234 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12149 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12090 3
3G - Стандарт мобильной связи 5058 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4178 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10037 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 45 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 672 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 583 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 45 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 61 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
PTT - Push-to-talk 69 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2012 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1571 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6223 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1183 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3485 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3978 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 2
Google Maps - Карты Google 578 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
ЭОС Дело СЭД 760 2
Космодром Байконур 1004 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 2
Рослесхоз - Государственный лесной реестр 7 1
GeoEye IKONOS 95 1
AdAstra SCADA Trace Mode 4 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 43 1
iDecide Documents 9 1
ВТБ Мультикарта 148 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 524 1
НТР - Новые телеком-решения 7 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 1
Ланит LanDocs 63 1
Nokia 3310 59 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
1С:Документооборот 81 1
Alibaba Group - AliPay 66 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 105 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 182 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 198 1
Apple iOS 6173 1
Google Android 11594 1
Apple iPad 3532 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 723 1
Прохоров Юрий 47 4
Путин Владимир 2378 2
Никифоров Николай 1131 2
Палаткин Василий 3 1
Гусинский Владимир 12 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Некрасова Ольга 1 1
Егоров Юрий 1 1
Коновалов Дмитрий 2 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Айбашева Анна 91 1
Малков Артемий 10 1
Фролов Алексей 16 1
Задорожный Богдан 5 1
Шамсаил Саралиев 7 1
Марченко Игорь 12 1
Величко Алексей 1 1
Ремез Алексей 5 1
Карпачев Александр 20 1
Зенкин Денис 258 1
Шалманов Сергей 194 1
Солонин Виталий 85 1
Шувалов Игорь 67 1
Рейман Леонид 985 1
Киричек Алексей 66 1
Щеголев Игорь 684 1
Steve Jobs - Стив Джобс 976 1
Никифорова Светлана 33 1
Солодухин Константин 113 1
Иванов Сергей 337 1
Исаев Алексей 12 1
Симаков Олег 107 1
Ходорковский Михаил 22 1
Духовницкий Олег 91 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Минниханов Рустам 95 1
Чичваркин Евгений 158 1
Пехтерев Сергей 42 1
Гудилин Олег 28 1
Макаров Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 81853 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 16
Европа 7231 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 12
Россия - Сибирь 1338 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11513 10
Земля - планета Солнечной системы 6383 10
Ближний Восток 2476 8
Африка - Африканский регион 2654 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 988 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 6
Канада 2834 6
Германия - Федеративная Республика 7760 6
Индия - Республика 4055 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 5
Африка Северная 178 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10819 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 5
Турция - Турецкая республика 1468 5
Россия - Западная Сибирь 182 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 962 4
Беларусь - Белоруссия 3181 3
Северная Америка 2523 3
Израиль 1607 3
Украина 5497 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 808 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 454 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 768 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 2
Южная Корея - Республика 3241 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 393 2
Азовское море - Азовское побережье 17 2
Россия - ПФО - Казань 1875 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1979 2
Европа Восточная 2796 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1451 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 613 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 777 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1871 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4046 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
Русский язык 1648 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1485 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
НТВ - Телекомпания 275 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Радио России - радиостанция 45 1
Deutsche Welle - Телеканал 44 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2553 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
РАН - Российская академия наук 908 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 166 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 1
CNews AWARDS - награда 328 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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