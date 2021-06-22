Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
России
европейская часть
Восточная Европа
Публикаций - 73, упоминаний - 76
России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 47 4
|Путин Владимир 2378 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Палаткин Василий 3 1
|Гусинский Владимир 12 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Некрасова Ольга 1 1
|Егоров Юрий 1 1
|Коновалов Дмитрий 2 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Айбашева Анна 91 1
|Малков Артемий 10 1
|Фролов Алексей 16 1
|Задорожный Богдан 5 1
|Шамсаил Саралиев 7 1
|Марченко Игорь 12 1
|Величко Алексей 1 1
|Ремез Алексей 5 1
|Карпачев Александр 20 1
|Зенкин Денис 258 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Солонин Виталий 85 1
|Шувалов Игорь 67 1
|Рейман Леонид 985 1
|Киричек Алексей 66 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 976 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Солодухин Константин 113 1
|Иванов Сергей 337 1
|Исаев Алексей 12 1
|Симаков Олег 107 1
|Ходорковский Михаил 22 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Минниханов Рустам 95 1
|Чичваркин Евгений 158 1
|Пехтерев Сергей 42 1
|Гудилин Олег 28 1
|Макаров Александр 36 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2553 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
|S&P - Standard and Poor’s 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru