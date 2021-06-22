ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1

В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения 1

Немцы недовольны размером оплаты за общественное ТВ 1

В России для розыска и возврата угнанных автомобилей начали использовать технологию радиопеленгации 1

BBC начала тестовое вещание олимпийских спутниковых телеканалов 1

Korean Broadcasting System выпускает серию программ в 3D 1

ГПКС совместно с зарубежными партнерами предоставит дополнительный спутниковый ресурс для работы систем видеонаблюдения на выборах 1

Аномальное состояние лесов увеличивает опасность пожаров 1

Чеченское телевидение стало межконтинентальным 1

Завтра в Сибири и Азии будет наблюдаться полное солнечное затмение 1

Началась полная фаза лунного затмения 1