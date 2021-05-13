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Ренова ГК
Ренова холдинг рус


13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 2
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 3
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 3
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 4
08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов 1
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 2
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей 1
07.02.2018 Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
23.01.2018 Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге 1
22.09.2017 «МС-Технологии» модернизировала вычислительную инфраструктуру ЦОДа «КУЗОЦМ» 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 3
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 5
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40% 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 3
15.03.2017 Бежавший из России экс-глава «Билайна»: Мне не было смысла давать взятки 1
14.03.2017 Пропавший экс-глава «Билайна» нашелся и назвал журналистов «моральными уродами» 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
16.02.2017 «Хевел» запустила две новые солнечные электростанции в Оренбургской области 1
11.01.2017 «Золото Камчатки» автоматизировало работу с документами на базе Directum 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 2
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 1
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» 2
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 2
23.03.2016 Softline внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры в «Хевел» 1
24.12.2014 «Аэропорты Регионов» построили единый электронный архив строительной и проектной документации 1
17.11.2014 Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023 1
21.10.2013 «Ренова» и «ЭР-Телеком» продлили срок действия соглашения об эксклюзивных переговорах 1
16.10.2013 «Билайн» купил у собственного гендиректора Jaguar за 3,9 млн руб 2
14.10.2013 «Акадо» не продается «Эр-Телекому» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 102

Ренова ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 609 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 13
Ростелеком Связьинвест 702 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Цифра ГК 116 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ростелеком ЦентрТелеком 194 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Microsoft Corporation 11127 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
Вист Групп - Vist Group 32 3
SAP SE 3216 3
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Крок 1221 2
Theta Data Solutions 3 2
Рустелеком ТК 197 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
Акадо Екатеринбург 23 2
Укртелеком 128 1
TietoEnator 10 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Тримоб 30 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Google LLC 7161 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Ренова-Медиа 17 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Крымтелеком 41 1
Киевстар 261 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ТНК-ВР Холдинг 148 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Ренова актив 2 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 2
Газпром нефть 382 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Газпром ПАО 524 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Региональные энергетические сети 3 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
RuCom 4 1
Cosapi Mineria 1 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Химпром 5 1
СтройГазМонтаж 12 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
RPI Capital 1 1
Телемаркер 7 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Редуктор-ПМ 2 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
БТК холдинг 4 1
Российские коммунальные системы 7 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 1
Bright Capital 13 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Роснано 456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Правительство РФ 2207 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Рособоронэкспорт 34 1
Администрация Президента РФ 269 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Открытые данные - Open data 57 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 2
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Excel 436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Вексельберг Виктор 97 10
Медведев Дмитрий 1434 5
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Мацук Игорь 3 3
Богачев Игорь 172 3
Никифоров Николай 1126 3
Шамалов Кирилл 2 2
Костин Андрей 45 2
Путин Владимир 1828 2
Приданцев Сергей 82 2
Усманов Алишер 241 2
Патрушев Николай 15 2
Носков Константин 201 2
Кореш Виктор 71 2
Миллер Алексей 13 2
Брюквин Юрий 196 2
Дерипаска Олег 19 2
Золотов Виктор 7 2
Керимов Сулейман 20 2
Волож Аркадий 181 2
Клименко Герман 31 1
Ливинский Павел 10 1
Нарышкин Сергей 32 1
Евтушенков Владимир 130 1
Шувалов Игорь 64 1
Щеголев Игорь 676 1
Володин Вячеслав 62 1
Морозов Александр 16 1
Мордашов Алексей 29 1
Жаров Александр 165 1
Дворкович Аркадий 169 1
Песков Дмитрий 65 1
Беров Иван 40 1
Ротенберг Игорь 35 1
Касперский Евгений 218 1
Чемезов Сергей 121 1
Абакумов Евгений 103 1
Абызов Михаил 64 1
Шадаев Максут 384 1
Чубайс Анатолий 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
Франция - Французская Республика 2136 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 5
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Белиз 38 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Европа 3774 3
Украина 3378 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Индия - Республика 2175 2
Марокко - Королевство 75 2
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Латинская Америка 725 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Перу - Республика 96 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Архангельская область 343 1
США - Вашингтон 334 1
Румыния 344 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Forbes - Форбс 442 2
Thomson Reuters - Рейтер 1748 2
Ведомости 259 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
НТВ - Телекомпания 164 1
The Bell - Издание 34 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1991 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Technavio 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
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