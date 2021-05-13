Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ренова ГК
Ренова холдинг рус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 102
Ренова ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вексельберг Виктор 97 10
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
|Мацук Игорь 3 3
|Богачев Игорь 172 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шамалов Кирилл 2 2
|Костин Андрей 45 2
|Путин Владимир 1828 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Усманов Алишер 241 2
|Патрушев Николай 15 2
|Носков Константин 201 2
|Кореш Виктор 71 2
|Миллер Алексей 13 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Золотов Виктор 7 2
|Керимов Сулейман 20 2
|Волож Аркадий 181 2
|Клименко Герман 31 1
|Ливинский Павел 10 1
|Нарышкин Сергей 32 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Морозов Александр 16 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Жаров Александр 165 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Беров Иван 40 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Касперский Евгений 218 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Абызов Михаил 64 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|CNews Analytics 1991 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766204, в очереди разбора - 669890.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru