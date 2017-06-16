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Индексная книга CNews*
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ОПК Танк бронированная боевая машина



16.06.2017 «Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи
23.12.2010 "Мир танков" в продаже
29.03.2010 ВДВ возобновили отработку десантирования внутри боевых машин
07.06.2008 General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams
28.04.2007 Терроризм подавят тяжелыми танками
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты
04.12.2006 Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты
23.02.2000 Новые боевые машины армии США будут оснащены сетевым оборудованием

Публикаций - 341, упоминаний - 371

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Wargaming 147 25
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 19
Новый диск 954 15
Акелла 847 11
6998 9
EA - Electronic Arts 1273 8
1С-ИжТиСи 6315 8
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 7
Microsoft Corporation 23489 7
Thales Group 116 6
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 6
Gaijin Entertainment 83 6
Capcom 281 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2778 6
Google LLC 10934 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 259 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6937 5
Apple Inc 11186 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
EA DICE 160 4
Nvidia Corp 3213 4
Bohemia Interactive 90 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 3
Yandex - Яндекс 5664 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10064 3
Intel Corporation 11667 3
Комдив 23 3
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 159 3
Pioneer Corporation 421 3
Цифра ГК 2145 3
Bandai Namco Entertainment 78 3
Samsung Electronics 9726 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 30 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 333 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 265 3
LG Electronics 3538 3
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 83 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 811 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 15
Lockheed Martin 750 14
Boeing 987 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 8
BAE Systems 169 7
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 6
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 4
Восточный Банк 281 4
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 4
Точка 3796 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 4
Россети Ленэнерго 2348 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 4
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 27 3
General Dynamics 55 3
Askona Life Group - Аскона 87 3
ЦИАН - CIAN 97 3
Ренессанс Страхование 121 3
Почта Банк 348 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 3
Совкомбанк ПАО 199 3
АльфаСтрахование СГ 271 3
Альфа-Банк 1596 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 3
Уральская сталь АО 12 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Локо-Банк 56 3
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 3
Northrop Grumman 201 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 2
Лента - Сеть розничной торговли 1698 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 25 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 10 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 27
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 15
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 9
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 9
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 8
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 6
Ростех - Рособоронэкспорт 108 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1645 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 5
Президент Российской Федерации 3710 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 4
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 4
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1650 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1200 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 2
РусБренд 7 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 28
Wargaming World of Tanks 165 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 17
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 15
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УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 12
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Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 11
Microsoft Windows 2000 12674 10
Google Android 12541 10
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 123 9
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Microsoft Xbox Live 297 7
Powercom Raptor - Серия ИБП 61 7
МиГ - серия фронтовых истребителей 101 7
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 6
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Nintendo DS - игровая консоль 328 5
Intel x86 - архитектура процессора 1598 5
Apple - App Store 2597 5
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 750 5
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 20 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 5
Bohemia Interactive - Arma 49 5
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 148 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 4
Apple iPhone 6 6172 4
Acer Predator 186 4
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 20 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 164 4
Apple macOS 1710 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 4
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 72 4
Linux OS 8235 4
Арлазаров Владимир 159 4
Стругацкие (братья) 31 4
Каммерер Максим 6 4
Рахманов Максим 47 3
Воскресенский Дмитрий 4 3
Арциховский Валерий 5 3
Кривошеев Сергей 6 2
Филатов Алексей 5 2
Яранцев Андрей 3 2
Путин Владимир 2729 2
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Чичваркин Евгений 161 2
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Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
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Юдовский Сергей 4 1
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Козак Дмитрий 21 1
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Пархоменко Александр 17 1
Патока Андрей 108 1
Овчинин Алексей 3 1
Маслов Алексей 7 1
Смятских Алексей 47 1
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Земля - планета Солнечной системы 9700 44
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Франция - Французская Республика 7084 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12811 21
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 19
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Беларусь - Белоруссия 4249 14
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 11
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 10
Украина 7266 10
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 8
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Казахстан - Республика 4839 6
Колумбия - Республика 530 6
Нидерланды 3303 6
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Венесуэла - Боливарианская Республика 270 6
США - Калифорния 4665 6
Ближний Восток 2647 6
Ливан - Ливанская Республика 180 5
Италия - Итальянская Республика 4223 5
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1081 6
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