Индексная книга CNews*
ОПК Танк бронированная боевая машина
Публикаций - 341, упоминаний - 371
ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 159 4
|Стругацкие (братья) 31 4
|Каммерер Максим 6 4
|Рахманов Максим 47 3
|Воскресенский Дмитрий 4 3
|Арциховский Валерий 5 3
|Кривошеев Сергей 6 2
|Филатов Алексей 5 2
|Яранцев Андрей 3 2
|Путин Владимир 2729 2
|Зелин Александр 29 2
|Чичваркин Евгений 161 2
|Ломакин Сергей 4 2
|Михайлов Владимир 30 2
|Давыдова Татьяна 2 2
|Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
|Кузнецов Александр 93 2
|Шульман Александр 8 2
|Бутман Евгений 29 2
|Тарасова Татьяна 2 2
|Юдовский Сергей 4 1
|Петрухин Илья 1 1
|Козак Дмитрий 21 1
|Хващевский Максим 1 1
|Пархоменко Александр 17 1
|Патока Андрей 108 1
|Овчинин Алексей 3 1
|Маслов Алексей 7 1
|Смятских Алексей 47 1
|Лукашенко Александр 91 1
|Семененко Георгий 1 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Ким Александр 37 1
|Козлюк Артем 39 1
|Добровольский Дмитрий 8 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Иванов Сергей 369 1
|Кириенко Владимир 131 1
|Осеевский Михаил 273 1
|500 Startups 14327 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7457 8
|IDC - International Data Corporation 4849 2
|CNews Мишень 159 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.