МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр

Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touc

МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. В инклюзивную подборку вошел российский научн

Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. П

Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользовате