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МТС Медиа МТС KION МТС Кион онлайн-кинотеатр

МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр


30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touc
16.05.2024 В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн

Пользователям мобильного приложения Kion стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмо
02.05.2024 Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории

МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. В инклюзивную подборку вошел российский научн
03.11.2023 Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети

Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. П
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент

Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользовате
21.08.2023 Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»

Илья Бурец возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION и займется созданием «Центра креативного продюсирования». Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино. Ранее Илья Бурец зан
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах

звивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, к
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION

к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компьют
05.10.2022 МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о старте продаж флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила 4-ядерный процессор, поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести умный гаджет м
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена

МТС – это теперь еще и телевизоры Оператор связи МТС сообщил CNews о скором выпуске в России своей новой линейки умных телевизоров KION Smart TV. Это полноценный модельный ряд, состоящий на момент публикации материала из семи моделей, различающихся в первую очередь размерами и рекомендуемой стоимостью. Как сообщили CNews п
15.09.2022 МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и вы
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ

МТС сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля

13.05.2022 МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами

щая в группу МТС, развивающая IPTV, кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр Kion, сообщила о запуске нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут трансл
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов,

Публикаций - 195, упоминаний - 258

МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 180
Yandex - Яндекс 7339 17
Xiaomi 1732 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 8
Ростелеком 9700 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 7
МегаФон 8805 6
АФК Система ПАО 1797 6
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 6
Samsung Electronics 10254 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Telegram Group 1983 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Huawei 3933 4
Google LLC 11775 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Lenovo Group 2292 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 3
SPB TV 47 2
LG Electronics 3614 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Microsoft Corporation 24625 2
Cisco Systems 5114 2
Орион телеком 3 2
Парус Корпорация 552 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Apple Inc 12100 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 17
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 16
МТС Трэвел - MTS Travel 287 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
МТС Медиа 37 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 6
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 3
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 3
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Газпром ПАО 1342 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 2
Связной ГК 1369 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Cubichall 3 1
Terra Fantastica 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Казанский кремль - музейный комплекс 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Парк Зарядье 40 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 130
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 108
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Евтушенков Владимир 207 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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