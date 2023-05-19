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Здравоохранение УЗИ Ультразвуковое исследование сонография


Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.


19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. В нее добавили специальный ударопрочный че
12.12.2022 «Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы

дения устройства в эксплуатацию до его утилизации. В течение 4 лет на медтехнику действует полная гарантия, а в последующие 6 лет – холдинг гарантирует сервис и техническое обслуживание маммографов и УЗИ-сканеров. Поставку медоборудования в столичные клиники выполнила компания «Швабе-Москва» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». «Важно не просто поставить ка
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в 2021 г. отправил своим заказчикам более 450 УЗИ-сканеров – это в четыре раза больше, чем в предыдущие два года, когда с конвейера выпусти
31.01.2022 В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам

ю и магнитно-резонансную томографию, рентгенологические и ультразвуковые исследования. В частности, УЗИ сердца животным проводят с помощью новой ультразвуковой системы Philips EPIQ СVx, предназ
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО

крытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд руб. Сделки заключены
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году

количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020
01.10.2019 Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx

олеваний. Технический уровень аппарата расширяет возможности визуализации при проведении всех видов УЗИ сердца, в том числе интервенционных. Мы надеемся, что новое оборудование позволит вывести
17.09.2019 Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса

корпорации Ростех представил на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат «РуСкан 65М» – новую модель в линейке УЗИ-сканеров, которую предлагает холдинг. Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертн
19.07.2018 «Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G

«Мегафон» подключил аппарат УЗИ к сети 5G Оператор «Мегафон» показал тестовый фрагмент сотовой сети будущего, пятого поколения (5G). В частности, на стенде «Мегафона» на Moscow Urban Forum была показана телемедицинская ус
30.10.2017 УЗИ-приставка для смартфона скоро поступит в продажу

ойство Butterfly iQ, представляющее собой портативную приставку к смартфону, может заменить аппарат УЗИ и в будущем стать одним из основных приборов докторов по всему миру. В массовую продажу п
07.09.2017 Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука

Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения. К та
09.02.2011 УЗИ на мобильном телефоне

шения для ультразвукового исследования. Компания Mobisante создала специальную версию Windows Mobile-коммуникатора Toshiba TG01, на котором присутствует специальный софт и оборудование для проведения УЗИ.  Стоимость решения - 7-8 тыс. долларов.
01.12.2010 Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон

оторое может подключаться непосредственно к мобильному телефону и сетям Wi-Fi. Два года назад инженеры-компьютерщики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе объявили о создании прототипа аппарата УЗИ, который может управляться со смартфона. И вот, в этом году предсерийный образец устройства проходит сертификацию в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Масштабные продаж
23.07.2008 "Ультразвуковые" лягушки настраиваются на определенные частоты

Согласно результатам исследований, представленных международной группой ученых, так называемые «ультразвуковые» лягушки Odorrana tormota, обитающие в Китае, способны «настраивать» свои органы слуха на определенные звуковые частоты. Как считают ученые, в природе это единственный пример под
12.09.2007 Ультразвуковые устройства для стирки — техника 21 века или «лохотрон»?

совалась у своего врача-стоматолога Нины Александровны, насколько мощными являются профессиональные ультразвуковые системы для очистки зубов. Оказалось, что самый маленький очиститель емкостью

01.06.2006 Ультразвуковые изображения станут четче

атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост
01.06.2006 Ультразвуковые изображения станут четче

атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост
20.03.2001 Agilent Technologies представила первый мобильный прибор OptiGo для УЗИ в кардиологии

Компания Agilent Technologies представила на научной сессии американских врачей-кардиологов первое мобильное устройство для ультразвукового исследования (УЗИ) в кардиологической практике. Прибор под названием OptiGo является своего рода "визуальным стетоскопом", поскольку позволяет врачу зрительно наблюдать сокращения сердца пациента при помощи


Публикаций - 190, упоминаний - 215

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1530 15
Philips 2058 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2883 14
Samsung Electronics 9833 11
5nine Software 1836 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10303 9
Microsoft Corporation 23754 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 8
IBM - International Business Machines Corp 9258 8
Apple Inc 11378 7
Google LLC 11123 7
Canon 1382 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1355 7
Sony 6494 7
LG Electronics 3554 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 202 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7223 5
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 44 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 408 5
HP Inc. 5586 5
Agfa Gevaert 65 5
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 5
ДОК 777 4
Konica Minolta 390 4
Qualcomm Technologies 1733 4
Oracle Corporation 6394 4
Xiaomi 1377 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6415 4
Intel Corporation 11747 3
Huawei 3584 3
Toshiba Corporation 2902 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 3
Mobisante 4 3
Nikon 612 3
Siemens AG - Siemens Group 2555 3
Siemens AG - Сименс Россия 420 3
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 3
Amazon Inc - Amazon.com 2838 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 382 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2549 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6708 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6316 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 5
Dyson 113 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6104 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 4
Kärcher - Karcher - Керхер 69 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 3
Daikin 45 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 106 3
Связной ГК 1351 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
eBay Inc 1603 2
Лента - Сеть розничной торговли 1782 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 266 2
Tesla Motors 354 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 124 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 14 2
BMW Group 415 2
Beurer - Бойрер 17 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 52 2
Miele - Миле 134 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 397 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 116 1
РЖД - Российские железные дороги 1672 1
LinkedIn 593 1
Фармстандарт АО 37 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Jaguar Cars 124 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 350 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 1
LEGO 227 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1902 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18472 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2547 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4660 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 7
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9578 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1553 4
Президент Российской Федерации 3822 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 3
Правительство Москвы 2095 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Федеральное собрание Российской Федерации 286 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 142 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 622 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 2
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РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 139 2
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 329 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 95 1
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ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 137 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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Германия - Берлин 705 4
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 711 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8584 88
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25046 35
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3841 33
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1778 20
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43178 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21281 10
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 2
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 38 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
British Science Association - Британская научная ассоциация - Британские учёные 5 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 193 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 28 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 12 1
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 4 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 56 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 689 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
РАН - Российская академия наук 1819 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
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Московский Политех - Московский политехнический университет 44 1
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