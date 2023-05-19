Здравоохранение УЗИ Ультразвуковое исследование сонография

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. В нее добавили специальный ударопрочный че

«Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы дения устройства в эксплуатацию до его утилизации. В течение 4 лет на медтехнику действует полная гарантия, а в последующие 6 лет – холдинг гарантирует сервис и техническое обслуживание маммографов и УЗИ-сканеров. Поставку медоборудования в столичные клиники выполнила компания «Швабе-Москва» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». «Важно не просто поставить ка

«Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в 2021 г. отправил своим заказчикам более 450 УЗИ-сканеров – это в четыре раза больше, чем в предыдущие два года, когда с конвейера выпусти

В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам ю и магнитно-резонансную томографию, рентгенологические и ультразвуковые исследования. В частности, УЗИ сердца животным проводят с помощью новой ультразвуковой системы Philips EPIQ СVx, предназ

Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО крытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд руб. Сделки заключены

Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020

Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx олеваний. Технический уровень аппарата расширяет возможности визуализации при проведении всех видов УЗИ сердца, в том числе интервенционных. Мы надеемся, что новое оборудование позволит вывести

Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса корпорации Ростех представил на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат «РуСкан 65М» – новую модель в линейке УЗИ-сканеров, которую предлагает холдинг. Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертн

«Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G «Мегафон» подключил аппарат УЗИ к сети 5G Оператор «Мегафон» показал тестовый фрагмент сотовой сети будущего, пятого поколения (5G). В частности, на стенде «Мегафона» на Moscow Urban Forum была показана телемедицинская ус

УЗИ-приставка для смартфона скоро поступит в продажу ойство Butterfly iQ, представляющее собой портативную приставку к смартфону, может заменить аппарат УЗИ и в будущем стать одним из основных приборов докторов по всему миру. В массовую продажу п

Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения. К та

УЗИ на мобильном телефоне шения для ультразвукового исследования. Компания Mobisante создала специальную версию Windows Mobile-коммуникатора Toshiba TG01, на котором присутствует специальный софт и оборудование для проведения УЗИ. Стоимость решения - 7-8 тыс. долларов.

Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон оторое может подключаться непосредственно к мобильному телефону и сетям Wi-Fi. Два года назад инженеры-компьютерщики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе объявили о создании прототипа аппарата УЗИ, который может управляться со смартфона. И вот, в этом году предсерийный образец устройства проходит сертификацию в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Масштабные продаж

"Ультразвуковые" лягушки настраиваются на определенные частоты Согласно результатам исследований, представленных международной группой ученых, так называемые «ультразвуковые» лягушки Odorrana tormota, обитающие в Китае, способны «настраивать» свои органы слуха на определенные звуковые частоты. Как считают ученые, в природе это единственный пример под

Ультразвуковые устройства для стирки — техника 21 века или «лохотрон»? совалась у своего врача-стоматолога Нины Александровны, насколько мощными являются профессиональные ультразвуковые системы для очистки зубов. Оказалось, что самый маленький очиститель емкостью

Ультразвуковые изображения станут четче атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост

Ультразвуковые изображения станут четче атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост