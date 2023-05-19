Здравоохранение УЗИ Ультразвуковое исследование сонография
Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.
|19.05.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. В нее добавили специальный ударопрочный че
|12.12.2022
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«Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы
дения устройства в эксплуатацию до его утилизации. В течение 4 лет на медтехнику действует полная гарантия, а в последующие 6 лет – холдинг гарантирует сервис и техническое обслуживание маммографов и УЗИ-сканеров. Поставку медоборудования в столичные клиники выполнила компания «Швабе-Москва» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». «Важно не просто поставить ка
|11.02.2022
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«Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в 2021 г. отправил своим заказчикам более 450 УЗИ-сканеров – это в четыре раза больше, чем в предыдущие два года, когда с конвейера выпусти
|31.01.2022
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В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам
ю и магнитно-резонансную томографию, рентгенологические и ультразвуковые исследования. В частности, УЗИ сердца животным проводят с помощью новой ультразвуковой системы Philips EPIQ СVx, предназ
|20.11.2020
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Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО
крытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд руб. Сделки заключены
|09.06.2020
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Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году
количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020
|01.10.2019
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Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx
олеваний. Технический уровень аппарата расширяет возможности визуализации при проведении всех видов УЗИ сердца, в том числе интервенционных. Мы надеемся, что новое оборудование позволит вывести
|17.09.2019
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Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса
корпорации Ростех представил на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат «РуСкан 65М» – новую модель в линейке УЗИ-сканеров, которую предлагает холдинг. Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертн
|19.07.2018
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«Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G
«Мегафон» подключил аппарат УЗИ к сети 5G Оператор «Мегафон» показал тестовый фрагмент сотовой сети будущего, пятого поколения (5G). В частности, на стенде «Мегафона» на Moscow Urban Forum была показана телемедицинская ус
|30.10.2017
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УЗИ-приставка для смартфона скоро поступит в продажу
ойство Butterfly iQ, представляющее собой портативную приставку к смартфону, может заменить аппарат УЗИ и в будущем стать одним из основных приборов докторов по всему миру. В массовую продажу п
|07.09.2017
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Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука
Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения. К та
|09.02.2011
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УЗИ на мобильном телефоне
шения для ультразвукового исследования. Компания Mobisante создала специальную версию Windows Mobile-коммуникатора Toshiba TG01, на котором присутствует специальный софт и оборудование для проведения УЗИ. Стоимость решения - 7-8 тыс. долларов.
|01.12.2010
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Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон
оторое может подключаться непосредственно к мобильному телефону и сетям Wi-Fi. Два года назад инженеры-компьютерщики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе объявили о создании прототипа аппарата УЗИ, который может управляться со смартфона. И вот, в этом году предсерийный образец устройства проходит сертификацию в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Масштабные продаж
|23.07.2008
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"Ультразвуковые" лягушки настраиваются на определенные частоты
Согласно результатам исследований, представленных международной группой ученых, так называемые «ультразвуковые» лягушки Odorrana tormota, обитающие в Китае, способны «настраивать» свои органы слуха на определенные звуковые частоты. Как считают ученые, в природе это единственный пример под
|12.09.2007
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Ультразвуковые устройства для стирки — техника 21 века или «лохотрон»?
совалась у своего врача-стоматолога Нины Александровны, насколько мощными являются профессиональные ультразвуковые системы для очистки зубов. Оказалось, что самый маленький очиститель емкостью
|01.06.2006
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Ультразвуковые изображения станут четче
атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост
|01.06.2006
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Ультразвуковые изображения станут четче
атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост
|20.03.2001
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Agilent Technologies представила первый мобильный прибор OptiGo для УЗИ в кардиологии
Компания Agilent Technologies представила на научной сессии американских врачей-кардиологов первое мобильное устройство для ультразвукового исследования (УЗИ) в кардиологической практике. Прибор под названием OptiGo является своего рода "визуальным стетоскопом", поскольку позволяет врачу зрительно наблюдать сокращения сердца пациента при помощи
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