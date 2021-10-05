Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Гарда Технологии


05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 3
07.09.2021 В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор 1
19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке 2
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 4
15.09.2020 Российские корпорации получили новый способ автоматизации информационной и экономической безопасности 1
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 3
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений 3
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 2
08.04.2020 Система «Гарда Монитор» научилась выявлять аномальное поведение устройств в сети 1
26.03.2020 Как адаптировать ИБ-системы компании к удаленной работе сотрудников 1
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» 1
21.02.2020 Комплекс «Периметр» для защиты от DDoS-атак получил сертификат ФСТЭК 2
17.01.2020 «Ростелеком» обновил защиту клиентов от DDoS-атак 2
16.01.2020 «Ростелеком» обновил ПАК «Периметр» в инфраструктуре защиты клиентов от DDoS-атак 2
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 2
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 2
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 2
23.12.2019 «Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С» 1
11.12.2019 «Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет» 1
10.12.2019 «Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews 2
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
16.10.2019 Гео-кластер внедрен в архитектуру DLP-решения «Гарда Предприятие» 1
12.09.2019 «Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес» 1
31.07.2019 «Гарда технологии» обновила аппаратно-программный комплекс «Периметр» 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 1
24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
13.02.2019 Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла независимую экспертную оценку по требованиям стандарта PCI DSS 1
21.11.2018 «Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика» 1
08.11.2018 «Ростелеком» отразил DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.ru 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 3
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 3

Публикаций - 38, упоминаний - 60

Гарда Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 20
Arbor Networks 32 4
Teradata 166 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Oracle Corporation 3374 3
Check Point Software Technologies 448 2
МФИ Софт 103 2
Информзащита 425 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
3799 2
Softline - Софтлайн 1481 2
InfoWatch - Инфовотч 616 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Системный софт - SysSoft 124 1
RRC 67 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Эшелон НПО 56 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Конфидент 56 1
Google LLC 7198 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Синтерра - Synterra 573 1
Анкад - Ancud 21 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Дагомыс Телеком - Dtel.ru 2 1
Доверенная среда 8 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
VMware 1832 1
SAP SE 3228 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Ланит ГК 1164 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Крок 1223 1
Уралсиб Банк 390 3
CyberPlat - КиберПлат 205 3
Marshall Capital Partners 63 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
Renault - Рено Россия 88 1
АвтоВАЗ 119 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
МВД РФ Управление К 38 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 415 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство РФ 2209 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 271 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 9
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 4
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
DAM - Database Firewall - Системы защиты баз данных 2 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
BitTorent - протокол для обмена файлами 3 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 77 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
UDP - User Datagram Protocol 85 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
Website - Вебсайт 118 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 11 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
Smurf-атака - вариант DDoS-атаки 3 1
S7Comm 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Гарда БД 26 12
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 8
Гарда Предприятие - DLP-система 16 6
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 4
Microsoft SQL Server 799 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
Apache Hive - система управления базами данных 37 3
Гарда Аналитика 3 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
IBM DB2 151 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
IBM Netezza 16 3
Embarcadero Interbase 14 3
МегаФон Антивзлом 5 2
Apache Cassandra 31 2
Apache Hadoop 339 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Apple macOS 935 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 102 1
Check Point SandBlast 25 1
S-Terra Юнит 2 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Linux OS 4288 1
Dassault Systemes - SolidWorks 60 1
Autodesk AutoCAD 180 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Google Android 10752 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Apple iOS 5742 1
Apache Spark 63 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Жуков Роман 5 5
Пономарёв Владимир 10 4
Мирошников Борис 30 3
Сапунов Алексей 30 3
Добрушский Сергей 4 3
Фефелов Владислав 9 1
Ухлинов Леонид 48 1
Лосев Артем 2 1
Пыслару Аркадий 4 1
Богданов Валентин 7 1
Борисов Алексей 16 1
Мелешко Сергей 1 1
Заречнев Сергей 4 1
Шкарин Антон 1 1
Гродзенский Яков 9 1
Заикин Андрей 16 1
Алексеев Олег 17 1
Захаров Павел 54 1
Дягилев Василий 83 1
Парфентьев Алексей 33 1
Рустамов Рустам 169 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Барнаул 363 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Бельгия - Королевство 402 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Цензура - Свобода слово 1 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 284 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
IDC - International Data Corporation 2738 1
CNews Analytics 1992 1
Forbes Insights 14 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще