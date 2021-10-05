Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гарда Технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 60
Гарда Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уралсиб Банк 390 3
|CyberPlat - КиберПлат 205 3
|Marshall Capital Partners 63 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
|Renault - Рено Россия 88 1
|АвтоВАЗ 119 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
|Жуков Роман 5 5
|Пономарёв Владимир 10 4
|Мирошников Борис 30 3
|Сапунов Алексей 30 3
|Добрушский Сергей 4 3
|Фефелов Владислав 9 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Лосев Артем 2 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Богданов Валентин 7 1
|Борисов Алексей 16 1
|Мелешко Сергей 1 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Шкарин Антон 1 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Заикин Андрей 16 1
|Алексеев Олег 17 1
|Захаров Павел 54 1
|Дягилев Василий 83 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 284 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru