на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГС-инвест
Avanpost
Аванпост
Компания Аванпост - российский разработчик систем идентификации и управления доступом. Аванпост работает на рынке информационных технологий с 2007 года. Все решения разработаны с учетом требований законодательства РФ (№152ФЗ, СТО БР ИББС, нормативные документы ФСТЭК и ФСБ, PCI DSS), входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Решения Аванпост работают и как самостоятельные продукты, так и легко интегрируются в единый программный комплекс, позволяя компаниям-заказчикам автоматизировать все процессы, связанные с контролем и управлением доступом.
ГС-инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Конусов Андрей 83 34
|Санин Александр 14 13
|Губка Олег 10 9
|Чачава Александр 78 5
|Грудинин Дмитрий 5 5
|Путин Владимир 2461 3
|Григорьева Евгения 57 3
|Андреев Валерий 23 3
|Малявкин Александр 23 3
|Щукин Валерий 5 3
|Богомолов Андрей 20 3
|Мацоцкий Сергей 171 3
|Сизоненко Григорий 27 3
|Гриценко Андрей 3 2
|Козырев Алексей 274 2
|Василевский Дмитрий 2 2
|Волков Александр 26 2
|Ведехин Игорь 27 2
|Крохин Алексей 5 1
|Сильченко Никита 6 1
|Гришанова Ирина 26 1
|Котов Александр 8 1
|Кукушкин Александр 3 1
|Моносов Александр 8 1
|Решетков Александр 5 1
|Новиков Яков 6 1
|Максимов Юрий 19 1
|Львов Андрей 1 1
|Векилов Тимур 28 1
|Мартиросов Давид 12 1
|Исайченко Дмитрий 11 1
|Ларькин Максим 26 1
|Степанов Константин 4 1
|Суханов Сергей 5 1
|Андрианов Иван 11 1
|Барбаянов Дмитрий 11 1
|Белов Юрий 12 1
|Альперович Михаил 13 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Ермолаева Анна 6 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 711 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 822 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 3
|Gartner 3265 3
|Медиалогия 47 2
|Forrester Research 800 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
|TAdviser Report 6 1
|IHS Infonetics Research 90 1
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru