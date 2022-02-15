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ГС-инвест
Avanpost
Аванпост

ГС-инвест - Avanpost - Аванпост

Компания Аванпост - российский разработчик систем идентификации и управления доступом. Аванпост работает на рынке информационных технологий с 2007 года. Все решения разработаны с учетом требований законодательства РФ (№152ФЗ, СТО БР ИББС, нормативные документы ФСТЭК и ФСБ, PCI DSS), входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России. Решения Аванпост работают и как самостоятельные продукты, так и легко интегрируются в единый программный комплекс, позволяя компаниям-заказчикам автоматизировать все процессы, связанные с контролем и управлением доступом.


15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
28.12.2021 Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI
02.12.2021 Система Avanpost PKI поддерживает работу со всеми типами ключевых носителей ФОРОС
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn
14.10.2021 БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange
30.09.2021 Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО
22.07.2020 «Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост»
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России»
04.10.2018 Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса
12.04.2018 «Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO
12.10.2016 Обновлен конструктор бизнес-процессов в системе Avanpost IDM 5.0
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО
03.08.2016 Новый модуль управления заявками Avanpost IDM 5.0 позволяет оперативно реагировать на индивидуальные запросы
05.07.2016 «Аванпост» и «Открытые Технологии» стали партнерами
29.06.2016 Вышел новый релиз системы Avanpost IDM
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ»
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS»
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка

Публикаций - 104, упоминаний - 295

ГС-инвест упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 3658 14
Microsoft Corporation 22012 10
IBM - International Business Machines Corp 8811 8
Leta Group 261 8
5500 7
Oracle Corporation 5893 7
1С-ИжТиСи 4907 7
InfoWatch - Инфовотч 827 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 142 6
Google LLC 9822 5
Maykor - Мэйкор 265 5
Крипто-ПРО 293 5
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 5
SAP SE 4415 4
VMware 1993 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7916 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 4
Softline - Софтлайн 1828 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 3
Check Point Software Technologies 690 3
Дамаск 32 3
HP Inc. 5239 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 88 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1401 3
Cisco Systems 4677 3
АйТи 1124 3
NVision Group - Энвижн Груп 658 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1537 3
Сервионика - Servionica 165 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 484 2
Айтеко - iTeco 894 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 263 2
МойСклад - Логнекс 92 2
Diasoft - Диасофт 520 2
Trend Micro 565 2
Астерос - Asteros 602 2
Базальт СПО 228 2
РСХБ - Россельхозбанк 221 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 3
ГПБ - Газпромбанк 815 3
Почта России ПАО 1825 2
МКБ - Московский кредитный банк 302 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 47 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 2
Северсталь ПАО 288 2
Croyton 5 1
ПриватБанк 188 1
uBank 21 1
СПЧ - Совет по правам человека 18 1
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 5 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Связной Банк 87 1
ЯКласс 19 1
Ростех - Вертолеты России - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 19 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 1
Мосводоканал 51 1
UMA - United Music Agency 31 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 134 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 245 1
МТС банк 265 1
Национальный банк Траст 123 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 103 1
РусГидро ПАО 195 1
GFG - Lamoda 87 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Почта Банк 310 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1646 1
Visa International 1672 1
РЖД - Российские железные дороги 1399 1
Восточный Банк 199 1
Ростех - Вертолеты России 128 1
РВК - Российская венчурная компания 517 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7562 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 4
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 505 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1818 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 66 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 2
Роснано 626 2
Федеральное казначейство России 1139 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 71 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 1
Верховный суд Российской Федерации 626 1
ФНС РФ - ЦУБИ ЦУБИ - Центр управления безопасностью информации 1 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 380 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 70 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 107 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 1
Правительство РФ 6983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 213 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12503 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7416 27
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 147 25
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 135 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3245 17
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 145 16
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 44 8
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 38 6
ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 13 6
Reverse Proxy - функциональность обратного прокси-сервера 8 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 574 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1165 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2625 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2979 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6137 5
Масштабируемость - Scalability 1265 5
Тонкий клиент - Thin client 155 5
CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 8 5
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 20 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1124 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 511 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 4
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 139 4
WAM - Web Access Management 18 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 513 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 272 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2382 3
СЗИ - Средства защиты информации 170 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1348 3
ИТ-аутсорсинг 866 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 76 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 830 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 650 2
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 22 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4130 2
ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 21 20
ГС-инвест - Avanpost PKI 17 17
Linux OS 7438 12
ГС-инвест - Avanpost Web SSO 12 12
ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager 11 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 998 10
Microsoft Windows 10 11199 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 749 6
ГС-инвест - Avanpost SSO 6 6
Google Android 11655 6
HPE ArcSight 58 4
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 26 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 606 4
Новые облачные технологии - МойОфис 335 3
Avanpost Workflow 3 3
Microsoft Windows 1901 3
Apple iOS 6285 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 3
Aladdin JaCarta 167 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 689 2
Microsoft Office 3180 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 197 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 172 2
Oracle Java - язык программирования 2501 2
Linux - Debian GNU 325 2
Microsoft SQL Server 1404 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 567 1
Microsoft Outlook 1229 1
Microsoft Windows XP 2379 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5996 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 234 1
Microsoft Windows 7 1762 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1693 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 62 1
НЦПР МСВСфера 24 1
Конусов Андрей 83 34
Санин Александр 14 13
Губка Олег 10 9
Чачава Александр 78 5
Грудинин Дмитрий 5 5
Путин Владимир 2461 3
Григорьева Евгения 57 3
Андреев Валерий 23 3
Малявкин Александр 23 3
Щукин Валерий 5 3
Богомолов Андрей 20 3
Мацоцкий Сергей 171 3
Сизоненко Григорий 27 3
Гриценко Андрей 3 2
Козырев Алексей 274 2
Василевский Дмитрий 2 2
Волков Александр 26 2
Ведехин Игорь 27 2
Крохин Алексей 5 1
Сильченко Никита 6 1
Гришанова Ирина 26 1
Котов Александр 8 1
Кукушкин Александр 3 1
Моносов Александр 8 1
Решетков Александр 5 1
Новиков Яков 6 1
Максимов Юрий 19 1
Львов Андрей 1 1
Векилов Тимур 28 1
Мартиросов Давид 12 1
Исайченко Дмитрий 11 1
Ларькин Максим 26 1
Степанов Константин 4 1
Суханов Сергей 5 1
Андрианов Иван 11 1
Барбаянов Дмитрий 11 1
Белов Юрий 12 1
Альперович Михаил 13 1
Плотникова Наталья 8 1
Ермолаева Анна 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 101148 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31737 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44275 10
Казахстан - Республика 4364 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2522 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 405 3
Россия - ЦФО - Калужская область 746 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 552 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 3
Россия - СФО - Новосибирск 3146 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11921 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12398 3
Украина 5842 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 2
Европа Западная 1324 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1165 2
Беларусь - Белоруссия 3345 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 2
Америка Латинская 1390 2
Латвия - Латвийская Республика 683 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 320 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 645 1
Саудовская Аравия - Королевство 487 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 873 1
Германия - Бавария - Мюнхен 408 1
Грузия 1036 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 634 1
Беларусь - Минск 535 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 327 1
Великобритания - Виргинские Острова 162 1
Америка Южная 676 1
Россия - ПФО - Казань 1915 1
Казахстан - Алматы 477 1
Европа Центральная 255 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 101 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 1
Армения - Ереван 133 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5816 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1362 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 4
Мертвые души 31 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
Госзаказчик - Государственный заказчик 31 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 920 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 433 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5125 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 248 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 646 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 213 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2084 1
Банковский сектор экономики 1105 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 131 1
Венчурные инвестиции 139 1
Федеральное законодательство 1060 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 711 1
Коммерсантъ - Издательский дом 822 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 3
Gartner 3265 3
Медиалогия 47 2
Forrester Research 800 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
TAdviser Report 6 1
IHS Infonetics Research 90 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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