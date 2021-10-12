Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TelecomDaily ИАА
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 143
TelecomDaily ИАА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 150 6
|Морошкин Александр 106 5
|Махновский Кирилл 18 4
|Кузьменко Валерия 58 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Путин Владимир 1826 2
|Дмитриев Александр 21 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Шадаев Максут 384 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Павлов Александр 20 1
|Пашков-Орлов Алексей 1 1
|Натекин Алексей 4 1
|Федоров Евгений 6 1
|Асланян Сергей 75 1
|Туманов Олег 11 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Назаров Алексей 69 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Собянин Сергей 211 1
|Рябченков Денис 13 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Мариничев Дмитрий 21 1
|Попов Андрей 72 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Горбатько Александр 90 1
|Богуславский Леонид 25 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Бегтин Иван 48 1
|Любимов Олег 16 1
|Анохин Сергей 40 1
|CNews Analytics 1990 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru