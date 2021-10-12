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TelecomDaily ИАА


12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 2
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 2
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
12.05.2020 «Ростелеком» обслуживает максимальное число камер видеонаблюдения для юридических лиц 2
19.09.2019 Selectel представил программу конференции Selectel TechDay 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 3
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 2
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 2
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 2
16.05.2018 Чистый долг «Ростелекома» растет в два раза быстрее выручки 1
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 2
11.12.2017 Фиксированная связь или IP-телефония: что выбрать 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда 3
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов 2
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 1
01.12.2016 «Мегафон» запустил 4G-интернет еще в 10 населённых пунктах Ростовской области 1
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise 1
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве 1
27.05.2016 Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
30.10.2014 Каждая вторая компания использует SaaS на общекорпоративном уровне 1
25.07.2014 Количество абонентов проводного ШПД в России превысило 28 млн 2

Публикаций - 112, упоминаний - 143

TelecomDaily ИАА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 30
Samsung Electronics 5677 8
Акадо Телеком - Комкор 609 8
Microsoft Corporation 11095 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 5
VK - Mail.ru Group 2483 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Ростелеком Связьинвест 697 3
Intel Corporation 4180 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
IBM 3544 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Синтерра - Synterra 565 2
SAP SE 3215 2
Комстар Регионы 89 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Cisco Systems 2040 1
InfoWatch - Инфовотч 611 1
LG Electronics 1853 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Viasat 60 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Actility 5 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Google LLC 7154 1
Ростелеком ЦентрТелеком 192 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Tiger Global 18 1
Mubadala Capital 8 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
The North Face 4 1
Nike 87 1
Lego 84 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1125 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
О2О Холдинг 43 1
Алроса АК 81 1
Visa International 1346 1
re:Store 106 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 253 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 1
Правительство РФ 2205 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 5
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 5
Google Android 10751 3
Microsoft SQL Server 795 2
Apple iPhone 3 383 2
Apple iTunes Store 571 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Samsung Galaxy 345 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Java - Язык программирования 1177 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Speedtest by Ookla 32 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Telegram - Мессенджер 80 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Яндекс.Маркет 439 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Apple iPhone 11 152 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Кусков Денис 150 6
Морошкин Александр 106 5
Махновский Кирилл 18 4
Кузьменко Валерия 58 3
Осеевский Михаил 221 2
Путин Владимир 1826 2
Дмитриев Александр 21 1
Дорохина Юлия 42 1
Шадаев Максут 384 1
Григорьева Евгения 57 1
Павлов Александр 20 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Натекин Алексей 4 1
Федоров Евгений 6 1
Асланян Сергей 75 1
Туманов Олег 11 1
Алимов Дмитрий 4 1
Назаров Алексей 69 1
Кириенко Владимир 38 1
Собянин Сергей 211 1
Рябченков Денис 13 1
Кузяев Андрей 59 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Попов Андрей 72 1
Кузнецов Александр 75 1
Горбатько Александр 90 1
Богуславский Леонид 25 1
Гавриченков Артем 8 1
Бегтин Иван 48 1
Любимов Олег 16 1
Анохин Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 8
Европа 3759 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Украина 3372 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 4
Индия - Республика 2173 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Томск 450 2
Малайзия 341 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Казахстан - Республика 2632 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Пермь 739 1
Япония 2788 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - Воронеж 690 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - Новосибирская область 815 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Русский язык 983 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Абонентская база 9 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 2
Ведомости 259 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Bloomberg 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
CNews Analytics 1990 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Selectel TechDay 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
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