Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Schneider Electric
APC
American Power Conversion
Публикаций - 380, упоминаний - 532
Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацкевич Дмитрий 20 5
|Каменский Игорь 5 5
|Петров Петр 8 4
|Звонов Илья 12 4
|Соловьев Владимир 102 3
|Мизиева Анна 7 3
|Лосев Сергей 44 3
|Солодовников Алексей 17 3
|Белик Сергей 15 3
|Соловьев Алексей 65 3
|Козлов Михаил 167 3
|Иванов Максим 6 3
|Леушев Андрей 69 3
|Жуковский Юрий 6 3
|Смелянский Руслан 23 3
|Калинин Александр 121 2
|Басистый Дмитрий 4 2
|Юхневич Леонид 27 2
|Письменский Олег 7 2
|Мартынюк Александр 8 2
|Васин Василий 33 2
|Харитонов Николай 6 2
|Дьячков Виктор 30 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Широких Алексей 71 2
|Солодовников Денис 80 2
|Воробьев Андрей 148 2
|Федорина Мария 4 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Вишняков Дмитрий 3 2
|Гузаиров Айдар 23 2
|Клочков Сергей 6 2
|Семеновская Елена 41 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Калина Роман 61 1
|Соколов Александр 33 1
|Гаврилов Юрий 13 1
|Павлов Андрей 33 1
|Никонова Ирина 1 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru