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Schneider Electric
APC
American Power Conversion

Schneider Electric - APC - American Power Conversion


17.05.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS BV для нестабильных электросетей
15.05.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП APC Easy UPS серии BV
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
12.02.2015 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest PM
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
23.07.2014 В России стартовали продажи нового бюджетного ИБП от APC by Schneider Electric
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России
13.04.2012 APC by Schneider Electric выводит на российский рынок услугу комплексной оценки центров обработки данных
03.06.2011 APC by Schneider Electric начинает выпуск ИБП MGE Galaxy 300 для малых и средних предприятий
12.05.2011 APC by Schneider Electric займется строительством центров обработки данных «под ключ»
23.11.2010 APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа
11.08.2010 APC by Schneider Electric создает новое бизнес-подразделение — Data Center Software
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева
12.05.2010 Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру
09.04.2010 APC пополнила линейку монтажных шкафов моделью NetShelter SX Networking
17.02.2010 APC анонсировала контейнерный вариант мобильного модульного ЦОД IBM
28.09.2009 APC by Schneider Electric представил трёхфазный ИБП для средних и крупных ЦОД
12.08.2009 APC представляет новые системы охлаждения для ЦОД и компьютерных помещений
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат
01.06.2009 Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco
27.05.2009 APC выпустила новое поколение средств мониторинга NetBotz
18.05.2009 APC и Microsoft представили совместное решение для управления ЦОД
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central
16.04.2009 APC by Schneider Electric развивает бизнес а России и странах СНГ: новые назначения
11.11.2008 Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела»
26.08.2008 APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ
01.08.2008 APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность»
24.07.2008 APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД
14.07.2008 APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети»
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan
02.06.2008 APC пополнила линейку ИБП
01.04.2008 APC представила новые модели ИБП
21.02.2007 APC создал инфраструктуру ЦОД для «Топ-Книги»
30.10.2006 Французская Schneider покупает American Power Conversion за $6,1 млрд.
21.08.2006 APC завершил проект в Новосибирском академическом театре оперы и балета
28.03.2006 APC выпустила решение рекордной мощности
29.07.2005 APC объявила финансовые результаты 2 квартала 2005 года
18.07.2005 APC и "Внешторгбанк" стали партнерами
29.06.2005 APC решает вопросы высокой энергоплотности и охлаждения

Публикаций - 380, упоминаний - 532

Schneider Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4678 79
Microsoft Corporation 22015 77
IBM - International Business Machines Corp 8811 73
Schneider Electric 482 67
HP Inc. 5240 65
HP - Hewlett-Packard 3583 49
Intel Corporation 11016 49
Dell EMC 4654 37
Oracle Corporation 5893 35
Xerox 1082 31
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 30
Samsung Electronics 9140 29
HP 3Com 658 29
NEC 1731 27
HP Compaq Computer Corp 1901 26
Seiko Epson Corporation 855 26
Canon 1329 23
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 18
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 462 18
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 39 18
Oracle - Sun Microsystems 2173 17
AMD - Advanced Micro Devices 3550 17
Mustek Systems 78 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2539 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 16
Lexmark 281 16
LG Electronics 3259 16
SAP SE 4415 16
Citrix Systems 731 15
Powercom - Пауэрком 57 15
Айтеко - iTeco 894 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 14
Siemens AG - Siemens Group 2269 14
Fujitsu 1880 13
Астерос - Asteros 602 13
ViewSonic 298 13
Rittal 49 13
Sony 6085 13
VMware 1993 13
Крок - Croc 1589 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5023 10
Открытие ФК 2003 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 6
Белый Ветер 340 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 41 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
Газпром ПАО 870 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 81 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 3
ПСБ - Промсвязьбанк 657 3
AHConferences 53 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
АвтоВАЗ 161 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 3
Балтика - Пивоваренная компания 147 2
Интер РАО ПАО 282 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 2
Башнефть ПАО АНК 114 2
ФосАгро 71 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 272 2
Евросеть Техмаркет 76 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 26 2
McDonald’s - Макдоналдс 183 2
ТПП Самарская - Торгово-промышленная палата Самарской области 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 2
Норникель - Норильский никель 277 2
РЖД - Российские железные дороги 1400 2
UPS 101 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 2
Восточный Банк 199 2
Техномаш НПО 14 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 209 2
РЕСО-Гарантия 18 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Роснефть РН-Юганскнефтегаз 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2088 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7567 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2911 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 4
Федеральное казначейство России 1140 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 3
Правительство Москвы 1480 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 3
ПФР Региональные отделения 45 3
Счётная палата РФ 579 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1818 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 2
Петербургский метрополитен ГУП 70 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
ПФР Департамент информационных технологий 126 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
Мосгортранс ГУП 86 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
Президент Российской Федерации 3003 1
Правительство РФ 6986 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел 94 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 4
TIA - Telecommunications Industry Association 66 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
Руссофт - Russoft 353 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12506 77
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2626 62
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 129 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2813 15
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1732 12
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 11
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 287 10
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Schneider Electric Uniflair BREF 13 2
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Россия - Российская федерация - РФ 101163 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31742 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12239 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44278 34
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Европа 9824 27
Россия - СФО - Новосибирск 3146 26
Казахстан - Республика 4365 19
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Ближний Восток 2525 16
Россия - ПФО - Казань 1915 15
Франция - Французская Республика 5391 14
Того - Тоголезская Республика 8093 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 13
Европа Восточная 2892 13
Германия - Федеративная Республика 8226 12
Азия - Азиатский регион 3486 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2150 10
Америка Латинская 1390 10
Беларусь - Белоруссия 3347 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 8
Америка 1946 8
Казахстан - Алматы 477 8
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Прибалтика - Балтия 1201 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2005 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 843 7
Италия - Итальянская Республика 3063 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 648 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5817 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5128 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 875 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 4
Экономический эффект 554 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 4
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 3
КПД - Коэффициент полезного действия 148 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 433 3
Образование в России 1558 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
Английский язык 623 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 92 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 781 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2086 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 647 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 450 2
VAD - Value Added Distribution 22 1
Физика - область естествознания 620 1
Болезнь Паркинсона 101 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1601 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 141 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1366 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
Русский язык 3849 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1358 1
Банковский сектор экономики 1106 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1452 1
N+1 - Издание 115 9
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Bloomberg 988 1
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Gartner 3265 3
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IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 87 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 4
Сириус - Образовательный центр 112 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 205 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 2
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СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 7 1
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ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 60 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 47 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
РАН - Российская академия наук 1266 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 223 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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