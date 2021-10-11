Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SberCloud Advanced
Облачная платформа Группы Сбербанк


11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 6
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 7
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России 2
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
31.03.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021» 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 2
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 11
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 5
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud 3
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021» 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 5
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 4
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 3
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года 5
05.11.2020 SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced 1
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации 6
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA 6
14.09.2020 SberCloud на конференции CNews продемонстрирует интеграцию облачных сервисов через API на примере задачи машинного обучения 3
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 4
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 2

Публикаций - 44, упоминаний - 107

SberCloud Advanced упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 42
Naumen - Наумен 344 12
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 12
VK - Mail.ru Group 2490 12
Dynatrace 46 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 12
NtechLab - НтехЛаб 78 12
Veeam Software 250 12
Huawei 2736 11
Yandex - Яндекс 4106 6
Google LLC 7198 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 4
Microsoft Corporation 11226 4
Citrix Systems 573 3
Ланит ГК 1164 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 3
Softline - Софтлайн 1481 3
Nvidia Corp 2047 3
Крок 1223 3
Intel Corporation 4221 3
Amazon Inc - Amazon.com 1478 3
Инфосистемы Джет 677 3
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
VMware 1832 2
Selectel - Селектел 137 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 2
ОТР 135 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Broadcom Inc 198 2
Biocad - Биокад 38 2
3799 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
InfoWatch - Инфовотч 616 2
IBM 3575 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Qualcomm Technologies 1007 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 12
Альфа-Банк 1128 12
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 12
Газпром нефть 382 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Уралсиб Банк 390 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
PepsiCo - Пепсико 96 3
Май - Российская торговая компания 49 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Почта России ПАО 1580 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
Интер РАО ПАО 159 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Почта Банк 289 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Lego 84 1
Комус 25 1
Траско - Trasko 27 1
Деловые Линии ГК 36 1
Capital One 15 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Стройтрансгаз 15 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство РФ 2209 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Правительство Москвы 653 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 462 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 31
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 13
Big Data - Большие данные 1136 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 6
Kubernetes 307 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
DevOps - Development и Operations 297 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 9
SberCloud AI Cloud 17 6
SberCloud ML Space 13 4
Huawei Cloud 26 4
Microsoft Azure 1171 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 4 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Intel x86 - Архитектура процессора 995 3
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 3
Nvidia GeForce GTX 2090 3
Google Android 10752 3
Ред ОС 239 2
Sberсloud.Advanced - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 3 2
Apache Spark 63 2
Apple iOS 5742 2
Atos BullSequana Edge 12 2
Huawei Ascend - Серия микропроцессоров 26 2
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 2
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 15 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Java - Язык программирования 1185 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Microsoft Office 1954 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Huawei AirEngine 9 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 4 2
Microsoft SQL Server 799 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Microsoft Office 365 769 2
SQL - Язык программирования 436 2
Huawei Cloud Stack 1 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
C++ - Язык программирования 284 1
Прохоров Фёдор 78 14
Огуряев Дмитрий 53 13
Хомков Игорь 40 12
Кириченко Игорь 41 12
Савцов Игорь 27 12
Васильев Григорий 35 12
Педоренко Андрей 41 12
Шершнев Георгий 13 12
Теленков Андрей 21 12
Путятинский Сергей 53 12
Агафонова Наталия 35 12
Антонов Александр 73 12
Валчев Стоян 44 12
Абакумов Евгений 103 12
Поляков Сергей 60 12
Клявин Владимир 26 12
Чаркин Евгений 182 12
Колбин Евгений 43 11
Предтеченский Петр 18 6
Каюмов Шамиль 34 4
Колесов Александр 19 2
Михалев Евгений 40 2
Платонов Михаил 38 2
Галкин Николай 15 2
Колескин Тимур 14 2
Сереченко Денис 13 2
Кабаков Ярослав 17 2
Гордиенко Ростислав 17 2
Гоц Роман 24 2
Гришин Дмитрий 148 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Сидоров Алексей 14 2
Евстратов Алексей 2 2
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
Горпинченко Роман 6 1
Калинин Андрей 15 1
Починок Николай 8 1
Сергунина Наталья 163 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 15
Казахстан - Республика 2661 12
Грузия 694 12
Украина 3417 12
Беларусь - Белоруссия 2104 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Бразилия - Федеративная Республика 1132 3
Евразия 161 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Ближний Восток 1486 3
Африка 1506 3
Европа 3798 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Латинская Америка 727 2
Аргентина - Аргентинская Республика 189 2
Турция - Турецкая республика 957 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Омская область 387 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Испания - Королевство 1262 1
Новая Зеландия 294 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Новороссийск 141 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Россия - Кашира 9 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Пиратство - Авторское право 209 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Торговля розничная 77 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
IDC - International Data Corporation 2738 4
Gartner 2200 4
CNews Analytics 1992 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 292 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770683, в очереди разбора - 674365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще