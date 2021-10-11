Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SberCloud Advanced
Облачная платформа Группы Сбербанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 107
SberCloud Advanced упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Фёдор 78 14
|Огуряев Дмитрий 53 13
|Хомков Игорь 40 12
|Кириченко Игорь 41 12
|Савцов Игорь 27 12
|Васильев Григорий 35 12
|Педоренко Андрей 41 12
|Шершнев Георгий 13 12
|Теленков Андрей 21 12
|Путятинский Сергей 53 12
|Агафонова Наталия 35 12
|Антонов Александр 73 12
|Валчев Стоян 44 12
|Абакумов Евгений 103 12
|Поляков Сергей 60 12
|Клявин Владимир 26 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Колбин Евгений 43 11
|Предтеченский Петр 18 6
|Каюмов Шамиль 34 4
|Колесов Александр 19 2
|Михалев Евгений 40 2
|Платонов Михаил 38 2
|Галкин Николай 15 2
|Колескин Тимур 14 2
|Сереченко Денис 13 2
|Кабаков Ярослав 17 2
|Гордиенко Ростислав 17 2
|Гоц Роман 24 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Сидоров Алексей 14 2
|Евстратов Алексей 2 2
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
|Горпинченко Роман 6 1
|Калинин Андрей 15 1
|Починок Николай 8 1
|Сергунина Наталья 163 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770683, в очереди разбора - 674365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770683, в очереди разбора - 674365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru