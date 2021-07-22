Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

DPD Group
Dynamic Parcel Distribution
ДПД Рус


22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
24.03.2021 Общение как конкурентное преимущество 1
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
14.07.2020 «Яндекс» представил алгоритм маршрутизации для курьерских служб 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
07.04.2020 «Эльдорадо» запустило виртуальные консультации для клиентов через Whatsapp 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России 1
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 2
11.02.2019 Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус» 6
21.11.2018 «Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup 1
11.10.2018 В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито» 2
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 2
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
04.07.2018 «Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365 1
03.07.2018 Oracle Management Cloud оптимизирует ИТ-процессы DPD в России 2
06.04.2018 DPD представила свое мобильное приложение 2
12.12.2017 В розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из AliExpress 3
18.01.2017 DPD в России и SPSR Express объединяются для создания универсального экспресс-оператора в России 3
28.12.2016 DPD представила модуль под «1С Битрикс» для российских онлайн-ритейлеров 1
28.07.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
05.07.2016 DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion 2
04.04.2016 InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка» 1
28.03.2016 Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома» 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
28.07.2015 DPD в России стала логистическим партнером «Яндекса» 1
28.07.2015 «Яндекс» запустил новый сервис для интернет-магазинов — «Яндекс.Доставка» 1
12.02.2015 DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence 2
05.02.2015 DPD в России запустила сервис дистанционной оплаты таможенных пошлин 1
11.11.2014 DPD в России модернизировал контактный центр на базе платформы Genesys 1
24.10.2014 DPD в России модернизирует контактный центр на базе платформы Genesys 3
23.10.2014 DPD в России запустила опцию для интернет-магазинов по частичному возврату товаров 1
27.06.2014 «Корус Консалтинг» завершила внедрение CRM-системы в DPD 1
29.01.2014 Таможня вернула россиянам экспресс-доступ в иностранные интернет-магазины 1

Публикаций - 53, упоминаний - 75

DPD Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 6
Microsoft Corporation 11168 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Ситилинк - Citilink 190 4
Merlion - Мерлион 275 2
SAP SE 3220 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Alibaba Group 298 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Facebook 3768 2
3779 2
Oracle Corporation 3363 2
Vodafone Germany 5 1
Парус 204 1
Genesys 144 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Vodafone Group 386 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 1
Infobip 7 1
Samsung Electronics 5730 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис 41 1
SoftwareONE Group 97 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Realme 79 1
Philips 744 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Крок 1221 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
OPPO Electronics 222 1
Vivo 125 1
Twitter 2204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 5
Pony Express 55 5
Почта России ПАО 1579 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Альфа-Банк 1127 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 2
Boxberry - российская служба доставки 20 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Pandao 21 1
Aldo Coppola 2 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Coca-Cola Company 113 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Траско - Trasko 27 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
KupiVip 75 1
Decathlon - Декатлон 22 1
X5 Group 600 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Уралсиб Банк 390 1
AliExpress 275 1
Gett 60 1
DHL Express 82 1
Почтовые технологии 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Lamoda 83 1
ONE RETAIL 23 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Avito - Авито 171 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Kubernetes 307 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
WhatsApp Messenger 654 2
Mantis Logistics Vision Suite WMS 21 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Zoom Rooms - ВКС 9 1
WhatsApp Business 11 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
amoCRM 39 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Oracle Management Cloud 16 1
Korus Dadata 8 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
Alibaba Tmail 6 1
SAP Yard Logistics 2 1
Google AMP - Google Accelerated Mobile Pages 1 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Android 10751 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1950 1
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Microsoft SQL Server 798 1
Славинский Михаил 8 3
Галустян Михаил 2 2
Николаев Александр 15 2
Шелехов Данил 7 1
Сатановская Ольга 4 1
Емельченков Сергей 83 1
Климаш Сергей 2 1
Резникова Руслана 3 1
Бражников Илья 1 1
Зильберберг Ирина 1 1
Кумаков Александр 1 1
Driel Jeroen Van - Дриел Ерун Ван 2 1
Кадыков Роман 15 1
Марова Юлия 10 1
Шебалкин Антон 4 1
Голованов Леонид 5 1
Мерзляков Алексей 1 1
Яценко Алексей 1 1
Логунов Александр 3 1
Нуралиев Борис 205 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Подгузов Николай 27 1
Гуцериев Михаил 107 1
Иванов Александр 71 1
Соколов Дмитрий 45 1
Иванов Сергей 173 1
Тынкован Александр 48 1
Мельников Александр 63 1
Иванова Дагмара 24 1
Орлов Антон 2 1
Варламов Кирилл 33 1
Морозов Вячеслав 14 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Сандлер Аркадий 21 1
Чиняков Алексей 2 1
Смуров Алексей 1 1
Егиян Владимир 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Казахстан - Республика 2650 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Армения - Республика 690 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Гатчина 20 1
Россия - Псков 138 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Великий Новгород 166 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Пикалёво 4 1
Россия - Ивангород 4 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Тихвин 15 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Америка 466 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Красноярск 853 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-аналитика 15 1
Harvard Business Review 5 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Gartner 2197 1
CNews Analytics 1991 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768642, в очереди разбора - 672326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще