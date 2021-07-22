Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DPD Group
Dynamic Parcel Distribution
ДПД Рус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 75
DPD Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Славинский Михаил 8 3
|Галустян Михаил 2 2
|Николаев Александр 15 2
|Шелехов Данил 7 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Климаш Сергей 2 1
|Резникова Руслана 3 1
|Бражников Илья 1 1
|Зильберберг Ирина 1 1
|Кумаков Александр 1 1
|Driel Jeroen Van - Дриел Ерун Ван 2 1
|Кадыков Роман 15 1
|Марова Юлия 10 1
|Шебалкин Антон 4 1
|Голованов Леонид 5 1
|Мерзляков Алексей 1 1
|Яценко Алексей 1 1
|Логунов Александр 3 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Подгузов Николай 27 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Иванов Александр 71 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Иванов Сергей 173 1
|Тынкован Александр 48 1
|Мельников Александр 63 1
|Иванова Дагмара 24 1
|Орлов Антон 2 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Морозов Вячеслав 14 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Сандлер Аркадий 21 1
|Чиняков Алексей 2 1
|Смуров Алексей 1 1
|Егиян Владимир 1 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Gartner 2197 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768642, в очереди разбора - 672326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768642, в очереди разбора - 672326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru