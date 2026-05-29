Разделы

Цифровизация Внедрения
|

DPD в России автоматизировала учет расходов на первой и последней миле

DPD в России завершила внедрение системы управления затратами на сбор и доставку грузов. Платформа обеспечивает ежедневный мониторинг расходов и позволяет отслеживать прибыльность операций вплоть до отдельной отправки. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Решение объединяет данные о провайдерах, курьерах, тарифах и выполненных заданиях. Информация автоматически поступает в облачное хранилище, где рассчитывается оплата исполнителям. Задержка в обновлении составляет полтора-два дня, что позволяет оперативно фиксировать отклонения и корректировать работу на уровне конкретных курьеров, подразделений или направлений.

Платежная подсистема автоматически формирует отчеты с гибкой периодичностью — еженедельно, дважды в месяц или ежемесячно в зависимости от условий договора. Провайдеры видят планируемые начисления через личный кабинет и могут согласовать данные или отправить их на доработку. После подтверждения клиентом (DPD) счет формируется автоматически.

«Несколько лет назад информация о перевозчиках и объемах доставок загружалась вручную в Excel. Теперь весь массив данных автоматически выгружается в облако и визуализируется в Power BI. Мы анализируем динамику по любым периодам и моделируем влияние изменения тарифов на итоговые показатели», — сказали представители DPD.

Автоматизация позволила оптимизировать нагрузку на персонал: один специалист теперь обслуживает несколько филиалов. Компания разработала систему дашбордов для разных ролей — руководители филиалов видят консолидированные показатели по территориям, логисты отслеживают загрузку рейсов, экономисты контролируют себестоимость.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Система анализирует прибыльность каждого клиента с учетом всех составляющих затрат на первой и последней миле. По запросу создаются дополнительные аналитические отчеты для углубленной оценки затрат. Это особенно важно при запуске новых сервисов, когда необходимо оперативно оценить их рентабельность и принять обоснованные управленческие решения.

Магистральная и складская логистика войдут в следующие этапы проекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290