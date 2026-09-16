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DPD: россияне не готовы к AR-примеркам и роботам-курьерам, но лояльны к помятым коробкам

Компания DPD в России провела исследование потребительских привычек и ожиданий в сфере e-commerce. Данные выявили любопытный парадокс: несмотря на активную цифровизацию ритейла, технологические инновации в доставке пока не находят отклика у покупателей. Об этом CNews сообщили представители DPD.

AR-примерка: технология без аудитории

Сервисы дополненной реальности для виртуальной примерки товаров остаются невостребованными: 60% покупателей ни разу не пользовались подобными решениями. Неожиданным оказалось другое: аудитория старше 45 лет, протестировавшая AR-примерку, оценила ее положительно в 32% случаев — выше, чем молодежь.

Роботы-курьеры: горизонт ожидания — 10 лет

К перспективам роботизированной доставки большинство россиян относятся скептически. 37% полагают, что появления роботов-курьеров придется ждать около десяти лет. Жители региональных центров настроены консервативнее москвичей: 46% против 33%.

ПВЗ против курьеров: региональный разрыв

Пункты выдачи заказов лидируют среди способов получения посылок: их выбирают 62% опрошенных. В городах-миллионниках показатель достигает 74%, тогда как в Москве — лишь 49%. Столичные жители по-прежнему предпочитают курьерскую доставку до двери.

Упаковка и импульсивность: портрет покупателя

Вопреки стереотипам о придирчивости онлайн-покупателей, 92% готовы забрать товар с поврежденной коробкой, если содержимое цело. Женщины чаще учитывают назначение покупки: 54% откажутся от помятой упаковки, только если заказ предназначен в подарок (среди мужчин — 39%).

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Каждый шестой покупатель признается, что передумывает за время ожидания доставки. Молодежь 18–24 лет наиболее склонна к таким решениям — 27% против 10% среди покупателей старше 45 лет. При этом 50% мужчин неизменно выкупают заказы, тогда как 40% женщин периодически отказываются от покупки на этапе получения.

Отдельный штрих к портрету современного потребителя: 58% покупателей спокойно относятся к курьерам на автомобилях премиум-класса, понимая, что жизненные обстоятельства бывают разными.

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