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Искусственный интеллект DPD научился оценивать работу менеджеров

Логистический оператор DPD в России расширяет применение ИИ в работе с клиентами: нейросеть оценивает разговоры менеджеров и подсказывает, что улучшить в сервисе. Об этом CNews сообщили представители DPD в России.

Отдел разработки искусственного интеллекта DPD создал сервис речевой аналитики. Он распознает речь, переводит разговор в текст и разбирает его по заданным критериям. По итогам каждого звонка система формирует аналитику, дает рекомендации и выставляет оценку по ряду показателей.

Главная задача сервиса — находить болевые точки клиентов: что их беспокоит, на что они обращают внимание и что компания может сделать лучше. Кроме того, по каждому разговору видно, какие навыки стоит развивать менеджеру. Результаты команды, динамику и показатели отдельных сотрудников можно смотреть в наглядной визуальной панели.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Идею предложил отдел дистанционных продаж. Он же определил критерии анализа и требования к результатам. Сейчас команда тестирует решение и дорабатывает его вместе с разработчиками. После доработки компания планирует масштабировать сервис.

В DPD подчеркивают, что ИИ используется в компании давно. Это не разовые пилоты, а планомерное внедрение там, где технология дает измеримый результат. Весной 2026 г. голосовой робот «Юля» стал операционным агентом: он сам переносит доставку, перенаправляет грузы в пункты выдачи и ставит задачи сортировочным центрам. Это сократило расходы на 100 млн руб. в год и повысило CSI на 4 п. п. В июле 2026 г. в службе поддержки заработал виртуальный помощник на базе LLM. С ним время обработки обращений снизилось на 15%, а адаптация новых сотрудников сократилась до одного дня.

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